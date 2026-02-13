  • Новость часаПри ракетном ударе по Белгороду погибли два человека
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россия поможет Кубе пережить экономическую блокаду США
    Польша и Литва объявили о создании полигона НАТО в Сувалкском коридоре
    Глава Минобороны ФРГ признал мощь Северного флота России
    Диетолог рассказал о вреде блинов с икрой на Масленицу
    Песков объяснил выбор Женевы для переговоров по Украине
    Мерц признал преимущество России над ЕС
    В Госдуму внесен проект о досрочном прекращении полномочий депутата Дзюбы
    Министр обороны Франции: Европа должна готовиться к интенсивному конфликту
    В Гидрометцентре Петербурга допустили полное замерзание Финского залива
    13 февраля 2026, 21:20 • Новости дня

    Каллас назвала «законом джунглей» нынешнее мироустройство

    Каллас назвала «законом джунглей» нынешнее мироустройство
    @ Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    На Мюнхенской конференции по безопасности глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что Евросоюз представляет собой сообщество маленьких стран, которым нужна защита, так как сегодня в мире действует «закон джунглей».

    Каллас подчеркнула, что Европе необходим международный порядок, который сможет их защищать, и напомнила о важности равенства государств в многосторонней системе, передает РИА «Новости».

    «Я вот вас слушаю и размышляю. Это очень хорошо, что вы хотите реформировать международный порядок. Что я думаю, для всех нас, для большинства из нас важно, чтобы в многосторонней системе существовало равенство государств, что никто не стоит выше закона. Вот почему я говорю об ответственности, если у нас есть правила, с которыми мы согласились, то за нарушения даже самые могущественные страны должны нести ответственность», – подчеркнула Каллас в присутствии постпреда США при ООН Майка Уолтца.

    Со стороны США Уолтц выразил согласие с принципом равенства, но напомнил, что Америка исторически берет на себя основное финансовое бремя в рамках ООН. Он отметил, что Соединенные Штаты оплачивали из своих взносов и начислений деятельность более чем 180 стран, что отличает их позицию в вопросе реформирования международной системы.

    Каллас также заявила, что сегодня в мире действует «закон джунглей», но даже в таких условиях возможна кооперация, как это бывает среди животных в природе. Она добавила, что все европейские страны – маленькие страны, даже если некоторые еще не осознали этого, и подчеркнула: Европа готова бороться за мир, где существуют четкие правила.

    В завершение своего выступления Каллас сравнила Россию и США, отметив, что Россия «идет одна, потому что у нее нет союзников», в то время как Европа действует совместно с США, и это, по ее словам, выгодно обеим сторонам.

    Ранее ЕС задумался над созданием нового оборонного альянса без США.

    13 февраля 2026, 16:28 • Новости дня
    Politico сообщила о провале неформального саммита Евросоюза

    Politico: Неформальная встреча лидеров ЕС закончилась провалом

    Politico сообщила о провале неформального саммита Евросоюза
    @ Murad Sezer/REUTERS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Неформальная встреча лидеров Евросоюза завершилась безрезультатно, поскольку главные организаторы опоздали, а обсуждение запланированных вопросов так и не состоялось, сообщила газета Politico со ссылкой на трех дипломатов ЕС.

    Неформальная встреча лидеров стран Евросоюза, прошедшая без участия представителей восьми государств блока, не принесла ожидаемых результатов, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Politico.

    По данным издания, двое из трех инициаторов мероприятия прибыли с опозданием, а обсуждений по существу так и не состоялось. Один из дипломатов прокомментировал ход встречи: «Встреча за завтраком оказалась в некотором роде провалом. Из 19 лидеров выступить смогли лишь немногие».

    Еще один источник отметил, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони, выступавшая инициатором встречи, приехала почти к самому концу завтрака. В числе опоздавших были также канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон. Из-за задержки ключевых участников председатель Евросовета Антониу Кошта был вынужден начать мероприятие без них.

