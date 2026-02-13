  • Новость часаФигурантов дела о покушении на генерала Алексеева обвинили в терроризме
    Пашинян превращает Армению в зону ядерного эксперимента
    Польша и Литва объявили о создании полигона НАТО в Сувалкском коридоре
    Глава Минобороны ФРГ признал мощь Северного флота России
    Диетолог рассказал о вреде блинов с икрой на Масленицу
    Песков объяснил выбор Женевы для переговоров по Украине
    Мерц признал преимущество России над ЕС
    В Госдуму внесен проект о досрочном прекращении полномочий депутата Дзюбы
    Министр обороны Франции: Европа должна готовиться к интенсивному конфликту
    В Гидрометцентре Петербурга допустили полное замерзание Финского залива
    13 февраля 2026, 20:23 • Новости дня

    Министр обороны Франции: Европа должна готовиться к интенсивному конфликту

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр обороны Франции Катрин Вотрен подчеркнула важность подготовки Европы к возможному конфликту высокой интенсивности, отметив это как лучший способ избежать угрозы.

    Глава Минобороны Франции Катрин Вотрен заявила в эфире телеканала Euronews, что Европа должна быть готова к конфликту высокой интенсивности, передает РИА «Новости». Министр отметила, что лучший способ избежать военного столкновения – это как раз готовность к нему.

    По ее словам, в условиях, когда на территории Европы уже идет вооруженное противостояние, необходимо принимать меры для удержания ситуации под контролем.

    Ранее начальник генштаба ВС Франции Фабьен Мандон 18 ноября 2025 года заявил, что страна должна быть готова к потерям среди военнослужащих и к экономическим трудностям для сдерживания «российской угрозы». Он подчеркнул, что Франции придется столкнуться с серьезными вызовами ради обеспечения безопасности.

    В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия не планирует нападать на страны НАТО и придерживается курса на снижение напряженности в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, большинство жителей США, Канады, Британии, Франции и Германии считают, что ситуация в мире становится все опаснее.

    В то же время, Париж и Лондон уже обсуждают координацию своих ядерных сил для общей защиты. А президент Франции Эммануэль Макрон в ближайшее время планирует предложить партнерам использовать французский ядерный потенциал для коллективной безопасности.

    Макрон якобы стремится к диалогу с Россией, однако за этим скрывается попытка вмешаться в переговоры по Украине, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    13 февраля 2026, 10:21 • Новости дня
    Axios: Лазер LOCUST перекрыл небо над Эль-Пасо в Техасе на восемь часов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Использование лазерной системы LOCUST мощностью 20 киловатт привело к почти восьмичасовому закрытию неба над техасским Эль-Пасо из-за опасений Федерального авиационного управления по координации действий.

    Вооруженные силы США применили лазерную систему LOCUST против предполагаемого беспилотника, из-за чего Федеральное управление гражданской авиации (FAA) закрыло воздушное пространство вокруг Эль-Пасо в Техасе, сообщает Axios.

    LOCUST – это лазерное оружие мощностью двадцать киловатт, разработанное BlueHalo и приобретенное компанией AeroVironment в прошлом году. По данным издания, решение о применении оружия приняли сотрудники Таможенной и пограничной службы, а не военные, несмотря на то, что система находится на военном балансе.

    Закрытие неба продолжалось почти восемь часов, хотя ранее заявлялось, что оно может продлиться десять дней. Источники утверждают, что FAA приняло меры из-за недостаточной координации при применении лазерного оружия, а не из-за реальной угрозы со стороны беспилотников. Официальных комментариев от AeroVironment не поступило.

    LOCUST был замечен на транспортном средстве пехотного отделения у границы с Мексикой в августе 2025 года. Как отмечается, применение лазерного оружия на передовой до сих пор остается редкостью, несмотря на значительные вложения Пентагона и наличие более двух десятков проектов по направленным видам вооружения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия Израиля анонсировала получение лазерной системы ПВО «Железный луч».

    Компания LazerBuzz разработала лазерный комплекс для уничтожения дронов.

    Армия США объявила конкурс по разработке лазеров против БПЛА.

    13 февраля 2026, 10:11 • Новости дня
    Пентагон ответил на слухи о поставках «слепых» истребителей F-35

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американское военное ведомство заявило, что информация о поступлении в войска новейших боевых самолетов F-35 без установленных радиолокационных станций не соответствует действительности.

