СК возбудил дела после падения наледи на людей в Подмосковье

Tекст: Валерия Городецкая

Следователи инициировали расследование по статье об оказании опасных для жизни и здоровья услуг, передает РИА «Новости».

По данным ведомства, 13 февраля в Ступино на десятилетнюю девочку упала наледь с крыши дома по улице Пушкина. Пострадавшего ребенка с травмами госпитализировали. Кроме того, в Солнечногорске на 39-летнего мужчину с крыши по улице Красной обрушилась снежная масса со льдом.

В настоящее время следователи и криминалисты проводят осмотры мест происшествий, допрашивают свидетелей, а также планируют назначить судебно-медицинские экспертизы для установления тяжести нанесенных травм.

Прокуратура Московской области намерена дать оценку действиям сотрудников управляющих компаний, ответственных за содержание общего имущества домов, в том числе проверит своевременность уборки снега и наледи с крыш, а также наличие ограждений, лент и информационных табличек для обеспечения безопасности жителей.

Ранее пятеро детей пострадали при сходе наледи с крыши в Нижнем Новгороде.

На прошлой неделе снежная глыба упала на 11-летнюю девочку в Кирове.

В январе в Москве наледь упала на коляску с ребенком.