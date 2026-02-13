  • Новость часаФигурантов дела о покушении на генерала Алексеева обвинили в терроризме
    13 февраля 2026, 19:55 • Новости дня

    Мужчина погиб из-за схода снега с крыши в Москве

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В результате схода снежного покрова с крыши частного дома в Московском ТАО мужчина оказался погребен под снегом и скончался на месте.

    Об инциденте сообщил департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы, передает РИА «Новости». По данным ведомства, трагедия произошла вечером 13 февраля, когда на крыше частного домовладения в ТАО скопился снег и внезапно обрушился вниз.

    К месту происшествия был направлен пожарно-спасательный расчет ПСО №306 столичного Пожарно-спасательного центра.

    В спасательном ведомстве уточнили: «Ликвидировали последствия происшествия в ТАО. 13 февраля в 18.01 в Службу 112 Москвы поступило сообщение о происшествии: на территории частного домовладения с крыши сошел снежный покров, в результате чего придавило мужчину».

    Пожарные оперативно раскопали завал и извлекли пострадавшего из-под снега, однако мужчина погиб до приезда медиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пятеро детей были госпитализированы после падения наледи с крыши административного здания в центре Нижнего Новгорода. Снежная глыба упала на одиннадцатилетнюю девочку в Кирове. В Москве проводится проверка после падения наледи на детскую коляску возле жилого комплекса.

    13 февраля 2026, 10:25 • Новости дня
    Индия согласовала покупку 114 французских истребителей
    Индия согласовала покупку 114 французских истребителей
    @ Cody Froggatt/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Индия одобрила закупку шести американских самолетов-разведчиков и 114 французских истребителей, большинство из которых произведут внутри страны, сообщает Bloomberg.

    Сделка была утверждена комитетом под руководством министра обороны Индии Раджната Сингха, передает Bloomberg.

    Речь идет о приобретении шести американских самолетов дальнего радиолокационного наблюдения P-8 компании Boeing и 114 французских истребителей Rafale с несколькими сотнями крылатых ракет SCALP.

    Министерство обороны Индии заявило, что самолеты Boeing значительно повысят способности флота в противолодочной войне, морском наблюдении и нанесении ударов на дальние расстояния. Ракеты SCALP должны расширить возможности ударов по наземным целям с большого расстояния.

    Большинство истребителей Rafale будут производиться в Индии, что подчеркивает стратегию диверсификации поставщиков вооружений. Традиционно основным партнером Индии в этой сфере оставалась Россия, однако в последние годы закупки у российских производителей снизились.

    Сделка еще не завершена: после одобрения министерства должны пройти переговоры по цене и условиям контракта. Ожидается, что обновление авиапарка позволит восполнить сокращение числа самолетов советской эпохи на фоне текущей напряженности в отношениях с Пакистаном и Китаем.

    На фоне новостей акции индийской Hindustan Aeronautics выросли после публикации высоких квартальных показателей.

    Министерство обороны Индии планирует обсудить закупку 114 истребителей Rafale на сумму 36 млрд долларов перед визитом президента Франции Эммануэля Макрона в Нью-Дели.

    Индия отказалась от закупки истребителей Су-35 в пользу совместного производства истребителей пятого поколения Су-57.

    Lockheed Martin подписала соглашение о создании сервисного центра для военно-транспортных самолетов C-130 в Индии.

    13 февраля 2026, 11:51 • Новости дня
    Шойгу назвал угрозой перспективу создания американских малых реакторов в Армении
    Шойгу назвал угрозой перспективу создания американских малых реакторов в Армении
    @ Kenneth Martin/ZUMA Wire/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Россия вынуждена учитывать новые угрозы ядерной безопасности из-за возможного строительства американских малых реакторов на территории Армении, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

    По словам Шойгу, Россия будет вынуждена учитывать новые риски, связанные с ядерной безопасностью, если Армения начнет строительство малых реакторов по американской технологии, передает РИА «Новости».

