Северилов отказался признать вину по делу о растрате Fesco

Tекст: Денис Тельманов

Арестованный бывший глава совета директоров Fesco Андрей Северилов не признал свою вину по делу о растрате 885 млн рублей, передает РИА «Новости». Участник процесса сообщил агентству: «Вину он не признает». Адвокат Северилова пока не дал комментариев по уголовному делу.

Мещанский суд Москвы арестовал Северилова до 12 апреля, также под стражу отправили заместителя главы Fesco Бориса Иванова.

По данным следственного департамента МВД РФ, фигуранты организовали покупку доли в неработающей компании по завышенной стоимости под предлогом развития портовой инфраструктуры проекта Восточного транспортно-логистического узла.

Следствие считает, что схема была реализована в 2022–2023 годах. Трое предполагаемых соучастников, по данным МВД, скрылись за границей, их местонахождение устанавливается.

Как писала газета ВЗГЛЯД, основателя агрохолдинга «Русское молоко» Василия Бойко-Великого освободили от ответственности по второму уголовному делу из-за истечения установленных законом сроков. Заместителя главы транспортной группы Fesco Бориса Иванова поместили под стражу по обвинению в растрате.