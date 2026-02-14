  • Новость часаПри ракетном ударе по Белгороду погибли два человека
    14 февраля 2026, 04:15 • Новости дня

    Глава МИД КНР Ван И призвал США избегать конфликта и искать диалог

    Tекст: Денис Тельманов

    Ван И на встрече с Марко Рубио в Мюнхене отметил, что диалог и сотрудничество важнее конфликта, а обе стороны должны придерживаться принципов взаимного уважения.

    Китай и Соединенные Штаты должны устранять разногласия и избегать конфликта, заявил глава МИД КНР Ван И, передает ТАСС.

    По его словам, диалог между странами предпочтительнее конфронтации, а сотрудничество выгоднее конфликта.

    Ван И подчеркнул, что обе стороны должны опираться на принципы равноправия, уважения и взаимности, чтобы совместно находить решения для устранения существующих проблем и надлежащего урегулирования разногласий.

    Он отметил, что развитие отношений между Китаем и США в 2026 году должно строиться на основе достигнутого между лидерами двух стран консенсуса, принципов уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества.

    Ван И подтвердил необходимость расширения сферы взаимодействия между Пекином и Вашингтоном и сокращения списка спорных вопросов.

    Глава МИД КНР также заявил о важности стабильного, здорового и устойчивого развития двусторонних отношений, а также большего количества позитивных сигналов для всего мира.

    В сообщении подчеркивается, что Ван И и Марко Рубио сочли встречу в Мюнхене конструктивной, договорились реализовать достигнутые между Си Цзиньпином и Дональдом Трампом соглашения, укреплять диалог и сотрудничество по всем направлениям и содействовать стабильному развитию отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп подтвердил свои намерения весной посетить Китай и встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином.

    Китай купил часть венесуэльской нефти, которую ранее приобрели США после установления контроля над нефтяной отраслью Венесуэлы.

    Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что США придерживаются двойных стандартов в вопросе нераспространения ядерного оружия, что угрожает международной безопасности.

    13 февраля 2026, 11:51 • Новости дня
    Шойгу назвал угрозой перспективу создания американских малых реакторов в Армении
    Шойгу назвал угрозой перспективу создания американских малых реакторов в Армении
    @ Kenneth Martin/ZUMA Wire/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Россия вынуждена учитывать новые угрозы ядерной безопасности из-за возможного строительства американских малых реакторов на территории Армении, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

    По словам Шойгу, Россия будет вынуждена учитывать новые риски, связанные с ядерной безопасностью, если Армения начнет строительство малых реакторов по американской технологии, передает РИА «Новости».

    Шойгу заявил, что регион отличается высокой сейсмоопасностью, а советские инженеры при строительстве Армянской АЭС применили уникальные решения, позволившие станции пережить разрушительное землетрясение 1988 года.

    Шойгу подчеркнул, что России придется учитывать, что рядом будут проводиться «американские эксперименты в сфере атомных технологий».

    Секретарь Совбеза считает, что ситуацию можно рассматривать как угрозу. Он напомнил, что аналогичная ситуация произошла на японской АЭС «Фукусима-1», где землетрясение разрушило американские реакторы, что привело к масштабному радиоактивному загрязнению окружающей среды.

    Кроме того, Шойгу заявил, что США не обладают технологиями переработки отработанного ядерного топлива. Если в Армении появятся малые реакторы по американским технологиям, отработанное топливо будет храниться непосредственно на территории страны, что также создает долгосрочные риски.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что США поставят Армении малые модульные реакторы в рамках соглашения по ядерной энергетике.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что российские атомные проекты отличаются более высокой компетентностью и меньшей стоимостью по сравнению с американскими аналогами.

    13 февраля 2026, 14:05 • Новости дня
    Мединский возглавил делегацию России на переговорах с США и Украиной в Женеве
    Мединский возглавил делегацию России на переговорах с США и Украиной в Женеве
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Женеве 17–18 февраля пройдут трехсторонние переговоры России, США и Украины по урегулированию ситуации, российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По его словам, переговоры состоятся 17–18 февраля в трехстороннем формате с участием России, США и Украины, передает ТАСС.

