В Нальчике впервые прошла сессия по интеграции социальной архитектуры в госуправление

Tекст: Валерия Городецкая

Мероприятие объединило федеральных экспертов, руководителей органов власти, муниципалитетов, общественников и молодежь, а инициатором выступил глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Кабардино-Балкария стала первым регионом страны, решившим интегрировать социально-архитектурные подходы в повседневную работу государственных структур.

«Кабардино-Балкарская Республика выступила с инициативой стать пилотным регионом по интеграции социальной архитектуры в практику регионального управления. Сегодня мы проводим первую стратегическую сессию, на которой разберем ключевые социальные вызовы Кабардино-Балкарии с прицелом на конкретные управленческие решения. Они лягут в основу работы министерств, ведомств и муниципалитетов», – отметил Коков. Он также подчеркнул, что новый управленческий формат будет внедряться при поддержке аппарата полномочного представителя президента в СКФО, Центра знаний «Машук» и команды социальных архитекторов.

Приветствие участникам направил начальник управления президента России по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев. Он поблагодарил руководство республики за инициативу и отметил, что сессия символизирует переход социальной архитектуры от федеральной аналитики к региональной практике. Харичев выразил надежду, что встреча станет началом системной работы, а Кабардино-Балкария послужит примером для других регионов.

По словам заместителя начальника управления Алексея Семенова, социальная архитектура становится инструментом для межрегионального диалога по ключевым вызовам: качеству городской среды, занятости, оттоку молодежи и демографическим вопросам. Он подчеркнул, что успешные региональные практики зачастую остаются локальными, а новая система позволит распространять эффективные решения и наладить кооперацию между территориями.

Начальник департамента аппарата представителя президента РФ в СКФО Андрей Карпов обратил внимание на формирование образа будущего макрорегиона, что становится ключевым элементом устойчивого развития, особенно для молодежи Северного Кавказа. В рамках сессии было объявлено о создании первой окружной экспертной площадки по социальной архитектуре на базе Центра знаний «Машук», которая займется разработкой и внедрением новых решений с перспективой их распространения на другие регионы округа.

Генеральный директор Центра знаний «Машук» Антон Сериков сообщил, что площадка будет уделять особое внимание гармонизации межнациональных отношений и выстраиванию долгосрочных механизмов взаимодействия с регионами. В ходе сессии обсуждались проблемы моногородов, развитие туризма и индустрии гостеприимства, а молодежь активно участвовала в выработке решений. По итогам мероприятия сформирован пул задач для образовательного модуля Центра, а предложенные кейсы будут реализованы в прикладных социальных проектах с участием экспертов и представителей республики. Итоговые решения пройдут апробацию и будут интегрированы в общественно-политическую повестку Кабардино-Балкарии с перспективой масштабирования на другие регионы России.