    Сообщения о приемке истребителей F-35A из последней производственной партии без установленных радаров не соответствуют действительности, заявили в ведомстве, передает портал The War Zone.

    Представитель Пентагона пояснил, что F-35A из 17-й партии поставляются с радарами APG-81.

    Работа над интеграцией новых систем продолжается в засекреченном режиме.

    Ранее в прессе появилась информация, что военные с июня прошлого года получают технику без РЛС из-за проблем с новым радаром AN/APG-85.

    Отмечалось, что вместо оборудования в носовую часть самолетов для балансировки закладывали груз, а полеты выполнялись только в сопровождении других бортов.

    Новый радар является частью масштабного пакета обновлений Block 4, реализация которого столкнулась с серьезными задержками и ростом расходов. Общая стоимость программы создания и эксплуатации истребителя до 2070-х годов оценивается примерно в 2,1 трлн долларов.

    В 2021 году на Украине заявляли, что американские F-35 уязвимы перед российскими радиолокационными станциями.

    В декабре сообщалось, что Румыния собирается закупить у США 32 самолета F-35 Lightning II за 6,5 млрд долларов.

    13 февраля 2026, 20:56 • Видео
    На переговорах по Украине прорыв, считают в США

    Американские СМИ заявляют, что на переговорах между Россией и Украиной есть «прорыв». Но Москва подтверждает только то, что на следующую неделю назначен новый раунд переговоров. О каком «прорыве» идет речь?

    13 февраля 2026, 05:05 • Новости дня
    La Repubblica: Мерц спланировал месть Макрону
    La Repubblica: Мерц спланировал месть Макрону
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Руководитель немецкого правительства Фридрих Мерц намерен отомстить французскому президенту Эммануэлю Макрону из-за провала конфискации активов России, что может обернуться ударом по единству Евросоюза, пишет La Repubblica.

    Провал инициатив по передаче замороженных российских активов на Украине и борьбе против соглашения ЕС с Меркосур подтолкнул Мерца к разработке плана мести, передает РИА «Новости» со ссылкой на La Repubblica.

    По мнению издания, «итало-германская операция, по сути, возникла из желания берлинского лидера отомстить, и теперь – чего опасаются несколько правительств стран Южной Европы – она превращается в нечто большее».

    По данным газеты, Мерц винит председателя Евросовета Антониу Кошту и Макрона в том, что они подготовили для него «ловушку» в виде кредита на 90 млрд евро для Киева.

    Авторы материала считают, что целью Мерца стало достижение двух задач: прекращения выпуска новых еврооблигаций и построения оборонной системы на основе национальных армий.

    Накануне немецкая газета Handelsblatt указала, что позиции Мерца и Макрона расходятся как минимум по шести ключевым вопросам, включая использование еврооблигаций, сделку ЕС с Меркосур и недавнюю поездку французского представителя в Москву.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснял, что ни французский лидер Эммануэль Макрон, ни немецкий канцлер Фридрих Мерц не пытались напрямую связаться с российским лидером Владимиром Путиным.

    13 февраля 2026, 19:20 • Новости дня
    Мерц признал преимущество России над ЕС

    Мерц заявил о военном и политическом превосходстве России над Евросоюзом

    Мерц признал преимущество России над ЕС
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что несмотря на экономическое превосходство, Евросоюз не сильнее России по ряду ключевых параметров.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц признал, что Россия превосходит Евросоюз, несмотря на значительную разницу в экономических возможностях, передает РИА «Новости».

    «ВВП Европейского союза почти в десять раз выше (по сравнению с Россией – ред.). И все же сегодня Европа не в десять раз сильнее России», – заявил Мерц на 62-й Мюнхенской конференции по безопасности в Германии.

    Мерц подчеркнул, что Евросоюз недостаточно эффективно использует свои военные, политические, экономические и технологические ресурсы. По его мнению, для изменения ситуации европейским странам нужно изменить подход и «переключить сознание».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц намерен отомстить французскому президенту Эммануэлю Макрону из-за провала конфискации активов России.

    Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что ни Макрон, ни Мерц не предпринимали попыток прямого контакта с президентом России Владимиром Путиным. До этого Мерц говорил о готовности к переговорам с Россией.

    13 февраля 2026, 17:55 • Новости дня
    Глава Минобороны ФРГ признал мощь Северного флота России

    Министр обороны ФРГ Писториус назвал российский Северный флот очень «мощным»

    Глава Минобороны ФРГ признал мощь Северного флота России
    @ ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр обороны Германии Борис Писториус отметил значительную мощь и активность российского Северного флота в арктическом регионе.