    Песков уточнил, что российскую делегацию на переговорах возглавит помощник президента Владимир Мединский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал трехсторонние переговоры в Абу-Даби конструктивными и сложными, подчеркнув, что работа будет продолжена. Российская и американская стороны возобновили военный диалог, который ранее был прерван. Двухдневные консультации по урегулированию ситуации на Украине завершились 5 февраля, после чего участники начали покидать место встреч.

    13 февраля 2026, 20:56 • Видео
    На переговорах по Украине прорыв, считают в США

    Американские СМИ заявляют, что на переговорах между Россией и Украиной есть «прорыв». Но Москва подтверждает только то, что на следующую неделю назначен новый раунд переговоров. О каком «прорыве» идет речь?

    13 февраля 2026, 19:12 • Новости дня
    Песков объяснил выбор Женевы для переговоров по Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Следующий раунд переговоров по украинскому урегулированию пройдет в Женеве, поскольку это место признано наиболее удобным для всех сторон, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Россия, США и Украина проведут следующий раунд переговоров по урегулированию ситуации на Украине в Женеве, так как это место оказалось наиболее удобным и подходящим для всех сторон. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «[Такое] место выбрано потому, что так синхронизировались графики всех трех сторон. Так посчитали целесообразным и удобным для всех», – пояснил Песков, отвечая на вопросы о причинах смены площадки для переговоров на европейскую.

    Песков также отметил, что переговоры в Женеве пройдут в трехстороннем формате: участие примут только представители России, США и Украины. «Нет, там речь идет только о трехстороннем формате, то есть Россия, Америка и Украина. Европейцев там не будет», – подчеркнул он, отвечая на вопрос о возможном участии представителей ЕС или международных организаций.

    Как писала в пятницу газета ВЗГЛЯД, Песков заявил, что новый раунд переговоров России, США и Украины пройдет в Женеве 17-18 февраля, а российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский.

    Ранее Песков назвал переговоры в Абу-Даби конструктивными и сложными и отметил, что работа будет продолжена. А секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил, кто войдет в делегацию Украины на переговорах в Женеве.

    13 февраля 2026, 13:10 • Новости дня
    Эксперт: Пашинян одобрил ядерный эксперимент США на Армении

    Эксперт Уваров: Пашинян одобрил ядерный эксперимент США на Армении

    Эксперт: Пашинян одобрил ядерный эксперимент США на Армении
    @ VAHRAM BAGHDASARYAN/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Применение в Армении американских малых модульных реакторов выглядит сомнительным – в США эта технология недостаточно опробована и практически находится на уровне стартапов. Решение Еревана продиктовано политическими соображениями, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт-атомщик Александр Уваров. Ранее Вашингтон и Ереван подписали соглашение о сотрудничестве в области гражданской ядерной энергетики.

    «На Армянской АЭС, построенной в 70-е годы недалеко от города Мецамор, сейчас работает один энергоблок мощностью 407,5 МВт. Установка реакторов большей мощности приведет к перекосу в энергетическом балансе страны и вынудит перестраивать всю систему. В противном случае она будет нестабильной», – пояснил Александр Уваров, директор АНО «Атоминфо-центр».

    «В последние десятилетия разработчики стараются увеличивать мощность реакторов, так как от нее зависит себестоимость кВт·ч. Но этот вариант Армении не подходит. Поэтому Вашингтон предложил Еревану использовать малые модульные реакторы (ММР)», – продолжил собеседник.

    «Проблема в том, что в США эта технология находится практически на уровне стартапов или лицензированных проектов. Физического применения американскими специалистами ММР еще не было. Исходя из этого, выбор Пашиняна мне не кажется обоснованным. Атомная энергетика – не та сфера, где нужно экспериментировать на себе», – подчеркнул эксперт.