    Шойгу заявил, что регион отличается высокой сейсмоопасностью, а советские инженеры при строительстве Армянской АЭС применили уникальные решения, позволившие станции пережить разрушительное землетрясение 1988 года.

    Шойгу подчеркнул, что России придется учитывать, что рядом будут проводиться «американские эксперименты в сфере атомных технологий».

    Секретарь Совбеза считает, что ситуацию можно рассматривать как угрозу. Он напомнил, что аналогичная ситуация произошла на японской АЭС «Фукусима-1», где землетрясение разрушило американские реакторы, что привело к масштабному радиоактивному загрязнению окружающей среды.

    Кроме того, Шойгу заявил, что США не обладают технологиями переработки отработанного ядерного топлива. Если в Армении появятся малые реакторы по американским технологиям, отработанное топливо будет храниться непосредственно на территории страны, что также создает долгосрочные риски.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что США поставят Армении малые модульные реакторы в рамках соглашения по ядерной энергетике.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что российские атомные проекты отличаются более высокой компетентностью и меньшей стоимостью по сравнению с американскими аналогами.

    13 февраля 2026, 20:56 • Видео
    На переговорах по Украине прорыв, считают в США

    Американские СМИ заявляют, что на переговорах между Россией и Украиной есть «прорыв». Но Москва подтверждает только то, что на следующую неделю назначен новый раунд переговоров. О каком «прорыве» идет речь?

    13 февраля 2026, 11:09 • Новости дня
    СМИ: Самоубийства школьниц в Петербурге связаны с мошенниками с Украины

    «Фонтанка»: Самоубийства школьниц в Петербурге связаны с мошенниками с Украины

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Покончившие с собой в Петербурге с разницей в один день семиклассницы перед гибелью контактировали по телефону с неизвестными с Украины, сообщают СМИ.

    Правоохранительные органы установили общую деталь в гибели двух девочек, пишет «Фонтанка».

    Школьницы незадолго до трагедии вели телефонные переговоры с аферистами. Следы злоумышленников ведут на территорию Украины.

    Напомним, в Красногвардейском и Красносельском районах города с разницей в один день были найдены тела подростков. Следственный комитет начал проверку по фактам происшествий.

    Сыщики изучили гаджеты погибших и вышли на след ранее судимого жителя Хабаровска. Однако позже стало известно, что преступники лишь воспользовались паспортными данными мужчины для прикрытия.

    12 февраля 2026, 21:57 • Новости дня
    Хуснуллин заявил о беспрецедентной атаке на инфраструктуру Белгородской области

    Tекст: Вера Басилая

    Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил о ряде поручений по дополнительным мерам поддержки Белгородской области, которая подверглась беспрецедентной атаке противника.

    Вице-премьер России Марат Хуснуллин в ходе рабочей поездки дал поручения по дополнительным мерам поддержки Белгородской области. В своем канале на платформе Max Хуснуллин отметил, что регион переживает беспрецедентную атаку противника, из-за чего энергосистема области получила серьезные повреждения в результате последних обстрелов.

    Хуснуллин рассказал, что на совещании были обсуждены как финансовые, так и организационные меры поддержки. Вице-премьер поручил оценить последствия разрушений и проработать шаги, которые помогут экономике Белгородской области развиваться несмотря на сложные условия.

    Он сообщил, что лично осмотрел несколько объектов, пострадавших от ракетных ударов. По его словам, уже намечены конкретные планы по устранению последствий атак и восстановлению инфраструктуры региона.

    Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что лично докладывал президенту России Владимиру Путину и ключевым министрам о последствиях украинского обстрела Белгородской области.

    В результате очередных ударов беспилотников ВСУ в регионе пострадали пять мирных жителей.