    Министр обороны Германии Борис Писториус назвал российский Северный флот очень мощными военно-морскими силами, передает ТАСС. «Это очень-очень мощные военно-морские силы, о которых мы говорим», – заявил он журналистам в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.

    Российский Северный флот активно действует в Арктике, добавил Писториус, комментируя тему участия ФРГ в миссии НАТО Arctic Sentry («Арктический часовой»).

    Напомним, что Северный флот считается одним из ключевых оперативно-стратегических объединений ВМФ России. Его основными задачами являются защита территориальной целостности России и поддержание стратегических ядерных сил в постоянной боевой готовности в рамках политики ядерного сдерживания.

    Флагманом Северного флота является тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий». В состав объединения входят более 40 подводных лодок и свыше 40 надводных кораблей и катеров, что подчеркивает его значительную военную мощь в Арктическом регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Писториус назвал Северный флот России серьезной угрозой для блока НАТО. Он также заявил, что Балтийское море становится ареной противостояния между Западом и Россией.

    До этого президент России Владимир Путин назвал стратегические атомные подводные лодки, действующие в Арктике, военным преимуществом страны.

    12 февраля 2026, 21:48 • Новости дня
    Макрон призвал ЕС выработать позицию по безопасности для переговоров с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Евросоюз заранее выработать общую позицию по вопросам новой архитектуры европейской безопасности, чтобы быть готовыми к будущему диалогу с Россией.

    Он выступил с этим заявлением после завершения встречи глав государств и правительств стран ЕС, передает РИА «Новости».

    «У нас, у европейцев, также есть вопросы для обсуждения, поэтому мы должны быть за столом переговоров по вопросам процветания, будущего Европы и ее архитектуры безопасности. Это необходимо уже сейчас подготовить на европейском уровне, чтобы в нужный момент быть готовыми к обсуждениям с Россией», – подчеркнул Макрон.

    Напомним, Макрон заявил, что Франция возобновила технические контакты с Россией для выработки общеевропейского подхода к диалогу. Генсек НАТО Марк Рютте поддержал возвращение к диалогу с Россией.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Макрон якобы стремится к диалогу с Россией, однако за этим скрывается попытка вмешаться в переговоры по Украине.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, почему именно французский лидер активнее других высказывается о возобновлении диалога с Россией и стоит ли доверять ему.

    12 февраля 2026, 22:35 • Новости дня
    Полиция во Франции раскрыла сеть мошенников в Лувре

    Parisien: Полиция раскрыла сеть мошенников во Франции в Лувре

    Tекст: Вера Басилая

    Полиция Франции раскрыла крупную сеть мошенников, в которую входили сотрудники парижского Лувра, занимавшиеся продажей фальшивых билетов, сообщает газета Parisien.

    По данным Parisien, полиция Франции раскрыла крупную сеть мошенников, в которую входили сотрудники Лувра, передает РИА «Новости».

    В ходе операции были задержаны около десяти человек, среди которых оказались два работника музея и два экскурсовода. Они занимались продажей поддельных билетов и бронированием большего числа мест на экскурсии, чем есть на самом деле, говорится в сообщении полиции.

    Задержания прошли еще 10 февраля, однако известно о них стало только сейчас. Помимо сотрудников Лувра и экскурсоводов, в мошеннической схеме участвовали и посторонние люди. По данным издания, жертвами злоумышленников чаще всего становились туристы из Китая.

    В результате обысков правоохранители изъяли у подозреваемых три автомобиля, 130 тыс. евро наличными, а также несколько банковских сейфов, в которых хранилось еще 200 тыс. евро. Около 200 тыс. евро были заблокированы на счетах задержанных.

    В руководстве Лувра сообщили, что инициировали операцию, подав запрос полиции после получения сведений о масштабных махинациях с билетами. В музее подозревают, что группа может быть связана с более крупной преступной сетью, и сейчас следствие продолжает выяснять детали.

    Отмечается, что осенью 2025 года Лувр уже оказался в центре нескольких скандалов из-за аварий и неудовлетворительного состояния внутренних конструкций музея. Кроме того, Лувр подвергся ограблению.

    В январе Лувр в Париже закрывался для посетителей из-за забастовки работников.

    Французский телеканал TF1 впервые обнародовал записи с камер, зафиксировавших действия грабителей, разбивавших витрины и забиравших ценные экспонаты.