    Дипломаты сообщили, что представители стран, которых не пригласили на встречу, опасались возможного принятия «сырых» решений без их участия. В итоге, по словам одного из присутствовавших дипломатов, обсуждение не состоялось вообще, а атмосфера среди лидеров была сдержанной и не способствовала принятию решений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры Франции, Германии и Италии договорились ускорить реформы и перейти к формату усиленной кооперации в условиях усиливающейся международной конкуренции.

    Испания заявила о недовольстве тем, что ее не пригласили на неформальную встречу лидеров ЕС, и считает, что подобные инициативы подрывают единство союза.

    Комментарии (2)
    13 февраля 2026, 19:20 • Новости дня
    Мерц признал преимущество России над ЕС

    Мерц заявил о военном и политическом превосходстве России над Евросоюзом

    Мерц признал преимущество России над ЕС
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что несмотря на экономическое превосходство, Евросоюз не сильнее России по ряду ключевых параметров.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц признал, что Россия превосходит Евросоюз, несмотря на значительную разницу в экономических возможностях, передает РИА «Новости».

    «ВВП Европейского союза почти в десять раз выше (по сравнению с Россией – ред.). И все же сегодня Европа не в десять раз сильнее России», – заявил Мерц на 62-й Мюнхенской конференции по безопасности в Германии.

    Мерц подчеркнул, что Евросоюз недостаточно эффективно использует свои военные, политические, экономические и технологические ресурсы. По его мнению, для изменения ситуации европейским странам нужно изменить подход и «переключить сознание».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц намерен отомстить французскому президенту Эммануэлю Макрону из-за провала конфискации активов России.

    Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что ни Макрон, ни Мерц не предпринимали попыток прямого контакта с президентом России Владимиром Путиным. До этого Мерц говорил о готовности к переговорам с Россией.

    Комментарии (7)
    13 февраля 2026, 20:56 • Видео
    На переговорах по Украине прорыв, считают в США

    Американские СМИ заявляют, что на переговорах между Россией и Украиной есть «прорыв». Но Москва подтверждает только то, что на следующую неделю назначен новый раунд переговоров. О каком «прорыве» идет речь?

    Комментарии (0)
    13 февраля 2026, 10:17 • Новости дня
    Politico: Лидеры ЕС решили двигаться вперед разными темпами
    Politico: Лидеры ЕС решили двигаться вперед разными темпами
    @ OLIVIER HOSLET/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В условиях растущей международной конкуренции и внутренних разногласий лидеры Франции, Германии и Италии договорились ускорить реформы, решив двигаться вперед небольшими группами, сообщает Politico.

    На саммите в бельгийском Альден-Бизене главы Франции, Германии, Италии и других стран поддержали планы перехода к формату так называемой усиленной кооперации, передает Politico.

    Это позволит отдельным группам государств ЕС быстрее подписывать и реализовывать новые инициативы без обязательного согласия всех 27 членов союза. По словам президента Франции Эммануэля Макрона, ЕС необходимо действовать быстро, чтобы не терять экономическое лидерство, несмотря на прежние разногласия с Германией.

    Глава Европейского совета Антониу Кошта отметил, что обсуждение дало участникам «новую энергию и общее ощущение срочности». На следующем саммите в Брюсселе в июне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представит план реформ, в том числе по снижению административных барьеров и привлечению частного и государственного капитала для поддержки стартапов. Лидеры проголосуют по плану до лета.

    В случае отсутствия единогласия, ЕС задействует механизм «усиленного сотрудничества», который ранее считался спорным. Как заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, Евросоюз должен быть конкурентоспособным в новых геополитических условиях.

    Особое внимание уделили проекту Союза сбережений и инвестиций, созданию единого капитального рынка по образцу США, а также новым нормам для упрощения регистрации компаний и ускоренного вывода их на рынок. В числе приоритетов – поддержка стратегической промышленности, снижение цен на энергию и диверсификация торговли.

    На саммите также обозначились разногласия между крупными экономиками и остальными странами ЕС по вопросам «покупай европейское» и дальнейшей интеграции. Германия и Италия призвали ограничить принятие новых правил, тогда как фон дер Ляйен обвинила национальные барьеры в проблемах бизнеса. Несмотря на разногласия, Макрон и Мерц публично продемонстрировали согласие по ключевым вопросам.