    13 февраля 2026, 14:05 • Новости дня
    Мединский возглавил делегацию России на переговорах с США и Украиной в Женеве
    Мединский возглавил делегацию России на переговорах с США и Украиной в Женеве
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Женеве 17–18 февраля пройдут трехсторонние переговоры России, США и Украины по урегулированию ситуации, российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По его словам, переговоры состоятся 17–18 февраля в трехстороннем формате с участием России, США и Украины, передает ТАСС.

    Песков уточнил, что российскую делегацию на переговорах возглавит помощник президента Владимир Мединский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал трехсторонние переговоры в Абу-Даби конструктивными и сложными, подчеркнув, что работа будет продолжена. Российская и американская стороны возобновили военный диалог, который ранее был прерван. Двухдневные консультации по урегулированию ситуации на Украине завершились 5 февраля, после чего участники начали покидать место встреч.

    12 февраля 2026, 22:53 • Новости дня
    Дмитриев прокомментировал отставку главы британской госслужбы цитатой из Queen

    Tекст: Вера Басилая

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал отставку главы госслужбы Британии Криса Уормолда из британского правительства цитатой из песни «Another One Bites the Dust» британской рок-группы Queen.

    Кирилл Дмитриев отреагировал на уход из правительства Британии Криса Уормолда, передает РИА «Новости». В соцсетях директор Российского фонда прямых инвестиций написал на английском языке фразу «Еще один повержен в прах», взятую из песни «Another One Bites the Dust» группы Queen. К публикации он приложил анимированное изображение Фредди Меркьюри и скриншот с новостью об отставке.

    Крис Уормолд занимал должность секретаря кабинета министров при премьер-министре Кире Стармере и руководил работой государственной бюрократии Британии.

    Ранее Дмитриев заявил, что премьер-министр Британии Кир Стармер не сможет избежать отставки после скандалов в правительстве.

    Кир Стармер отверг слухи об отставке и заявил, что не собирается лишаться доверия избирателей.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что правительство Британии идет ко дну на фоне Эпштейн-скандала.

    13 февраля 2026, 00:01 • Новости дня
    Сын Мадуро сообщил мнение отца о ситуации в Венесуэле

    Tекст: Катерина Туманова

    Сын президента Венесуэлы депутат Николас Мадуро Герра провел с отцом телефонный разговор и передал слова отца об одобрении действий правительства страны.

    «Вы делаете именно то, что должны делать, и предпринимаете правильные шаги. Наше спокойствие здесь – это единство народа и единство с высшим командованием и моей командой, которая является командой родины. Я полностью доверяю команде, и вы сделали то, что должны были сделать», – приводит РИА «Новости» слова президента Мадуро, переданные его сыном журналистам.

    Николас Мадуро Герра сообщил, что беседовал с отцом довольно долго и тот интересовался о состоянии «родина и его команды».

    Напомним, США 3 января нанесли удары по военным объектам в Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Американские СМИ описали принцип работы секретного оружия «дискомбобулятора», с помощью которого США захватили Мадуро с женой.

    Вашингтон заявил, что они Мадуро с женой предстанут перед судом в США за якобы «наркотерроризм». В суде в Нью-Йорке задержанные заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, возглавившая Венесуэлу после похищения президента Дельси Родригес объявила о подготовке закона о всеобщей амнистии.

    13 февраля 2026, 00:57 • Новости дня
    Внешний долг России впервые за 20 лет превысил 61 млрд долларов
    Внешний долг России впервые за 20 лет превысил 61 млрд долларов
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Впервые за 20 лет сумма внешнего государственного долга России оказалась выше 61 млрд долларов, что отражено в новых данных Минфина.

    По состоянию на 1 февраля 2026 года, государственный внешний долг России составил 61,97 млрд долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Минфина.

    Это произошло впервые с 2006 года, когда показатель составлял 76,5 млрд долларов. На 1 января 2007 года внешний долг снизился до 52 млрд долларов и с тех пор не превышал отметку в 60 млрд долларов, отмечается в материалах финансового ведомства.