    Ероме того, французские следователи нашли гараж, где прятали украденные из Лувра ценности.

    12 февраля 2026, 23:45 • Новости дня
    Сборная Канады на Олимпиаде разгромила соперников из Чехии

    Tекст: Катерина Туманова

    В матче первого тура группового этапа мужского олимпийского хоккейного турнира, который состоялся в Милане, национальная сборная Канады не оставили соперникам из Чехии шансов даже на гол престижа – матч закончился со счетом 5:0.

    Примечательно, что крупную победу канадцев разделил 38-летний ветеран Сидни Кросби, устремившийся к третьему золоту Олимпиады в карьере, передает РИА «Новости».

    «Кленовые» прибыли в Италию с убойным составом. Причем это касается не только игроков, где каждая тройка нападения выглядит очень грозно, но и тренерского штаба во главе с Джоном Купером», – отмечает агентство.

    В составе канадской сборной шайбы забросили Маклин Селебрини на 20-й минуте игры, Марк Стоун – на 27-ой, Бо Хорват атаковал ворота соперников на 38-й минуте, Натан Маккиннон - на 48-й и Ник Сузуки отправил победную, пятую, шайбу на 54-й минуте матча.

    Сборные команды Канады и Чехии играют в группе A с командами из Швейцарии и Франции. Сегодняшний победитель – Канада поборется за победу со швейцарцами, которые обыграли французов со счетом 4:0.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, финского Медведа отстранили от Олимпиады за пьянство и нарушение правил. Россиянка Плешкова стала 19-й в супергиганте горнолыжников на ОИ. Словакия разгромила Финляндию в хоккейном матче на Олимпиаде.

    13 февраля 2026, 01:11 • Новости дня
    Военный эксперт рассказал о попытках контратак ВСУ у Рождественского

    Tекст: Катерина Туманова

    Бойцы ВС России продолжают отражать попытки контратак украинских войск в районах нескольких населенных пунктов Запорожской области, где сохраняется напряженная обстановка, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

    «По той информации, которая мне поступает по району населенного пункта Рождественское Запорожской области, могу сказать, что ситуация здесь стабильно напряженная и основные события развиваются в районах населенных пунктов Придорожное и Терноватое – там ведутся активные боевые действия», – заявил Марочко ТАСС.

    Он уточнил, что противник предпринял ряд контратакующих действий, в ответ на которые российские военнослужащие работают над тем, чтобы не дать противнику реализовать замысел.

    Ранее силовые структуры рассказывали о попытках ВСУ эвакуировать личный состав с позиций в Рождественском, большая часть из которых тяжелораненые бойцы.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские операторы «Ланцета» уничтожили самоходку Caesar ВСУ в Запорожье. Российские войска нанесли удар возмездия по связанным с ВСУ объектам ТЭК Украины


    13 февраля 2026, 06:50 • Новости дня
    «Северяне» узнали о фейках ВСУ об успехах на фронте

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» ведут в Сумской области ожесточенные бои, артиллерия помогает продвигаться штурм-подразделениям, авиация и «Герани» точечно бьют по целям, но противник наращивает расчеты БПЛА на передовой и атакует гражданские объекты Брянской области.

    «Враг активизировал информационные операции с целью убедить свое население в успехе на фронте в Сумской области. Помимо фальшивых установок флагов, противник активно продвигает нарратив, что ВС России пытаются пробиться на позиции ВСУ через какие-то трубы. Эта информация не соответствует действительности», – заявили бойцы неофициальному Telegram-каналу группы войск «Северный ветер».

    Штурм-группы «Северян» Сумском районе штурмовые группы Северян продвинулись на семи участках, в Краснопольском – на пяти и в Глуховском – на пяти участках. Общее продвижение составило более 950 м. Артиллерия и расчеты FPV продолжают бить по позициям ВСУ в районах Рыжевки и Искрисковщины.

    На Харьковском направлении в населенных пунктах и лесных массивах близ Волчанска бойцы с тяжелыми боями продолжают наступательные действия. Возле Старицы штурмовики продвигаются на двух участках, за сутки продвижение составило до 250 м. 

    Юго-Западнее Симиновки «Северяне» планомерно зачищают лесной массив, продвигаясь на трех участках. Общее продвижение до 300 м. А российская авиация отработала по выявленным целям в районе Графского. В районе Волчанских Хуторов расчеты ТОС-1А «Солнцепек» ударили по позициям 15 пого ГПСУ в лесных массивах.

