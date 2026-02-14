Злоумышленник умер после нападения на жандармов в Париже

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает BFMTV, злоумышленник, напавший с ножом на жандармов возле Триумфальной арки, умер в больнице от полученных ран. Инцидент произошел в пятницу вечером во время церемонии зажжения Вечного огня.

По данным Europe 1, один из стражей порядка открыл огонь после того, как мужчина проявил агрессию. Известно, что погибший ранее уже попадал в поле зрения полиции и был осужден за нападение на сотрудников правоохранительных органов в Бельгии.

Расследованием инцидента занимается Национальная антитеррористическая прокуратура Франции. Власти пока не раскрывают подробностей о мотивах напавшего.