    Ранее министр финансов Антон Силуанов подчеркивал, что государственный долг России не должен превышать 20% от ВВП, называя это преимуществом национальной экономики.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ноябре 2025 года сообщалось, что долг России снизился до 14% от ВВП. Силуанов ранее пояснил зависимость курса рубля от размера процентных ставок. Президент России Владимир Путин в декабре 2025 года заявил о снижении внешнего долга российских предприятий почти вдвое.

    12 февраля 2026, 22:45 • Новости дня
    Новые правила бронирования гостиниц в России вступят в силу 1 марта

    В России изменятся правила заселения в гостиницы с 1 марта 2026 года

    Новые правила бронирования гостиниц в России вступят в силу 1 марта
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    С марта российские гостиницы, согласно постановлению правительства № 1912 от 27.11 2025 года, обязаны ждать заселения гостей сутки, а отмена брони до заезда позволит вернуть оплату полностью.

    Документ правительства России, представленный на портале официального опубликования правовых актов, предусматривает единые правила бронирования для гостиниц, баз отдыха и кемпингов.

    С 1 марта гостиницы обязаны сохранять бронь за гостем в течение суток с момента планируемого заселения до расчетного часа следующего дня, и только после этого могут отменить бронирование, сказано в документе.

    Ранее действовало «негарантированное бронирование», при котором туристу нужно было заехать до определенного часа, иначе бронь автоматически аннулировалась, напомнило РИА «Новости». Теперь отмена брони урегулирована в пользу клиента: при отказе до дня заезда деньги возвращаются полностью, а при позднем отказе или неявке удерживается стоимость только одних суток.

    Гостиницы могут отказать в предоставлении номера в одностороннем порядке только при условии полного возмещения убытков гостю. В договоре бронирования теперь указываются точная площадь номера, условия бронирования, сроки отмены и условия возврата предоплаты.

    С осени 2025 года россияне могли заселяться по загранпаспорту, а с января 2026 года – по водительским правам. Все средства размещения должны быть включены в специальный реестр, иначе забронировать номер через агрегатор будет невозможно. Это решение направлено на повышение прозрачности рынка и защиту потребителей.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, юрист Ульяна Никонова отметила, что сдача дачных домов в аренду посуточно или на длительный срок не запрещена. Крупнейшие отельные сети России отключили продажи через «Яндекс. Путешествия». Финансовые организации стали чаще блокировать переводы граждан за туристические путевки с начала года, из-за того, что банки считают  такие операции подозрительными.


    13 февраля 2026, 14:19 • Новости дня
    Назван заработок Константина Меладзе в России за прошлый год

    Константин Меладзе заработал в России 100 млн рублей за 2025 год

    Назван заработок Константина Меладзе в России за прошлый год
    @ Евгений Одиноков/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Продюсер Константин Меладзе увеличил доходы лейбла в России до 100 млн рублей за 2025 год, несмотря на свое отсутствие в стране.

    По данным «Царьграда», Константин Меладзе, не возвращаясь в Россию, получил чистую прибыль в размере 100,23 млн рублей через лейбл «Меладзе Мьюзик» в 2025 году, что на 15 млн больше, чем в 2024-м. За последние четыре года доходы компании выросли почти в семь раз, отмечает источник. При этом Меладзе по-прежнему находится за границей с начала спецоперации.

    Лейбл «Меладзе Мьюзик» управляет студией звукозаписи, владеет правами на товарные знаки групп «Инь-Янь» и M-BAND, а также выпускает проекты с участием Валерия Меладзе. Несмотря на заметный рост прибыли, Константин Меладзе не планирует возвращение в Россию, уточняет издание.

    Отдельно отмечается, что брат композитора, певец Валерий Меладзе недавно отметил 60-летие в Испании, собрав родственников и друзей. На праздник было потрачено более миллиона рублей. В конце вечера Валерий Меладзе лично исполнил хиты для гостей.

