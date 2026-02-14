По его словам, разрыв связей с Россией нанес серьезный экономический ущерб восточным и северным регионам Финляндии, передает РИА «Новости».

Кузнецов подчеркнул, что до 2022 года торгово-экономические отношения и туризм из России имели ключевое значение для этих территорий. Глава дипмиссии отметил, что наиболее остро последствия ощущаются в Южной Карелии.

По словам Кузнецова, «только одна из областей, Южная Карелия, по подсчетам специалистов, теряет около одного миллиона евро в день из-за того, что лишилась российского туризма».

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Финляндии сталкиваются с серьезными экономическими проблемами из-за прекращения поставок российского леса.

Экономика юго-восточной Финляндии оказалась на грани коллапса без сотрудничества с Россией.

Финляндия не смогла найти средства для замены дорожных указателей с названиями российских городов.