    На Хатненском участке фронта авиация уничтожила позиции 22 омбр в районе Григоровки. Штурмовые группы по лесополосам продвинулись на 250 м. На Липцовском участке фронта без существенных изменений, но артиллерия и расчеты FPV уничтожили пункты управления БПЛА и огневые точки ВСУ в Липцах и окрестностях.

    «За сутки потери противника составили свыше 180 человек (из них более 85 в Сумской области и свыше 95 в Харьковской)», – отмечено в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, «Северяне» уничтожили обстреливавшую Белгородскую область РСЗО «Вампир». Также бойцы выяснили, кто отдает приказы атаковать Брянскую область. Подозреваемого в хищениях полковника ВСУ перевели в штаб под Харьковом.

    13 февраля 2026, 20:07 • Новости дня
    Польша и Литва объявили о создании полигона НАТО в Сувалкском коридоре

    Литва и Польша объявили о создании полигона НАТО в Сувалкском коридоре

    Польша и Литва объявили о создании полигона НАТО в Сувалкском коридоре
    @ Fabian Sommer/dpa/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Польша и Литва разработали проект трансграничного военного полигона в Сувалкском коридоре, который должен стать новым форпостом НАТО в регионе, пишут западные СМИ.

    Польша и Литва планируют создать крупный совместный трансграничный полигон в Сувалкском коридоре, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на The National Interest. В материале отмечается: «Появится огромный совместный трансграничный учебный полигон, который фактически превратит Сувалкский коридор в “безграничный форпост” НАТО, укомплектованный польскими и литовскими войсками».

    Как пишет издание, соответствующее предложение было озвучено президентом Литвы Гитанасом Науседой в конце января на встрече с президентом Польши Каролем Навроцким и Владимиром Зеленским в Вильнюсе. Литовская сторона уже выделила 100 млн евро на создание учебного полигона бригадного уровня в Капчяместисе, в центре Сувалкского коридора.

    Новизна инициативы, по данным The National Interest, заключается в том, что Литва фактически приглашает Польшу расширить объект, чтобы он находился по обе стороны границы.

    Напомним, Сувалкский коридор представляет собой полосу протяженностью около 100 километров на стыке Литвы и Польши и граничит с Калининградской областью России и Белоруссией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, строительство нового военного полигона в Литве стало темой переговоров министров обороны Польши и Литвы в Варшаве еще 16 января.

    А 12 февраля генсек НАТО Марк Рютте заявил, что ответ альянса будет разрушительным при блокировании Сувалкского коридора со стороны России.

    Риторика Рютте о «сокрушительном ответе» НАТО на возможную блокаду коридора рассматривается как русофобская провокация, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.председателем комитета Госдумы Леонид Слуцкий.


    13 февраля 2026, 01:25 • Новости дня
    Полянский рассказал, как в ОБСЕ «по инерции» ждут прорыва

    Tекст: Катерина Туманова

    Швейцария стала председателем ОБСЕ 1 января 2026 года, а министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис в начале февраля побывал в Москве, но, по словам постпреда России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрия Полянского, явно не получила ожидаемого.

    Полянский отметил, что в ходе встречи с представителями ОБСЕ Россия честно изложила свои претензии к организации, обозначила оценки того, какую роль организация может сейчас играть и как её оздоровить.

    «В общем, ОБСЕ-шников это не очень, честно говоря, обрадовало, потому что они во многом сейчас по инерции сейчас ждут того, что будет какой-то прорыв, договоренности, к которым они будут готовы подключиться, то есть, как говорится, на блюдечке с голубой каёмочкой. Кто-то им принесет эти договоренности и скажет: давайте вы подключитесь. Но такого точно не будет. Наша позиция: ОБСЕ должна запустить глубокую дискуссию о том, как мы докатились до такого кризиса в вопросах безопасности», – заявил постпред в эфире радио Sputnik.

    Полянский отметил, что теперь важнее понять, почему не получилось построить систему равной неделимой безопасности в Европе и попробовать это исправить.

    «Мы призываем ОБСЕ быть готовой к тому, чтобы, немного подправив свое реноме и свой образ, вовлечься в усилия по формированию обширной евразийской системы неделимой безопасности. То есть речь идет не о европейской системе, а о чем-то более глобальном, касающемся всего евразийского континента», – подчеркнул он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Полянский сообщил о готовности Москвы рассмотреть возможность возвращения к работе в Парламентской ассамблее ОБСЕ. Он заявил о полной дискредитации ОБСЕ в урегулировании на Украине. Полянский указал на уважительные контакты с недружественными странами в ОБСЕ.


