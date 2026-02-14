Миронов предложил увеличить парламентский контроль за Центробанком

Tекст: Денис Тельманов

Как передает РИА «Новости», Сергей Миронов направил предложение премьер-министру Михаилу Мишустину о расширении состава Национального финансового совета Банка России.

В письме отмечается, что увеличение числа членов совета с двенадцати до двадцати одного позволит обеспечить более взвешенную оценку последствий решений Центробанка и усилить парламентский контроль.

В документе говорится о необходимости включения в Совет пяти сенаторов Совета Федерации, пяти депутатов Госдумы, пяти представителей президента, пяти представителей правительства и председателя Банка России. По словам Миронова, такая структура повысит прозрачность и предсказуемость политики ЦБ РФ.

Он также предложил ввести обязательную процедуру предварительного рассмотрения решений Банка России о смене процентной ставки более чем на 100 базисных пунктов.

Решения, по инициативе Миронова, должны направляться в Совет для публичного обсуждения и голосования, а Центробанк обязан учитывать итоги таких обсуждений при принятии окончательного решения.

Миронов подчеркнул, что эти меры минимизируют шоковую политику ЦБ РФ и создадут дополнительные гарантии для бизнеса и граждан, способствуя стабильному экономическому росту страны.

