Tекст: Денис Тельманов

Объем товарооборота между Россией и Финляндией уменьшился в двенадцать раз за последние четыре года, передает РИА «Новости». Посол России в Финляндии Павел Кузнецов в интервью сообщил, что в 2021 году этот показатель составлял 12,4 млрд евро, а по итогам 2025 года ожидается чуть более 1 млрд евро.

Кузнецов отметил, что уход финских компаний с российского рынка привел к значительным финансовым потерям для них. Он подчеркнул: «До 2022 года финские предприниматели с нескрываемой гордостью говорили, что общая сумма их вложений в нашей стране оценивается в 12-14 миллиардов евро. Теперь все это потеряно».

По словам посла, финские фирмы лишились не только ранее вложенных инвестиций, но и прибыли, которую они могли бы получить, продолжая работать в России.

