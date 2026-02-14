Синоптик Макарова предупредила о метели и похолодании в Москве

Tекст: Дмитрий Зубарев

Макарова сообщила, что в начале недели в столице ожидается резкое похолодание, передает РИА «Новости». По ее словам, с юго-запада к Москве подойдет новый циклон, который принесет снегопады и усиление ветра до 8-13 метров в секунду, что может привести к метели.

Ночью в понедельник температура воздуха опустится до минус 13 – минус 15 градусов, а по области местами до минус 18. Днем в Москве столбики термометров покажут минус 8 – минус 10, а по области минус 8 – минус 13. Макарова уточнила, что температурный фон будет на 6 градусов ниже климатической нормы.

Во вторник и среду синоптики также прогнозируют аномально холодную погоду, температура будет на 6-7 градусов ниже обычных февральских значений для этого времени года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, снегопады в Москве увеличили количество ДТП почти в полтора раза.

В Подмосковье синоптики сообщили о наступлении тридцатиградусных морозов.

В Московском регионе синоптики спрогнозировали усиление морозов.