    Испания выразила недовольство из-за отсутствия приглашения на неформальную встречу лидеров стран Евросоюза.

    La Repubblica сообщила, что канцлер Германии Фридрих Мерц намерен отомстить президенту Франции Эммануэлю Макрону из-за провала конфискации российских активов.

    Эммануэль Макрон призвал Евросоюз заранее определить общую позицию по вопросам новой архитектуры европейской безопасности.

    Издание Politico заявило о наличии серьезных разногласий в Евросоюзе накануне саммита по стратегической автономии.

    Комментарии (7)
    13 февраля 2026, 05:15 • Новости дня
    Рубио намерен убедить Венгрию и Словакию отказаться от российских энергоресурсов
    Рубио намерен убедить Венгрию и Словакию отказаться от российских энергоресурсов
    @ Andrew Thomas/CNP/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский госсекретарь Марко Рубио вылетел из США в направлении Европы для визитов в Германию, Словакию и Венгрию, чтобы представить американскую сторону на 62-й Мюнхенской конференции по безопасности и обсудить с представителями Венгрии и Словакии отказ от российских энергоресурсов.

    «Думаю, это определяющий момент. Мир меняется очень быстро на наших глазах. Старого мира, в котором я вырос, не существует. Мы живем в новой эре геополитики, которая требует переоценки того, как это будет выглядеть, и какая у нас будет роль», – приводит слова Рубио РИА «Новости» о его послании Мюнхенской конференции.

    Госсекретарь США уточнил, что будет выступать в субботу.

    Говоря о переговорах с руководством Венгрии и Словакии о прекращении импорта российских энергоресурсов, Рубио заявил, что поговорит с ними о том, что должно произойти.

    По его словам, частные беседы со многими союзниками уже неоднократно проходили, и это следует продолжать.

    «Я надеюсь, что в субботу те встречи, которые у нас там состоятся, продвинут нас в этом направлении. Но я не собираюсь вдаваться в подробности того, что мы собираемся сказать на этих встречах», – сказал он.

    Мюнхенская конференция по безопасности пройдет с 13 по 15 февраля.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, впервые за три года представители партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) вновь приглашены на Мюнхенскую конференцию по безопасности. FT сообщила, что политиков в Европе успокоило отсутствие Трампа на конференции в Мюнхене.

    Комментарии (12)
    13 февраля 2026, 21:04 • Новости дня
    Холода заставили оставшихся без энергоносителей из России финнов вырубать леса

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Резкое похолодание в Финляндии привело к массовой вырубке лесов и веерным отключениям электричества, что усугубило экономические проблемы страны, отмечают местные жители и пресса.

    Рекордные морозы в Европе в феврале 2026 года стали серьезным испытанием для Финляндии, сообщает РИА «Новости». В стране возник острый топливный кризис из-за отказа от российских энергоносителей и стремительного уничтожения собственных лесных ресурсов.

    Как отмечает финское издание Metsalehti, объемы потребления дров достигли промышленных масштабов, а энергетическая древесина может закончиться уже в текущем отопительном сезоне.

    Представитель компании Hakevuori Маркку Эскелинен заявил: «Вот и все. Все имеющиеся в стране запасы энергетической древесины будут израсходованы уже в текущем отопительном сезоне».

    В социальных сетях финны выражают отчаяние, отмечая, что раньше Россия поставляла древесину, а теперь использовать приходится даже ценные породы, предназначенные для мебели.

    Остановка поставок российской электроэнергии привела к необходимости введения веерных отключений, что становится тяжелым испытанием для бюджета семей. Менеджер компании Fingrid Арто Пахкин отметил, что без отключений энергосистема может рухнуть, что поставит под угрозу жизни людей.

    Министерство обороны Финляндии смоделировало ситуацию при морозах в минус 20 градусов: в случае отключения электричества общественный транспорт, банкоматы и заправки перестают работать, а температура в деревянных домах падает до плюс 10 через 18 часов, что может привести к эвакуации населения спустя четыре дня.

