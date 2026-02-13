  • Новость часаФигурантов дела о покушении на генерала Алексеева обвинили в терроризме
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Пашинян превращает Армению в зону ядерного эксперимента
    Глава Минобороны ФРГ признал мощь Северного флота России
    Диетолог рассказал о вреде блинов с икрой на Масленицу
    Песков объяснил выбор Женевы для переговоров по Украине
    Мерц признал преимущество России над ЕС
    В Госдуму внесен проект о досрочном прекращении полномочий депутата Дзюбы
    Министр обороны Франции: Европа должна готовиться к интенсивному конфликту
    В Гидрометцентре Петербурга допустили полное замерзание Финского залива
    13 февраля 2026, 20:07 • Новости дня

    Польша и Литва объявили о создании полигона НАТО в Сувалкском коридоре

    Литва и Польша объявили о создании полигона НАТО в Сувалкском коридоре

    Польша и Литва объявили о создании полигона НАТО в Сувалкском коридоре
    @ Fabian Sommer/dpa/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Польша и Литва разработали проект трансграничного военного полигона в Сувалкском коридоре, который должен стать новым форпостом НАТО в регионе, пишут западные СМИ.

    Польша и Литва планируют создать крупный совместный трансграничный полигон в Сувалкском коридоре, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на The National Interest. В материале отмечается: «Появится огромный совместный трансграничный учебный полигон, который фактически превратит Сувалкский коридор в “безграничный форпост” НАТО, укомплектованный польскими и литовскими войсками».

    Как пишет издание, соответствующее предложение было озвучено президентом Литвы Гитанасом Науседой в конце января на встрече с президентом Польши Каролем Навроцким и Владимиром Зеленским в Вильнюсе. Литовская сторона уже выделила 100 млн евро на создание учебного полигона бригадного уровня в Капчяместисе, в центре Сувалкского коридора.

    Новизна инициативы, по данным The National Interest, заключается в том, что Литва фактически приглашает Польшу расширить объект, чтобы он находился по обе стороны границы.

    Напомним, Сувалкский коридор представляет собой полосу протяженностью около 100 километров на стыке Литвы и Польши и граничит с Калининградской областью России и Белоруссией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, строительство нового военного полигона в Литве стало темой переговоров министров обороны Польши и Литвы в Варшаве еще 16 января.

    А 12 февраля генсек НАТО Марк Рютте заявил, что ответ альянса будет разрушительным при блокировании Сувалкского коридора со стороны России.

    Риторика Рютте о «сокрушительном ответе» НАТО на возможную блокаду коридора рассматривается как русофобская провокация, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.председателем комитета Госдумы Леонид Слуцкий.


    13 февраля 2026, 16:28 • Новости дня
    Politico сообщила о провале неформального саммита Евросоюза

    Politico: Неформальная встреча лидеров ЕС закончилась провалом

    Politico сообщила о провале неформального саммита Евросоюза
    @ Murad Sezer/REUTERS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Неформальная встреча лидеров Евросоюза завершилась безрезультатно, поскольку главные организаторы опоздали, а обсуждение запланированных вопросов так и не состоялось, сообщила газета Politico со ссылкой на трех дипломатов ЕС.

    Неформальная встреча лидеров стран Евросоюза, прошедшая без участия представителей восьми государств блока, не принесла ожидаемых результатов, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Politico.

    По данным издания, двое из трех инициаторов мероприятия прибыли с опозданием, а обсуждений по существу так и не состоялось. Один из дипломатов прокомментировал ход встречи: «Встреча за завтраком оказалась в некотором роде провалом. Из 19 лидеров выступить смогли лишь немногие».

    Еще один источник отметил, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони, выступавшая инициатором встречи, приехала почти к самому концу завтрака. В числе опоздавших были также канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон. Из-за задержки ключевых участников председатель Евросовета Антониу Кошта был вынужден начать мероприятие без них.

    Дипломаты сообщили, что представители стран, которых не пригласили на встречу, опасались возможного принятия «сырых» решений без их участия. В итоге, по словам одного из присутствовавших дипломатов, обсуждение не состоялось вообще, а атмосфера среди лидеров была сдержанной и не способствовала принятию решений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры Франции, Германии и Италии договорились ускорить реформы и перейти к формату усиленной кооперации в условиях усиливающейся международной конкуренции.