    «Замечу, что у Росатома есть апробированный на ледоколах водо-водяной ядерный реактор «Ритм-200». Российские инженеры имеют все компетенции для установки этих ММР на земле. Похожие проекты есть и у Китая. Одобренный МАГАТЭ «Линлун-1» планируется к строительству на острове Хайнань. Но Армения сделала выбор в пользу американской непроработанной альтернативы», – указал он.

    «Я вижу в решении Пашиняна преимущественно политическую мотивацию – сблизиться с США через соглашение о сотрудничестве в области гражданской ядерной энергетики. Это при том, что российские специалисты по просьбе Еревана сейчас готовят второй энергоблок Армянской АЭС к продлению срока эксплуатации до 2036 года», – напомнил аналитик.

    «Стоит отметить, что американские специалисты могут запитать армянскую АЭС ядерным топливом, произведенным в США. Похожие технологии уже были опробованы на Ровенской АЭС. Но это займет не менее трех лет – от проб до полноценного запуска реактора. К тому же в этом случае Росатом, скорее всего, снимет станцию в Мецаморе со своей гарантии», – заметил он.

    «Впрочем, не думаю, что с экономической точки зрения для Москвы окажется болезненной попытка США вытеснить Россию с армянского энергетического рынка. Любой более-менее крупный российский город потребляет больше энергии, чем вся Армения. К тому же Росатом ведет множество масштабных проектов в Турции, Индии, Венгрии, Бангладеш, Китае», – подчеркнул спикер.

    Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс и премьер Армении Никол Пашинян подписали соглашение о сотрудничестве в области гражданской ядерной энергетики. Вашингтон пообещал Еревану потенциальные инвестиции в размере около девяти млрд долларов, чтобы снизить энергетическую зависимость от России, сообщает Bloomberg.

    Соглашение устанавливает правовую основу для экспорта в Армению ядерных технологий, топлива и услуг американскими компаниями. В частности, оно открывает фирмам из США возможность побороться за контракты на установку ММР.

    В этой связи Пашинян заявил, что соглашение откроет «новую главу» в американо-армянских энергетических связях и поможет диверсифицировать энергетический баланс Армении за счет внедрения «безопасных и инновационных» технологий.

    В свою очередь Сергей Шойгу, секретарь Совбеза России, заявил, что Москва будет вынуждена учитывать новые риски в сфере ядерной безопасности, если строительство малых реакторов по американской технологии на территории Армении перейдет в практическую фазу, сообщает РИА «Новости».

    «Армения, как известно, сейсмоопасный регион. Уникальное технологическое решение по фундаменту, которое было применено советскими инженерами при строительстве Армянской АЭС, позволило ей успешно пережить страшное землетрясение 1988 года, один энергоблок работает до сих пор», – напомнил спикер.

    По его словам, России, по сути, надо будет исходить из того, что «рядом, под боком, в сейсмоопасной зоне будут осуществляться американские эксперименты в сфере атомных технологий». «Поэтому – да, это следует рассматривать как угрозу. Не хотелось бы проводить параллели, но напомню, что на японской АЭС «Фукусима-1» в результате землетрясения были разрушены именно американские реакторы», – напомнил Шойгу.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что российские атомные проекты отличаются более высокой компетентностью и меньшей стоимостью по сравнению с американскими аналогами. А политолог Станислав Ткаченко пояснял газете ВЗГЛЯД, что подписание Вашингтоном и Ереваном хартии о стратегическом партнерстве показали суверенную неполноценность Армении.

    13 февраля 2026, 12:53 • Новости дня
    Кремль анонсировал новый раунд переговоров по Украине

    Песков: Новый раунд переговоров по Украине пройдет на следующей неделе

    Кремль анонсировал новый раунд переговоров по Украине
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Следующий этап диалога между Россией, США и Украиной намечен на следующую неделю, детали по месту и времени пока уточняются, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Новый раунд переговоров между Россией, США и Украиной запланирован на следующую неделю, сообщает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что стороны достигли соответствующей договоренности.

    «По месту и точным датам мы вас сориентируем. Но действительно, это будет следующая неделя», – заявил Песков.

