Глава ЛНР Пасечник почтил память освободителей Ворошиловграда

Tекст: Валерия Городецкая

В мероприятии приняли участие глава ЛНР Леонид Пасечник, представители правительства, Народного совета, администрации города, священнослужители, военные и общественники, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В ходе митинга участники возложили цветы к братской могиле советских солдат, почтили память героев Великой Отечественной войны. Пасечник поздравил жителей с годовщиной освобождения. «От всей души поздравляю луганчан с праздником – 83-й годовщиной освобождения Ворошиловграда от оккупантов… Чтя память советских солдат, мы приносим клятву – повторить такой же подвиг и сохранить независимость и свободу нашей Родины», – заявил он.

Глава ЛНР также провел параллель между подвигом освободителей 1943 года и событиями 2014 года, подчеркнув, что сегодня жители региона продолжают отстаивать свободу с оружием в руках. По его мнению, нынешние поколения не подведут своих предков, и победа будет за народом ЛНР.

Участники мероприятия отметили, что память о подвигах прошлого помогает выдерживать испытания настоящего. Участник кадрового проекта «Герои Луганщины» Владимир Бобцов подчеркнул, что освобождение столицы в 1943 году стало одним из значимых событий для региона, а память о героях вдохновляет на победу в ходе спецоперации.

Валерий Татаренко, также участник проекта, рассказал о своем дедушке-фронтовике и о личном опыте участия в СВО на Украине. По его словам, именно память о предках мотивирует нынешнее поколение защищать свободу и независимость России.