    Испания заявила о недовольстве тем, что ее не пригласили на неформальную встречу лидеров ЕС, и считает, что подобные инициативы подрывают единство союза.

    Комментарии (2)
    13 февраля 2026, 10:21 • Новости дня
    Axios: Лазер LOCUST перекрыл небо над Эль-Пасо в Техасе на восемь часов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Использование лазерной системы LOCUST мощностью 20 киловатт привело к почти восьмичасовому закрытию неба над техасским Эль-Пасо из-за опасений Федерального авиационного управления по координации действий.

    Вооруженные силы США применили лазерную систему LOCUST против предполагаемого беспилотника, из-за чего Федеральное управление гражданской авиации (FAA) закрыло воздушное пространство вокруг Эль-Пасо в Техасе, сообщает Axios.

    LOCUST – это лазерное оружие мощностью двадцать киловатт, разработанное BlueHalo и приобретенное компанией AeroVironment в прошлом году. По данным издания, решение о применении оружия приняли сотрудники Таможенной и пограничной службы, а не военные, несмотря на то, что система находится на военном балансе.

    Закрытие неба продолжалось почти восемь часов, хотя ранее заявлялось, что оно может продлиться десять дней. Источники утверждают, что FAA приняло меры из-за недостаточной координации при применении лазерного оружия, а не из-за реальной угрозы со стороны беспилотников. Официальных комментариев от AeroVironment не поступило.

    LOCUST был замечен на транспортном средстве пехотного отделения у границы с Мексикой в августе 2025 года. Как отмечается, применение лазерного оружия на передовой до сих пор остается редкостью, несмотря на значительные вложения Пентагона и наличие более двух десятков проектов по направленным видам вооружения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия Израиля анонсировала получение лазерной системы ПВО «Железный луч».

    Компания LazerBuzz разработала лазерный комплекс для уничтожения дронов.

    Армия США объявила конкурс по разработке лазеров против БПЛА.

    Комментарии (4)
    13 февраля 2026, 20:56 • Видео
    На переговорах по Украине прорыв, считают в США

    Американские СМИ заявляют, что на переговорах между Россией и Украиной есть «прорыв». Но Москва подтверждает только то, что на следующую неделю назначен новый раунд переговоров. О каком «прорыве» идет речь?

    Комментарии (0)
    13 февраля 2026, 10:17 • Новости дня
    Politico: Лидеры ЕС решили двигаться вперед разными темпами
    Politico: Лидеры ЕС решили двигаться вперед разными темпами
    @ OLIVIER HOSLET/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В условиях растущей международной конкуренции и внутренних разногласий лидеры Франции, Германии и Италии договорились ускорить реформы, решив двигаться вперед небольшими группами, сообщает Politico.

    На саммите в бельгийском Альден-Бизене главы Франции, Германии, Италии и других стран поддержали планы перехода к формату так называемой усиленной кооперации, передает Politico.

    Это позволит отдельным группам государств ЕС быстрее подписывать и реализовывать новые инициативы без обязательного согласия всех 27 членов союза. По словам президента Франции Эммануэля Макрона, ЕС необходимо действовать быстро, чтобы не терять экономическое лидерство, несмотря на прежние разногласия с Германией.

    Глава Европейского совета Антониу Кошта отметил, что обсуждение дало участникам «новую энергию и общее ощущение срочности». На следующем саммите в Брюсселе в июне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представит план реформ, в том числе по снижению административных барьеров и привлечению частного и государственного капитала для поддержки стартапов. Лидеры проголосуют по плану до лета.

    В случае отсутствия единогласия, ЕС задействует механизм «усиленного сотрудничества», который ранее считался спорным. Как заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, Евросоюз должен быть конкурентоспособным в новых геополитических условиях.

    Особое внимание уделили проекту Союза сбережений и инвестиций, созданию единого капитального рынка по образцу США, а также новым нормам для упрощения регистрации компаний и ускоренного вывода их на рынок. В числе приоритетов – поддержка стратегической промышленности, снижение цен на энергию и диверсификация торговли.