    13 февраля 2026, 16:28 • Новости дня
    Politico сообщила о провале неформального саммита Евросоюза

    Politico: Неформальная встреча лидеров ЕС закончилась провалом

    Politico сообщила о провале неформального саммита Евросоюза
    @ Murad Sezer/REUTERS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Неформальная встреча лидеров Евросоюза завершилась безрезультатно, поскольку главные организаторы опоздали, а обсуждение запланированных вопросов так и не состоялось, сообщила газета Politico со ссылкой на трех дипломатов ЕС.

    Неформальная встреча лидеров стран Евросоюза, прошедшая без участия представителей восьми государств блока, не принесла ожидаемых результатов, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Politico.

    По данным издания, двое из трех инициаторов мероприятия прибыли с опозданием, а обсуждений по существу так и не состоялось. Один из дипломатов прокомментировал ход встречи: «Встреча за завтраком оказалась в некотором роде провалом. Из 19 лидеров выступить смогли лишь немногие».

    Еще один источник отметил, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони, выступавшая инициатором встречи, приехала почти к самому концу завтрака. В числе опоздавших были также канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон. Из-за задержки ключевых участников председатель Евросовета Антониу Кошта был вынужден начать мероприятие без них.

    Дипломаты сообщили, что представители стран, которых не пригласили на встречу, опасались возможного принятия «сырых» решений без их участия. В итоге, по словам одного из присутствовавших дипломатов, обсуждение не состоялось вообще, а атмосфера среди лидеров была сдержанной и не способствовала принятию решений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры Франции, Германии и Италии договорились ускорить реформы и перейти к формату усиленной кооперации в условиях усиливающейся международной конкуренции.

    Испания заявила о недовольстве тем, что ее не пригласили на неформальную встречу лидеров ЕС, и считает, что подобные инициативы подрывают единство союза.

    13 февраля 2026, 10:21 • Новости дня
    Axios: Лазер LOCUST перекрыл небо над Эль-Пасо в Техасе на восемь часов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Использование лазерной системы LOCUST мощностью 20 киловатт привело к почти восьмичасовому закрытию неба над техасским Эль-Пасо из-за опасений Федерального авиационного управления по координации действий.

    Вооруженные силы США применили лазерную систему LOCUST против предполагаемого беспилотника, из-за чего Федеральное управление гражданской авиации (FAA) закрыло воздушное пространство вокруг Эль-Пасо в Техасе, сообщает Axios.

    LOCUST – это лазерное оружие мощностью двадцать киловатт, разработанное BlueHalo и приобретенное компанией AeroVironment в прошлом году. По данным издания, решение о применении оружия приняли сотрудники Таможенной и пограничной службы, а не военные, несмотря на то, что система находится на военном балансе.

    Закрытие неба продолжалось почти восемь часов, хотя ранее заявлялось, что оно может продлиться десять дней. Источники утверждают, что FAA приняло меры из-за недостаточной координации при применении лазерного оружия, а не из-за реальной угрозы со стороны беспилотников. Официальных комментариев от AeroVironment не поступило.

    LOCUST был замечен на транспортном средстве пехотного отделения у границы с Мексикой в августе 2025 года. Как отмечается, применение лазерного оружия на передовой до сих пор остается редкостью, несмотря на значительные вложения Пентагона и наличие более двух десятков проектов по направленным видам вооружения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия Израиля анонсировала получение лазерной системы ПВО «Железный луч».

    Компания LazerBuzz разработала лазерный комплекс для уничтожения дронов.

    Армия США объявила конкурс по разработке лазеров против БПЛА.

    13 февраля 2026, 15:42 • Новости дня
    В ЛДПР назвали провокацией поступок сына Жириновского на партийном мероприятии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Сын основателя ЛДПР Владимира Жириновского Олег Эйдельштейн вновь попытался попасть на мероприятие партии без регистрации, несмотря на обязательный пропускной режим, сообщили в пресс-службе партии.