    Он добавил, что детали о месте и времени переговоров будут объявлены дополнительно. Ожидается, что встреча станет продолжением ранее начатого диалога между государствами по актуальным вопросам.

    Ранее Дмитрий Песков назвал переговоры в Абу-Даби сложной и конструктивной работой.

    В Абу-Даби ранее прошли закрытые для СМИ переговоры по ситуации на Украине.

    13 февраля 2026, 10:10 • Новости дня
    Politico: США потребовали от Европы увеличить расходы на НАТО 3.0
    Politico: США потребовали от Европы увеличить расходы на НАТО 3.0
    @ IMAGO/Janine Schmitz/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американское военное ведомство призвало европейских партнеров взять на себя больше ответственности за собственную безопасность в рамках новой концепции развития Североатлантического альянса, сообщают СМИ.

    Заместитель главы Пентагона Элбридж Колби выступил в Брюсселе с речью о необходимости трансформации блока, пишет Politico.

    Он отметил, что Вашингтон смещает фокус на защиту собственных интересов и сдерживание в западной части Тихого океана. Это потребует от Европы сокращения зависимости от США.

    «Переломный момент наступил, и мы должны гордиться этим и быть уверенными в этом», – заявил Колби министрам обороны альянса на закрытой встрече.

    Предложенная концепция «НАТО 3.0» подразумевает, что европейские страны увеличат расходы на собственную оборону, а деятельность организации сосредоточится на защите территории стран-участниц. При этом Вашингтон сохранит за собой обязательства по ядерному сдерживанию, но в более ограниченном формате.

    Генсек альянса Марк Рютте поддержал позицию американской стороны, назвав выступление отличным. Европейские дипломаты также восприняли речь с облегчением, отметив ее спокойный тон по сравнению с предыдущей критикой со стороны представителей США.

    Ранее исследование показало, что большая часть жителей Германии, Франции, Канады и Британии считают Соединенные Штаты ненадежным союзником по НАТО.

    До этого Трамп говорил, что США никогда не нуждались в НАТО.

    13 февраля 2026, 07:51 • Новости дня
    Economist: США планируют отправлять на Кубу топливо

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вашингтон намеревается передать Гаване небольшие партии газа и дизеля для поддержки населения вопреки действующей нефтяной блокаде, пишет журнал Economist.

    Американская сторона рассматривает вариант снабжения Гаваны горючим для гуманитарных нужд, передает РИА «Новости» со ссылкой на Economist.

    Предполагается выделение скромных объемов газа для приготовления пищи и дизельного топлива, необходимого для работы водопроводной инфраструктуры.

    Ранее в России сообщили о планах направить на Кубу нефть для поддержки стратегического союзника.

    13 февраля 2026, 21:06 • Новости дня
    Трамп: Зеленский должен сам двигаться в сторону мира с Россией

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Главе киевского режима Владимиру Зеленскому следует самому предпринимать шаги в сторону урегулирования конфликта с российской стороной, заявил президент США Дональд Трамп.

    «Россия хочет заключить соглашение, а Зеленскому придется двигаться. У нас есть прекрасная возможность», – цитирует Трампа РИА «Новости».

    По мнению американского лидера, Зеленский «должен действовать».

    Напомним, очередной раунд переговоров России, США и Украины решили провести в Женеве 17-18 февраля. Россию представит помощник президента Владимир Мединский.

    СМИ сообщали, что, по мнению США, гарантии безопасности Украине связаны с достижением мирных договоренностей между Киевом и Москвой.

    13 февраля 2026, 11:50 • Новости дня
    Пассажирский поезд между Россией и Китаем решили запустить с 8 марта

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пассажирское железнодорожное сообщение между Иркутском и Китаем будет организовано впервые, сообщили в компании РЖД.

    С 8 марта возобновится движение поезда по маршруту Забайкальск – Маньчжурия, который не курсировал с 2020 года из-за пандемии. Новый состав будет сформирован «Федеральной пассажирской компанией», дочерней структурой РЖД, передает РИА «Новости».

