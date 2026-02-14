МЧС сообщил о возможных ледовых заторах на реках семи регионов

Tекст: Денис Тельманов

Образование опасных заторов льда на реках Якутии, Забайкалья, Хабаровского края, Магаданской, Амурской областей, а также в Коми и Архангельской области ожидается этой весной, передает РИА «Новости». Представитель МЧС отметил, что такие заторы могут привести к масштабным затоплениям территорий.

По данным ведомства, в большинстве регионов страны снежные запасы существенно выше средних значений. Кроме того, существует вероятность наступления резкого потепления раньше обычных сроков. Это создает предпосылки для особенно сложной паводковой ситуации на Дальнем Востоке и в Сибири.

В МЧС подчеркнули, что температурные рекорды весной чаще всего фиксируются на территории Сибири и в арктической зоне. Наибольший избыток снега зарегистрирован на Алтае и в Новосибирской области – там превышение нормы составляет более чем в три раза. В Центральном федеральном округе, включая Московскую область, снежные запасы превышают норму почти в 2,5 раза.

Как писала газета ВЗГЛЯД, климатолог Наталья Талинина отметила, что снег в городах накапливает реагенты, частицы износа шин и тормозов, тяжелые металлы и другие примеси.

Она также заявила, что высота сугробов не ухудшает экологическую обстановку. Количество загрязняющих веществ определяется не объемом снега, а интенсивностью человеческой деятельности.

