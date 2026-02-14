Посол Эфиопии заявил о намерении увеличить поставки кофе в Россию

Tекст: Денис Тельманов

Посол Эфиопии в Москве Генет Тешоме Жирру сообщил в интервью агентству РИА «Новости», что страна планирует увеличить объем поставок кофе в Россию. Дипломат отметил, что объемы экспорта эфиопского кофе на российский рынок демонстрируют стабильный рост.

Он подчеркнул, что эфиопский кофе отличается высоким качеством, поэтому его стоимость может быть несколько выше, однако спрос на него в России остается значительным.

Полный текст интервью с послом будет опубликован 18 февраля на сайте РИА Новости.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Бразилия занимает ключевое место в торговле России с Латинской Америкой, обеспечивая около половины всего товарооборота и поставляя мясо и кофе.