    В пресс-службе ЛДПР заявили РИА Новости, что Олег Эйдельштейн, сын основателя партии, вновь попытался пройти на мероприятие без регистрации, что стало причиной конфликта, передает РИА «Новости».

    В сообщении подчеркнули, что Эйдельштейн регулярно появляется именно на тех событиях, где действует пропускной режим, однако никогда не регистрируется по установленным правилам. В партии отметили: «Такая ситуация с Олегом Эйдельштейном не впервые. Его цель – провокация, он приходит именно на те мероприятия, где всегда действует пропускной режим, при этом никогда не регистрируется, как это предусмотрено правилами площадок».

    Представители ЛДПР добавили, что на Жириновских чтениях в МГИМО была доступна открытая регистрация, которую прошли все желающие, включая иностранных гостей, за исключением Эйдельштейна.

    По словам пресс-службы, действия Эйдельштейна направлены не на почтение памяти отца, а на создание информационных поводов через отказ во входе на площадку из-за игнорирования правил регистрации. В ЛДПР подчеркнули, что такие случаи связаны с вопросами безопасности и не будут допускаться в будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Одинцовский городской суд отклонил иск внебрачного сына Владимира Жириновского Олега Эйдельштейна к официальному наследнику Игорю Лебедеву о признании права собственности на недвижимость в подмосковном Дарьино. Олег Эйдельштейн сменил фамилию на Жириновский, несмотря на отказ суда признать его законным сыном политика.

    13 февраля 2026, 13:10 • Новости дня
    Эксперт: Пашинян одобрил ядерный эксперимент США на Армении

    Эксперт Уваров: Пашинян одобрил ядерный эксперимент США на Армении

    Эксперт: Пашинян одобрил ядерный эксперимент США на Армении
    @ VAHRAM BAGHDASARYAN/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Применение в Армении американских малых модульных реакторов выглядит сомнительным – в США эта технология недостаточно опробована и практически находится на уровне стартапов. Решение Еревана продиктовано политическими соображениями, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт-атомщик Александр Уваров. Ранее Вашингтон и Ереван подписали соглашение о сотрудничестве в области гражданской ядерной энергетики.

    «На Армянской АЭС, построенной в 70-е годы недалеко от города Мецамор, сейчас работает один энергоблок мощностью 407,5 МВт. Установка реакторов большей мощности приведет к перекосу в энергетическом балансе страны и вынудит перестраивать всю систему. В противном случае она будет нестабильной», – пояснил Александр Уваров, директор АНО «Атоминфо-центр».

    «В последние десятилетия разработчики стараются увеличивать мощность реакторов, так как от нее зависит себестоимость кВт·ч. Но этот вариант Армении не подходит. Поэтому Вашингтон предложил Еревану использовать малые модульные реакторы (ММР)», – продолжил собеседник.

    «Проблема в том, что в США эта технология находится практически на уровне стартапов или лицензированных проектов. Физического применения американскими специалистами ММР еще не было. Исходя из этого, выбор Пашиняна мне не кажется обоснованным. Атомная энергетика – не та сфера, где нужно экспериментировать на себе», – подчеркнул эксперт.

    «Замечу, что у Росатома есть апробированный на ледоколах водо-водяной ядерный реактор «Ритм-200». Российские инженеры имеют все компетенции для установки этих ММР на земле. Похожие проекты есть и у Китая. Одобренный МАГАТЭ «Линлун-1» планируется к строительству на острове Хайнань. Но Армения сделала выбор в пользу американской непроработанной альтернативы», – указал он.

    «Я вижу в решении Пашиняна преимущественно политическую мотивацию – сблизиться с США через соглашение о сотрудничестве в области гражданской ядерной энергетики. Это при том, что российские специалисты по просьбе Еревана сейчас готовят второй энергоблок Армянской АЭС к продлению срока эксплуатации до 2036 года», – напомнил аналитик.