    Экономический ущерб от разрыва связей с Россией оценивается Конфедерацией промышленности Финляндии в четыре миллиарда долларов. Крупные компании, такие как Fortum, YIT и Finnair, потеряли стабильный рынок, и из двух тысяч компаний, сотрудничавших с Россией, осталось менее сотни. Банк Финляндии ранее предупреждал о возможном падении ВВП, и сейчас финны сталкиваются с ростом счетов за электричество и закрытием аптек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что экономическая ситуация в Финляндии оказалась под угрозой тяжелого кризиса из-за разрыва связей с Россией и участия в прокси-войне.

    В частности, финский аэропорт Лаппеенранта ожидает только четыре чартерных рейса в этом году из-за отсутствия российских туристов и угрозы закрытия. А в январе в Финляндии открыли 385 дел о банкротстве, что стало максимальным показателем за 29 лет.


    Комментарии (11)
    13 февраля 2026, 20:07 • Новости дня
    Польша и Литва объявили о создании полигона НАТО в Сувалкском коридоре

    Литва и Польша объявили о создании полигона НАТО в Сувалкском коридоре

    Польша и Литва объявили о создании полигона НАТО в Сувалкском коридоре
    @ Fabian Sommer/dpa/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Польша и Литва разработали проект трансграничного военного полигона в Сувалкском коридоре, который должен стать новым форпостом НАТО в регионе, пишут западные СМИ.

    Польша и Литва планируют создать крупный совместный трансграничный полигон в Сувалкском коридоре, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на The National Interest. В материале отмечается: «Появится огромный совместный трансграничный учебный полигон, который фактически превратит Сувалкский коридор в “безграничный форпост” НАТО, укомплектованный польскими и литовскими войсками».

    Как пишет издание, соответствующее предложение было озвучено президентом Литвы Гитанасом Науседой в конце января на встрече с президентом Польши Каролем Навроцким и Владимиром Зеленским в Вильнюсе. Литовская сторона уже выделила 100 млн евро на создание учебного полигона бригадного уровня в Капчяместисе, в центре Сувалкского коридора.

    Новизна инициативы, по данным The National Interest, заключается в том, что Литва фактически приглашает Польшу расширить объект, чтобы он находился по обе стороны границы.

    Напомним, Сувалкский коридор представляет собой полосу протяженностью около 100 километров на стыке Литвы и Польши и граничит с Калининградской областью России и Белоруссией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, строительство нового военного полигона в Литве стало темой переговоров министров обороны Польши и Литвы в Варшаве еще 16 января.

    А 12 февраля генсек НАТО Марк Рютте заявил, что ответ альянса будет разрушительным при блокировании Сувалкского коридора со стороны России.

    Риторика Рютте о «сокрушительном ответе» НАТО на возможную блокаду коридора рассматривается как русофобская провокация, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.председателем комитета Госдумы Леонид Слуцкий.


    Комментарии (6)
    13 февраля 2026, 10:22 • Новости дня
    Bloomberg: Европа планирует создание собственных сил ядерного сдерживания
    Bloomberg: Европа планирует создание собственных сил ядерного сдерживания
    @ Francois Mori/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейские столицы впервые после окончания холодной войны начали предметно обсуждать возможность формирования независимого потенциала стратегического сдерживания из-за сомнений в надежности США.

    Поводом для начала дискуссий стали опасения относительно надежности Вашингтона как военного партнера, пишет Bloomberg.

    Европейские лидеры встревожились после того, как США временно прекратили обмен разведданными с Киевом, что привело к неудачам ВСУ на линии соприкосновения. Теперь на континенте ищут способы обеспечить безопасность без опоры на американский «ядерный зонтик».

    Ожидается, что президент Франции Эммануэль Макрон в ближайшее время предложит партнерам использовать французский потенциал сдерживания для общей защиты.

    Париж и Лондон уже обсуждают координацию своих ядерных сил, однако эксперты предупреждают о высокой стоимости и сложности создания независимого европейского арсенала.