    В компании уточнили, что с 6 марта начнут курсировать беспересадочные вагоны из Иркутска, а с 7 марта – из Читы. В РЖД отметили: «Из Иркутска в Китай беспересадочное сообщение организовано впервые. А из Читы беспересадочные вагоны курсировали ранее, их отменили в 2020 году из-за пандемии».

    Движение поездов будет осуществляться через пограничный переход Забайкальск – Маньчжурия дважды в неделю: по средам и воскресеньям. Время в пути составит примерно 25 минут. Билеты на новый маршрут можно будет приобрести в ближайшее время, а в будущем их продажа будет открываться за 60 суток до отправления.

    РЖД напомнили, что с 15 сентября 2025 года Китай ввёл безвизовый режим для граждан России, что делает путешествия между странами проще и доступнее. Возобновление маршрута должно способствовать развитию туризма и укреплению связей между регионами России и Китаем.

    В сентябре Минтранс спрогнозировал рост турпотока в Китай на 40% после введения безвизового режима.

    Ранее в КНР объявили о запуске пробного безвизового режима для россиян. Китайские власти намерены разрешить гражданам России с обычными загранпаспортами находиться на территории Китая без визы до 30 дней.

    13 февраля 2026, 08:56 • Новости дня
    Политолог Силаев: Сценарий американских ЧВК на «маршруте Трампа» не исключен

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Армянский премьер Никол Пашинян пока не готов пригласить американских наемников для охраны транспортного коридора «маршрут Трампа», но такую возможность нельзя исключать, заявил глава Лаборатории интеллектуального анализа данных МГИМО Николай Силаев.

    «Я не думаю, что речь пойдет о полноценной частной военной компании – это слишком рискованный шаг для Никола Пашиняна», – сказал политолог в беседе с «Лентой.ру».

    При этом аналитик призвал полностью не исключать подобный сценарий в будущем. Проект так называемого «Маршрута Трампа» подразумевает исключение России из транспортных цепочек в Закавказье.

    Коридор должен соединить основную часть Азербайджана с Нахичеванью через армянскую территорию.

    Также эксперт прокомментировал итоги визита в Ереван вице-президента США Джей Ди Вэнса. Особый интерес представляют возможные поставки процессоров NVIDIA Blackwell для дата-центров, однако развитие этой отрасли в стране сталкивается с ограничениями.

    Ранее Пашинян заявлял, что Армению не смогут втянуть в действия против России, нанесения ущерба российским интересам нет в повестке Еревана.

    До этого Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече в Абу-Даби рассмотрели детали запуска проекта «Маршрут Трампа».

    13 февраля 2026, 22:54 • Новости дня
    Офис Зеленского подтвердил отсутствие Рубио на встрече в Мюнхене

    Tекст: Денис Тельманов

    В списке участников встречи по Украине на Мюнхенской конференции по безопасности имени Марко Рубио среди европейских лидеров не оказалось.

    Офис Владимира Зеленского подтвердил, что госсекретарь США Марко Рубио не присутствовал на переговорах по Украине в Мюнхене, передает ТАСС.

    По информации, опубликованной на официальном сайте офиса Зеленского, во встрече приняли участие генсек НАТО Марк Рютте, глава Евросовета Антониу Кошта, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Британии Кир Стармер и другие европейские лидеры.

    Всего в списке значатся 16 участников вместе с Зеленским, имени Рубио среди них нет. В сообщении подчеркивается, что Украина подготовит для партнеров перечень необходимых поставок для поддержки энергетики и военной сферы.

    Зеленский по итогам встречи заявил: «Киев рассчитывает получить новые пакеты военной помощи до 24 февраля». Ранее издание Financial Times со ссылкой на источник в американской администрации сообщило, что Рубио отменил участие из-за большого количества других встреч.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в аэропорту Мюнхена украинского лидера по прибытии на конференцию встречали только представители украинского посольства.