    «Стоит отметить, что американские специалисты могут запитать армянскую АЭС ядерным топливом, произведенным в США. Похожие технологии уже были опробованы на Ровенской АЭС. Но это займет не менее трех лет – от проб до полноценного запуска реактора. К тому же в этом случае Росатом, скорее всего, снимет станцию в Мецаморе со своей гарантии», – заметил он.

    «Впрочем, не думаю, что с экономической точки зрения для Москвы окажется болезненной попытка США вытеснить Россию с армянского энергетического рынка. Любой более-менее крупный российский город потребляет больше энергии, чем вся Армения. К тому же Росатом ведет множество масштабных проектов в Турции, Индии, Венгрии, Бангладеш, Китае», – подчеркнул спикер.

    Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс и премьер Армении Никол Пашинян подписали соглашение о сотрудничестве в области гражданской ядерной энергетики. Вашингтон пообещал Еревану потенциальные инвестиции в размере около девяти млрд долларов, чтобы снизить энергетическую зависимость от России, сообщает Bloomberg.

    Соглашение устанавливает правовую основу для экспорта в Армению ядерных технологий, топлива и услуг американскими компаниями. В частности, оно открывает фирмам из США возможность побороться за контракты на установку ММР.

    В этой связи Пашинян заявил, что соглашение откроет «новую главу» в американо-армянских энергетических связях и поможет диверсифицировать энергетический баланс Армении за счет внедрения «безопасных и инновационных» технологий.

    В свою очередь Сергей Шойгу, секретарь Совбеза России, заявил, что Москва будет вынуждена учитывать новые риски в сфере ядерной безопасности, если строительство малых реакторов по американской технологии на территории Армении перейдет в практическую фазу, сообщает РИА «Новости».

    «Армения, как известно, сейсмоопасный регион. Уникальное технологическое решение по фундаменту, которое было применено советскими инженерами при строительстве Армянской АЭС, позволило ей успешно пережить страшное землетрясение 1988 года, один энергоблок работает до сих пор», – напомнил спикер.

    По его словам, России, по сути, надо будет исходить из того, что «рядом, под боком, в сейсмоопасной зоне будут осуществляться американские эксперименты в сфере атомных технологий». «Поэтому – да, это следует рассматривать как угрозу. Не хотелось бы проводить параллели, но напомню, что на японской АЭС «Фукусима-1» в результате землетрясения были разрушены именно американские реакторы», – напомнил Шойгу.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что российские атомные проекты отличаются более высокой компетентностью и меньшей стоимостью по сравнению с американскими аналогами. А политолог Станислав Ткаченко пояснял газете ВЗГЛЯД, что подписание Вашингтоном и Ереваном хартии о стратегическом партнерстве показали суверенную неполноценность Армении.

    13 февраля 2026, 11:42 • Новости дня
    Эксперт назвал обещанные Германией пять ракет для ПВО Украины демонстрацией немощи

    Эксперт Анпилогов: Обещание Германии поставить Украине пять ракет PAC-3 демонстрирует немощь

    Эксперт назвал обещанные Германией пять ракет для ПВО Украины демонстрацией немощи
    @ U.S. Army/Capt. Frank Spatt

    Tекст: Анастасия Куликова

    С учетом того, что в каждом ежедневном ударе по Украине задействуется десятки ОТРК «Искандер», Запад не в силах покрыть потребности украинской стороны в ракетах-перехватчиках, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Так он прокомментировал обещание Германии передать Киеву пять PAC-3 для Patriot при условии, что другие страны-партнеры соберут еще 30 таких боеприпасов.

    «Заявление министра обороны ФРГ выглядит абсолютно комично и демонстрирует всю немощь блока НАТО», – считает военный эксперт Алексей Анпилогов. Он напомнил о проблемах западной системы ПВО. «Во-первых, она оказалась дорогой и неэффективной против российской стратегии комбинированных ударов по целям на Украине, когда используется большое количество достаточно дешевых дронов, а также крылатые и баллистические ракеты», – отметил собеседник.

