Шереметьево начала работать по согласованию из-за временных ограничений

Шереметьево начал работать по согласованию из-за временных ограничений

Tекст: Денис Тельманов

В аэропорту Шереметьево были внесены коррективы в режим временных ограничений на использование воздушного пространства, передает РИА «Новости».

Согласно заявлению Росавиации, воздушная гавань принимала и отправляла рейсы только по согласованию с соответствующими органами. Меры были приняты для обеспечения безопасности полетов.

В ведомстве подчеркнули, что подобные ограничения вводятся для предотвращения возможных рисков и обеспечения безопасности всех участников авиаперевозок.

В то же время ограничения на прием и выпуск воздушных судов были сняты в аэропортах Внуково и Калуги. Росавиация подтвердила, что данные меры также были связаны с необходимостью обеспечения безопасности полетов, однако теперь воздушное сообщение в этих аэропортах восстановлено в полном объеме.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в московском аэропорту приостановили вылет и прием самолетов на неопределенный срок из-за мер безопасности. В аэропорту «Грабцево» в Калуге также приостановили взлеты и посадки по соображениям безопасности. В аэропортах Волгограда и Саратова ввели временные ограничения на полеты.

