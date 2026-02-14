Роспотребнадзор сообщил о возможной весенней волне гриппа в России

Tекст: Денис Тельманов

Об ожиданиях по активизации вирусов гриппа В в России с конца февраля сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора, передает РИА «Новости».

В ведомстве отметили, что вирус гриппа В распространяется медленнее других, но способен спровоцировать очередную волну заболеваемости в весенний период.

Представители Роспотребнадзора подчеркнули, что при первых признаках респираторных заболеваний необходимо соблюдать постельный режим, пить больше жидкости и избегать посещения коллективов.

В пресс-службе также напомнили: «Нужно часто мыть руки, проветривать помещения, избегать близкого контакта с больными. При симптомах ОРВИ используйте маски в местах скопления людей. При ухудшении самочувствия, высокой температуре или выраженной слабости – обязательно обратиться к врачу».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Румынии за последние семь дней увеличилось число умерших от гриппа на 11 человек.

В России уровень заболеваемости аденовирусной инфекцией остается ниже, чем гриппом и риновирусами, а угрозы пандемии нет.

Отсутствие насморка в первые два дня болезни выделяет грипп среди других ОРВИ, а у больных часто бывает высокая температура до 40 градусов.

