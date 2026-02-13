В Гидрометцентре Петербурга допустили полное замерзание Финского залива

Tекст: Валерия Городецкая

Непрерывные морозы в течение полутора месяцев способствовали значительному продвижению ледяного покрова на запад, сообщил Колесов в Telegram-канале. Однако он отметил, что усиление северо-восточного ветра, связанное с прохождением циклона южнее Петербурга, приводит к разрыву и растяжению льда.

Колесов также подчеркнул, что если морозная погода сохранится, возможно полное покрытие залива льдом. Он напомнил, что в последние относительно теплые зимы такого количества льда на заливе не наблюдалось. Ранее лед полностью покрывал лишь восточную часть Финского залива, а на западе, где было теплее, ледяной покров почти не формировался, добавил глава Гидрометцентра.

На прошлой неделе сухогруз Sfera сел на мель в Финском заливе.