    13 февраля 2026, 14:59 • Новости дня
    Сотрудники Лувра похитили у музея почти 10 млн евро

    Le Figaro: Сотрудники Лувра похитили у музея почти 10 млн евро

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Лувре раскрыта мошенническая схема, позволившая похитить у музея огромную сумму через нелегальные экскурсии.

    Как сообщает RT, девять сотрудников Лувра были задержаны по подозрению в хищении средств музея. По данным издания Le Figaro, группа организовала схему проведения экскурсий в обход официальной кассы, устанавливая завышенные цены для посетителей.

    Сумма ущерба составила около 10 млн евро, что эквивалентно 917 млн рублей. Отмечается, что преступная деятельность могла вестись с начала 2024 года.

    В октябре прошлого года из Лувра также были украдены драгоценности из коллекции Наполеона и императрицы Евгении.

    Французский телеканал TF1 впервые опубликовал записи с камер, на которых видно, как грабители разбивают витрины и забирают ценные экспонаты.

    Следователи обнаружили гараж под Парижем, куда преступники на скутерах привезли похищенные украшения, но сами реликвии пока не найдены.

    Во время ограбления Лувра злоумышленники обошли все препятствия, однако совершили ошибки, что привело к поимке подозреваемых.

    Французские следователи подозревают охранника Лувра в передаче информации о системе безопасности, что позволило преступникам скрыться после нападения.

    13 февраля 2026, 08:54 • Новости дня
    Специалисты «Севера» разработали новую систему защиты орудий артиллерии от БПЛА

    Военнослужащие «Севера» разработали конструкцию для защиты орудий от дронов

    Tекст: Вера Басилая

    Военнослужащие ремонтной роты группы «Север» внедрили накладную систему для защиты буксируемых артиллерийских орудий от атак беспилотников на передовой, сообщил командир подразделения группировки войск с позывным Пушкин.

    Разработка накладной защитной конструкции для артиллерийских орудий стала инициативой военнослужащих ремонтной роты 11-го армейского корпуса группировки «Север», передает ТАСС.

    По словам командира подразделения с позывным Пушкин, эта система уже опробована артиллерийскими расчетами и сейчас проходит доработку с учетом пожеланий бойцов, находящихся на передовой.

    Система защиты применяется при эксплуатации гаубиц Д-30 и М-46 7-го отдельного гвардейского мотострелкового полка в Харьковской области. Командир подразделения отметил, что новая конструкция проста в эксплуатации и обслуживании. защита восстанавливается и модернизируется в короткий срок.

    Ранее техники ВС России разработали специальный минный трал для наземного робототехнического транспортного комплекса, который прошел испытания и уже передан на фронт.

    Минобороны России получило партию инженерных машин разграждения ИМР-3М с современной антидроновой и радиоэлектронной защитой.

    13 февраля 2026, 06:58 • Новости дня
    Корабли Тихоокеанского флота отправились выполнять задачи в АТР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Корабли Тихоокеанского флота отправились в дальний поход для выполнения задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), сообщили в пресс-службе флота.

    Корабли Тихоокеанского флота России отправились в дальний поход для выполнения задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе, передает ТАСС. Как сообщили в пресс-службе флота, в поход отправились корветы «Совершенный», «Резкий» и средний морской танкер «Печенга».

    «Отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе корветов «Совершенный», «Резкий» и среднего морского танкера «Печенга» вышел в дальний поход для выполнения поставленных задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В рамках предстоящих мероприятий корветы и танкер проведут в регионе ряд учений, совершат деловые заходы в порты дружественных стран», – заявили в пресс-службе.

    При выходе из пункта базирования в Японское море экипажи провели учения по отражению средств воздушного нападения и атак безэкипажных катеров условного противника. В заливе Петра Великого отряд выполнил противолодочные задачи с участием вертолета Ка-27 морской авиации, который базируется на одном из кораблей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, атомный крейсер «Император Александр III» вернулся на Камчатку после выполнения поставленных задач.

    Корветы «Резкий» и «Герой» начали совместные учения с атомными подлодками и береговыми ракетными комплексами «Бастион».

    Большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» отразил налет беспилотников и катеров условного противника во время учений в Японском море.