    Старший научный сотрудник Института ООН по исследованию проблем разоружения Павел Подвиг привел сценарий, при котором «Россия вторгается в Эстонию». В таком случае у Франции будет возможность нанести России большой ущерб, но Россия определенно нанесет больший ущерб Франции в ответ.

    Остается вопрос, готов ли Париж пойти на такой риск ради союзников.

    Аналитики полагают, что вместо попыток создать общеевропейское ядерное оружие странам целесообразнее сосредоточиться на развитии обычных вооружений. В 2025 году Евросоюз и Британия потратили на оборону более 530 млрд долларов, но замещение американских возможностей остается сложной задачей.

    Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что необходим диалог об отдельной европейской системе ядерного сдерживания.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц пояснял, что Германия ведет переговоры с европейскими странами по вопросу совместного ядерного сдерживания.

    Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями Томас Динанно отмечал, что Вашингтон собирается поддерживать современный арсенал ядерного сдерживания.

    Комментарии (4)
    13 февраля 2026, 07:04 • Новости дня
    Орбан: Зеленский едет в Евросоюз на лошади задом наперед
    Орбан: Зеленский едет в Евросоюз на лошади задом наперед
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Стремление главы киевского режима Владимира Зеленского подготовить страну к вступлению в европейское сообщество схоже с попыткой ехать «на лошади задом наперед», заявил премьер Венгрии Виктор Орбан.

    «Вы едете на лошади задом наперед», – заявил Орбан в адрес Зеленского в соцсетях, передает ТАСС.

    Орбан таким образом прокомментировал слова Зеленского о сроках присоединения к ЕС.

    Позже Виктор Орбан пояснил, что вступление в ЕС является процессом, основанным на реальных заслугах, а условия диктуют государства-члены, а не кандидаты.

    Ранее Орбан заявлял, что поддержка членства Украины в Евросоюзе создаст угрозу безопасности для его страны. Также он указывал, что жители европейских стран не желают дальнейшего финансирования Украины.

    Комментарии (0)
    13 февраля 2026, 09:41 • Новости дня
    Испания возмутилась из-за отсутствия приглашения на встречу лидеров ЕС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Испания обиделась на Германию, Италию и Бельгию за организацию неформальной встречи лидеров ЕС, на которую не пригласили ее и еще семь стран-членов, Мадрид утверждает, что подобные инициативы подрывают принципы функционирования ЕС и не способствуют укреплению союза, сообщает испанская радиостанция Ondo Cero.

    Испания выразила недовольство по поводу организации неформальной встречи лидеров стран ЕС, на которую ее не пригласили, передает РИА «Новости» со ссылкой на испанскую радиостанцию Ondo Cero.

    В Мадриде считают, что подобные мероприятия, организованные Германией, Италией и Бельгией, нарушают принципы функционирования Евросоюза и не способствуют его укреплению.

    По информации Ondo Cero, неформальная встреча прошла в отеле неподалеку от бельгийского замка Альден-Бизен накануне саммита ЕС. Организаторы – канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Италии Джорджа Мелони и премьер Бельгии Барт де Вевер – пригласили на совещание еще 14 европейских лидеров, чтобы согласовать позиции по экономическим вопросам.

    В обсуждении участвовали главы Франции, Австрии, Дании, Финляндии, Швеции, Греции, Венгрии, Люксембурга, Нидерландов, Польши, Чехии, Румынии, Болгарии, Кипра, Хорватии и Словакии. Испания, а также Португалия, Ирландия, Эстония, Латвия, Литва, Мальта и Словения не получили приглашения на координационную встречу.

    Испанские власти подчеркнули, что подобные форматы могут усиливать внутренние разногласия в ЕС, а не способствовать поиску компромиссов. В Мадриде выразили беспокойство по поводу возможного усугубления раскола внутри сообщества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, издание Politico заявило о наличии серьезных разногласий в Евросоюзе перед саммитом по стратегической автономии.

    Комментарии (0)
    13 февраля 2026, 03:15 • Новости дня
    Фицо предрёк исход компаний из Европы из-за кризиса

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Евросоюз теряет прибыльные компании из-за утраты конкурентоспособности и высоких цен на электроэнергию.

