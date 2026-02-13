В Коми в ДТП столкнулись четыре автомобиля, есть погибшие

Tекст: Денис Тельманов

Как передает ТАСС, авария с участием четырех автомобилей произошла вечером 13 февраля на 766 километре трассы Чебоксары – Йошкар-Ола – Киров – Сыктывкар. В результате столкновения погибли три человека, включая одного ребенка, еще один участник ДТП получил травмы.

Движение на этом участке федеральной автодороги временно ограничено. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

