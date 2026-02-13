«Новые люди» предложили запретить молельные помещения в жилых домах

Tекст: Елизавета Шишкова

Законопроект об ограничении размещения молельных домов в жилых и нежилых помещениях многоквартирных домов был внесен в Государственную Думу 13 февраля. Инициатором выступила партия «Новые люди», при этом документ получил межфракционную поддержку и был доработан с учетом мнения российского правительства, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Партия поясняет, что отсутствие четких правил приводит к массовым скоплениям посторонних людей в жилых зданиях. Это, по мнению авторов закона, повышает риски возникновения криминальных инцидентов, бытовых конфликтов, а также угрожает противопожарной и общественной безопасности. Особую обеспокоенность у жителей многоквартирных домов вызывает безопасность детей во дворах и на площадках.

Документ устраняет правовой пробел, позволявший создавать молельные помещения без ограничений, особенно в местах компактного проживания трудовых мигрантов. Отмечается, что такие точки часто становятся закрытыми анклавами, мешают интеграции мигрантов и, по словам депутатов, могут использоваться для пропаганды экстремистских взглядов.

Законопроект вводит строгий контроль за созданием и функционированием молельных домов, чтобы обеспечить баланс между свободой вероисповедания и правами жителей на безопасность. «Новый закон – это защита сразу по трем направлениям: возвращается спокойствие и безопасность жильцов в собственных подъездах, вводится контроль за потенциально опасными сообществами, а также усиливается роль легитимных духовных центров, которые выступают за порядок и интеграцию», – заявил заместитель председателя Комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, депутат Госдумы от партии «Новые люди» Олег Леонов.

Вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков подчеркнул: «Под видом «благочестивой молельной комнаты» в жилых домах сегодня может скрываться что угодно: штаб нелегальных мигрантов, где «решают вопросы» в обход законов, пункт распространения радикальных идей, враждебных нашей стране, или прикрытие для криминальных схем, поэтому мы вносим инициативу, которая в первую очередь защитит наших жителей».