    «Европа в стрессе и страхе. Мы все знаем, что если ничего не сделаем в этом году или в начале следующего года, то от нас будут постепенно уходить новые и новые компании. Некоторые премьеры говорили о том, какие серьезные компании ушли с их территории, сколько процентов мы потеряли в химической промышленности и других отраслях. У нас в Европе серьезная проблема», – приводит РИА «Новости» слова Фицо по итогам неформального саммита в Брюсселе.

    Он добавил, что Европейская комиссия подготовит предложения по повышению конкурентоспособности Евросоюза к мартовскому саммиту.

    Он также выделил проблему высоких цен на электроэнергию как главную для экономики ЕС. По его словам, если Евросоюз не решит эти вопросы, то рискует стать «музеем под открытым небом», который будут посещать только богатые туристы из Китая.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Фицо призвал восстановить отношения с Россией. Он также заявил о рисках для Словакии после эмбарго на российский газ со стороны ЕС. Кроме того, он заявил, как все побегут в Россию делать бизнес после завершения конфликта на Украине.


    Комментарии (0)
    13 февраля 2026, 09:23 • Новости дня
    Словацкий политик Слота обвинил ЕС в фанатичном отказе от газа России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Решение Европейского союза отказаться от газа из России продиктовано идеологическим фанатизмом и русофобией, заявил глава словацкой политической партии DOMOV («Дом – национальная партия») Павол Слота.

    По его словам, решение Европейского союза отказаться от поставок газа из России продиктовано идеологическим фанатизмом и русофобией, передает РИА «Новости».

    Слота добавил, что Европейская комиссия «провалилась в такую русофобию, вплоть до ненависти, что они готовы совершить экономическую казнь Европейского союза только лишь из-за идеологического фанатизма». Он добавил, что российский газ остается самым выгодным вариантом для стран, находящихся в сфере экономического влияния Германии, в том числе и для самой Словакии.

    Слота напомнил, что Еврокомиссия ранее обещала словацкому премьеру Роберту Фицо предоставить исключения для Словакии в обмен на поддержку 19-го пакета санкций против России. Однако, по его словам, Еврокомиссия не выполнила это обещание и одобрила запрет без каких-либо исключений для страны.

    Политик выразил мнение, что руководству Европейской комиссии необходима замена. Он также отметил, что действия Еврокомиссии демонстрируют ее действительную готовность помогать Словакии.

    Ранее глава МИД Словакии Юрай Бланар заявил о намерении подать иск против запрета на импорт российского газа после официальной публикации постановления в феврале. Венгрия, в свою очередь, уже обратилась в суд ЕС с требованием отменить запрет на импорт российской нефти и газа.

    Согласно заявлению Совета ЕС, окончательное одобрение запрета на импорт российского сжиженного природного газа вступит в силу с 1 января 2027 года, а трубопроводного газа – с 30 сентября 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европа отобрала 90% газа, закачанного к зиме, из подземных хранилищ.

    Запасы газа в хранилищах Европы опустились ниже 40%.

    Отбор газа из подземных хранилищ Европы превысил 23,9 млрд кубометров.

    Комментарии (0)
    13 февраля 2026, 10:50 • Новости дня
    Европейские лидеры признали утрату доверия к администрации США

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские политики и дипломаты признали, что после серии жестких заявлений и действий со стороны американской администрации отношения с США уже не вернутся к уровню доверия прошлых лет, передает The New York Times.

    В Мюнхене с 16 февраля стартует крупнейшая в Европе ежегодная конференция по вопросам безопасности, на которую съедутся лидеры и дипломаты со всего континента, пишет The New York Times.

    На фоне резкого охлаждения отношений между Европой и США после прошлогоднего выступления вице-президента Джей Ди Вэнса, европейские политики все чаще задаются вопросом, смогут ли когда-нибудь снова полностью доверять Америке.

