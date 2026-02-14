Демин принес команде победу в Матче восходящих звезд НБА

Tекст: Дмитрий Зубарев

Команда Винса Картера, в которой играл российский баскетболист Егор Демин, выиграла Матч восходящих звезд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), передает ТАСС. В финальной встрече команда Картера обыграла команду Кармело Энтони с минимальным преимуществом – 25:24. Защитник из России набрал два очка.

Егору Демину девятнадцать лет. В июле 2025 года клуб «Бруклин» сообщил о подписании контракта с баскетболистом, а в июне выбрал его на драфте НБА под восьмым номером. Таким образом, Демин стал самым высоко задрафтованным игроком из России за всю историю лиги.

В нынешнем сезоне Демин провел за «Бруклин» 46 матчей. В среднем за игру он набирает 10,8 очка, делает 3,1 подбора и 3,3 результативные передачи. Он также стал первым игроком «Бруклина» с 2019 года, который принял участие в Матче восходящих звезд НБА.

До Демина среди россиян в этом матче выступали Андрей Кириленко в 2002 и 2003 годах, а также Алексей Швед в 2013 году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Демин установил рекорд среди россиян в дебютном матче НБА.

Во втором матче за Бруклин он набрал девять очков.

Демин впервые стал самым результативным игроком матча НБА.