    США пытаются завершить конфликт на Украине к лету и, скорее всего, будут оказывать давление на Киев для достижения этой цели. Киев заявил, что не готов идти на территориальные уступки по Донбассу и Запорожской АЭС.

    13 февраля 2026, 13:27 • Новости дня
    Песков: Россия не отказывалась от использования доллара

    Песков: Россия не отказывалась от доллара, это США ограничили его использование

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия не отказывалась от доллара, но из-за ограничений США многие страны предпочитают использовать альтернативные и национальные валюты для расчетов, сообщил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков напомнил, что Россия никогда не отказывалась от использования доллара. По его словам, именно США как страна-эмитент ограничили целый ряд государств в возможности использовать доллар для международных транзакций, передает ТАСС.

    Он отметил, что такие ограничения вынудили многие страны переходить на альтернативные способы расчетов и использовать другие валюты. Если в будущем США откажутся от подобной политики, доллару придется конкурировать с национальными валютами, которые всё активнее применяются в международных расчетах, пишет РИА «Новости».

    Песков добавил, что при возвращении к более свободному использованию американской валюты многое будет зависеть от ее привлекательности для международных расчетов. По его мнению, если доллар вновь станет выгоден, многие участники глобального рынка могут вернуться к его использованию наравне с другими валютами.

    Во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что злоупотребление положением доллара продолжается в невиданных масштабах, и США этого не стесняются.

    Ранее Лавров также заявил, что власти США при Джо Байдене превратили доллар в инструмент давления и политического шантажа.

    13 февраля 2026, 22:16 • Новости дня
    Трамп заявил о скором урегулировании конфликта на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в возможности скорого завершения конфликта на Украине, выступая перед американскими военными.

    Дональд Трамп, президент США, выступая перед военными, выразил уверенность в скором урегулировании конфликта на Украине, передает РИА «Новости». По словам Трампа, Штатам осталось завершить еще пару конфликтов, среди которых он особо отметил ситуацию между Россией и Украиной.

    «Нам осталось завершить еще пару конфликтов. Конкретно – между Россией и Украиной. Это плохо, но я думаю, что мы сможем добиться (завершения конфликта)», – заявил Трамп.

    Американский лидер отметил важность достижения мира на Украине и выразил убежденность, что этот вопрос может быть решен при активном участии США. Других деталей своего видения урегулирования Трамп не раскрыл.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что главе киевского режима Владимиру Зеленскому следует самому предпринимать шаги для урегулирования конфликта с российской стороной.

    В аэропорту Мюнхена украинского лидера по прибытии на конференцию приветствовали только представители украинского посольства.

    13 февраля 2026, 13:12 • Новости дня
    Песков сообщил о желании американских компаний вернуться в Россию

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американские компании заинтересованы в возвращении на российский рынок, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Разумеется, есть американские компании, которые хотят вернуться на российский рынок», – сказал он, отвечая на вопрос о дальнейшем развитии экономического сотрудничества между Россией и США, передает РИА «Новости».

    Ранее Песков сообщил, что западные бренды вернутся в Россию по мере ослабления политизированного давления со стороны руководства их стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные бренды не смогут вернуться в Россию на прежних условиях. МИД заявил о возможности возврата западных компаний без льгот перед российскими.

    13 февраля 2026, 13:01 • Новости дня
    Кремль спросили об участии России в «Совете мира»

    Песков заявил о продолжающейся проработке вопроса участия России в «Совете мира»

    Tекст: Вера Басилая

    Решение об участии России в «Совете мира» еще не принято, а соответствующая тема находится на рассмотрении внешнеполитического ведомства, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, позиция России по вопросу участия в «Совете мира» пока остается неопределенной, в данный момент вопрос продолжает изучаться в Министерстве иностранных дел, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что работа по этому вопросу ведется совместно с партнерами и союзниками России.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва прорабатывает свою позицию по отношению к «Совету мира».

    Президент России Владимир Путин не примет участие в заседании, которое запланировано президентом США Дональдом Трампом на 19 февраля для обсуждения конфликта в секторе Газа.