    Вэнс тогда заявил, что европейские союзники «разрушают себя из-за миграции» и несправедливо не допускают крайне правых к власти, чем шокировал западных партнеров. За прошедший год Дональд Трамп ввел пошлины на европейские товары, добивался завершения конфликта на Украине на выгодных для Москвы условиях и открыто заявлял, что Европа без США «ничто». Это подорвало доверие, сложившееся за десятилетия, и привело к активному обсуждению будущего альянса.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц, который откроет конференцию, недавно признал: «Трансатлантические отношения изменились, и никто здесь не жалеет об этом больше меня. Но ностальгия и воспоминания о былых временах не помогут нам».

    Сейчас европейские лидеры уже не рассчитывают, что отношения с США вернутся к докризисному формату, даже после ухода Трампа. Многие ускоряют усилия по снижению военной и экономической зависимости от США, одновременно продолжая дипломатические попытки влиять на Вашингтон по вопросам Украины и других глобальных вызовов.

    Глава конференции Вольфганг Ишингер отметил: «Конечно, мы серьезно потеряли доверие, это очевидно. Доверие можно восстановить, но все знают: потерять его гораздо проще, чем вернуть».

    В специальном докладе конференции Трампа назвали «громилой», разрушающим международные институты, а премьер Дании Мэтте Фредериксен недавно выразила сомнение в том, что Америка останется союзником Европы надолго.

    Тем временем американские власти заявляют, что добиваются не автономии Европы, а ее самостоятельности и силы, напоминая о десятилетиях европейской опоры на военное прикрытие США. Посол США в НАТО Мэтью Уитакер в Берлине сравнил ситуацию с ребенком, который повзрослел и должен начать самостоятельную жизнь.

    В европейских элитах растет понимание, что полагаться на традиционный альянс больше нельзя. Бывший американский посол в НАТО Иво Даалдер подчеркнул: «Европа не может доверять Америке сейчас и не сможет завтра, если США не будут работать над восстановлением доверия. Возможно, Европа больше никогда не сможет нам доверять».

    По данным январского опроса Cluster17 для Le Grand Continent, 51% европейцев считают Трампа врагом Европы, лишь 8% – другом. Большинство поддерживают отправку европейских войск для защиты Гренландии, если там обострится ситуация.

    Секретарь Госдепа Марко Рубио станет самым высокопоставленным американским гостем на конференции и выступит в субботу утром. Пока неясно, что он скажет по поводу будущего отношений, а также встретится ли с представителями партии AfD, приглашенной впервые за несколько лет. Следом Рубио отправится в Венгрию и Словакию – страны с популистскими правительствами, критикующими Евросоюз и ориентирующимися на Россию.

    Ранее The New York Times сообщила, что резкие высказывания президента США Дональда Трампа о Европе и его требования по поводу Гренландии вынудили лидеров Евросоюза срочно собраться в Брюсселе для обсуждения дальнейших шагов.

    FT сообщила, что политиков в Европе успокоило отсутствие Трампа на конференции в Мюнхене.

    Глава Евросовета Антониу Кошта заявил о необходимости введения ответных мер со стороны Евросоюза против пошлин США для защиты стратегических отраслей.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Евросоюз испугался критической зависимости от США.

    Комментарии (0)
    13 февраля 2026, 09:21 • Новости дня
    Глава Google назвал «контрпродуктивным» отказ ЕС от американских технологий

    Глава Google Уокер назвал контрпродуктивным отказ ЕС от американских технологий

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Google по глобальным вопросам Кент Уокер заявил о наличии «парадокса конкуренции» в Европейском союзе, так как сообщество стремится к экономическому росту, но ограничивает использование новых технологий.

    Он в интервью британскому изданию Financial Times (FT) подчеркнул: «Мы приносим большую пользу Европе. Возведение стен, затрудняющих использование одних из лучших технологий в мире, особенно в условиях их быстрого развития, на самом деле было бы контрпродуктивно», передает ТАСС.

    Уокер предложил Евросоюзу сосредоточиться на «открытом цифровом суверенитете», чтобы контролировать ключевые технологии и использовать лучшие мировые достижения. По его мнению, нужно развивать партнерство между американскими компаниями и европейскими фирмами, которые могли бы обеспечивать локальный контроль и хранение данных, а также следить за соблюдением американцами европейских требований.