    «Чтобы сбить последние, используются ракеты PAC-3. Это высотные перехватчики с большой скоростью и хорошей маневренностью. Но их применение не гарантирует сбитие оперативно-тактических ракет комплекса «Искандер» или гиперзвуковых «Кинжалов», не говоря уже о «Цирконах» или «Ониксах», – добавил аналитик.

    По его словам, масса целей становится для ЗРК Patriot фактически «экзаменом, который они проваливают». «Но даже если комплексу и удается сбить ракету, то на каждую затрачивается по две–три PAC-3», – заметил Анпилогов. Вторая проблема – производство. «Оно сосредоточено в США и Японии. Общий результат оценивается в 600–700 штук в год», – пояснил эксперт.

    «Если в каждом ежедневном ударе по Украине задействуется десяток, а то и два десятка ОТРК «Искандер», посчитайте, сколько перехватчиков получается за год», – призвал специалист. Он также указал на потребности других стран, в том числе Израиля, в ракетах для ЗРК Patriot. «На этом фоне заявление немецкого министра ничего, кроме смеха, не вызывает», – сказал Анпилогов.

    Схожей точки зрения придерживается военкор Александр Коц. По его мнению, пакет «30+5» перехватчиков для Patriot выглядит не усилением, а попыткой удержать украинскую ПВО от окончательного «обнуления» на ближайшие недели. «Украинские Patriot уже сталкивались с ситуацией, когда пусковые просто пустые – не по политическим заявлениям, а по факту, под ударами российских ракет по энергетике», – напомнил он.

    «Оценки самих западных структур и профильных изданий: Украине нужно более 60 PAC–3 в месяц только для того, чтобы закрывать текущий темп ударов, тогда как производство ограничено. И за эти же ракеты конкурируют и другие нуждающиеся», – написал Коц в своем Telegram-канале. Военкор подчеркивает: 35 ракет на выходе из «Рамштайна» – это не про стратегическое насыщение, а про латание дыр.

    «Один–два серьезных удара, и от пакета остаются единицы. При этом европейцы рапортуют о почти 38 млрд долларов помощи. Цифра красивая, но на земле Киев вынужден выбирать, какое небо закрывать, а какое оставлять под удар», – детализировал он. По его оценкам, для России это окно возможностей: «комбинированные массированные удары продолжают выбивать энергетическую и военную инфраструктуру, заставляя расходовать дорогие перехватчики по максимально неудобному для Киева сценарию».

    Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия поставит Украине еще пять ракет PAC-3, если другие страны пожертвуют Киеву в общей сложности 30 таких комплексов. «Мы все знаем, что речь идет о спасении жизней, и счет идет на дни, а не на недели или месяцы. У нас ряд анонсов не все еще утверждены, но я очень оптимистичен в том, что мы достигнем цели «30 плюс 5», – сказал он на пресс-конференции по итогам встречи «коалиции желающих».

    Министр также сообщил, что Берлин компенсирует деньгами Украине отсутствие поставок вооружения, если исчерпает собственные запасы. «Мы должны проверить собственные запасы на предмет того, что мы можем сделать, и если там не осталось того, что можно передать Украине, то нам нужно будет отдавать деньгами, как мы сделали в прошлом году», – отметил Писториус.

    Он напомнил, что Киеву в этом году «необходимо не менее 60 млрд от союзников для самообороны». Министр уточнил, что на прошлой неделе вместе с британским коллегой Джоном Хили, министром обороны Украины Михаилом Федоровым и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте направили письмо партнерам, в котором призвали все страны контактной группы по Украине оказать дополнительную поддержку.

    В январе Владимир Зеленский заявлял о договоренности с президентом США Дональдом Трампом по поставкам пакета ракет PAC-3 для систем Patriot. Однако через некоторое время он пожаловался, что поставка таких ракет задерживается, поскольку Европа не оплачивает транш.