    Он также сообщил, что Google ведет диалог с Еврокомиссией для урегулирования дел в рамках закона о цифровых рынках. По его словам, уже был достигнут определенный прогресс по этому вопросу.

    Во вторник Politico сообщило, что европейские страны считают, что избавиться от зависимости от американских технологий в ближайшие годы не получится, несмотря на осознание стратегических рисков.

    Ранее Google выступил против разрабатываемых Евросоюзом правил для регулирования ИИ, считая их шагом в неверном направлении.

    Комментарии (0)
    13 февраля 2026, 14:12 • Новости дня
    Премьер Бельгии усомнился в перспективах европейского ядерного зонтика

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер выразил сомнение в эффективности идеи создания общеевропейского ядерного зонтика.

    «Это очень сложный вопрос, потому что ядерное сдерживание Франции не является настоящим ядерным зонтиком, как тот, который предлагает нам НАТО... Если говорить о ядерном оружии, то речь идет о больших финансовых затратах», – заявил он в интервью Bloomberg, передает РИА «Новости».

    По данным источника агентства, в качестве альтернативы некоторые страны могли бы инвестировать в создание материально-технической базы, готовой к развертыванию в случае необходимости, подразумевая наличие всех компонентов для производства ядерного оружия. Однако, как отмечается, для этого потребуется наличие атомных электростанций, сложных и дорогостоящих установок по обогащению урана, а также политическая воля к нарушению соглашений о нераспространении ядерного оружия.

    Агентство Bloomberg писало, что европейские столицы впервые после окончания холодной войны начали предметно обсуждать возможность формирования независимого потенциала стратегического сдерживания из-за сомнений в надежности США.

    Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что необходим диалог об отдельной европейской системе ядерного сдерживания.

    Комментарии (0)
    13 февраля 2026, 19:28 • Новости дня
    Швеция выделила 100 млн долларов на оружие для Украины

    Швеция направила 100 млн долларов на вооружение для Украины

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство обороны Швеции объявило о выделении значительной суммы для приобретения вооружений США по специальной западной инициативе для военной поддержки Украины.

    Министерство обороны Швеции заявило о выделении 100 млн долларов на закупку американского вооружения для Украины в рамках инициативы PURL, сообщает РИА «Новости». Эта инициатива, созданная США и НАТО, не предусматривает предоставления прямой военной поддержки со стороны США, а подразумевает, что страны Европы самостоятельно закупают вооружение для Киева.

    В официальном сообщении ведомства на сайте правительства говорится: «Швеция выделяет 100 миллионов долларов на американскую инициативу »Список приоритетных потребностей Украины« (PURL)».

    Также уточняется, что Швеция совместно с Нидерландами, Норвегией и Великобританией профинансирует закупку американского вооружения на общую сумму 500 млн долларов. Вся помощь будет предоставляться в рамках скоординированных действий западных стран по поддержке Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны группы «Рамштайн», в числе которых и Швеция, приняли решение закупить американское оружие для Киева.

    Ранее стало известно, что Швеция перераспределяет 2 млрд крон, запланированные ранее на поддержку пяти стран, на помощь Украине. При этом, посольства Швеции в Боливии, Либерии и Зимбабве будут закрыты.

    Напомним, что генсек НАТО Марк Рютте заявил, что США готовы поставить вооружение на сумму от 12 до 15 млрд долларов для передачи Киеву в 2026 году.

    Комментарии (0)
    Главное
    Пашинян предложил Москве продать концессию железных дорог Армении
    Джабаров объяснил смену Киевом Абу-Даби на Женеву после покушения на Алексеева
    Каллас назвала «законом джунглей» нынешнее мироустройство
    Минюст исключил из списка иноагентов основателя сети Zenden
    Холода заставили оставшихся без энергоносителей из России финнов вырубать леса
    Верховный муфтий России предложил перенести молельные комнаты в ТЦ
    Безруков объяснил отказ от выдвижения на должность ректора Школы-студии МХАТ