    На саммите также обозначились разногласия между крупными экономиками и остальными странами ЕС по вопросам «покупай европейское» и дальнейшей интеграции. Германия и Италия призвали ограничить принятие новых правил, тогда как фон дер Ляйен обвинила национальные барьеры в проблемах бизнеса. Несмотря на разногласия, Макрон и Мерц публично продемонстрировали согласие по ключевым вопросам.

    Испания выразила недовольство из-за отсутствия приглашения на неформальную встречу лидеров стран Евросоюза.

    La Repubblica сообщила, что канцлер Германии Фридрих Мерц намерен отомстить президенту Франции Эммануэлю Макрону из-за провала конфискации российских активов.

    Эммануэль Макрон призвал Евросоюз заранее определить общую позицию по вопросам новой архитектуры европейской безопасности.

    Издание Politico заявило о наличии серьезных разногласий в Евросоюзе накануне саммита по стратегической автономии.

    Комментарии (7)
    12 февраля 2026, 22:15 • Новости дня
    Драги заявил об ухудшении экономики в Европе

    Экс-глава ЕЦБ Драги заявил об ухудшении экономики в Европе

    Драги заявил об ухудшении экономики в Европе
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Экономика Евросоюза столкнулась с ухудшением ситуации, а энергозатраты и рыночные барьеры требуют срочных изменений для повышения конкурентоспособности региона, заявил бывший глава Европейского центробанка Марио Драги.

    Бывший глава Европейского центробанка Марио Драги заявил о заметном ухудшении экономической ситуации в Европе, передает РИА «Новости».

    Он выступил с этим предупреждением на неформальном саммите Евросоюза в Брюсселе, отметив, что с момента презентации его доклада о конкурентоспособности положение дел в европейской экономике стало еще сложнее и требует срочных решений.

    «Он сосредоточился на нескольких ключевых вопросах: необходимости снижения барьеров на едином рынке, фрагментации фондовых рынков и усилиях по мобилизации европейских сбережений, стоимости энергии, возможности предоставления целевых европейских преференций в определенных секторах», – заявил источник, знакомый с деталями выступления Драги. Бывший руководитель ЕЦБ также подчеркнул необходимость снижения стоимости энергии для промышленности и домохозяйств.

    Среди предложенных мер Драги выделил активное использование механизма расширенного сотрудничества, что позволит группе стран ЕС продвигаться быстрее в реализации важных инициатив даже без общего консенсуса. Он также предложил рассмотреть введение так называемой целевой европейской преференции в стратегических секторах.

    Марио Драги ранее возглавлял Европейский центробанк и Банк Италии, а также занимал пост председателя Совета министров Италии. По поручению Урсулы фон дер Ляйен он подготовил доклад о будущем конкурентоспособности Евросоюза, представленный в сентябре 2024 года.

    Ранее еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс призвал страны Евросоюза в течение ближайших десяти лет увеличить ежегодные военные расходы до 700 млрд евро. Кубилюс заявил, что эта мера необходима для повышения экономической конкурентоспособности Европы.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Евросоюз испугался критической зависимости от США.

    Комментарии (0)
    13 февраля 2026, 05:15 • Новости дня
    Рубио намерен убедить Венгрию и Словакию отказаться от российских энергоресурсов
    Рубио намерен убедить Венгрию и Словакию отказаться от российских энергоресурсов
    @ Andrew Thomas/CNP/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский госсекретарь Марко Рубио вылетел из США в направлении Европы для визитов в Германию, Словакию и Венгрию, чтобы представить американскую сторону на 62-й Мюнхенской конференции по безопасности и обсудить с представителями Венгрии и Словакии отказ от российских энергоресурсов.

    «Думаю, это определяющий момент. Мир меняется очень быстро на наших глазах. Старого мира, в котором я вырос, не существует. Мы живем в новой эре геополитики, которая требует переоценки того, как это будет выглядеть, и какая у нас будет роль», – приводит слова Рубио РИА «Новости» о его послании Мюнхенской конференции.

    Госсекретарь США уточнил, что будет выступать в субботу.

    Говоря о переговорах с руководством Венгрии и Словакии о прекращении импорта российских энергоресурсов, Рубио заявил, что поговорит с ними о том, что должно произойти.

    По его словам, частные беседы со многими союзниками уже неоднократно проходили, и это следует продолжать.

    «Я надеюсь, что в субботу те встречи, которые у нас там состоятся, продвинут нас в этом направлении. Но я не собираюсь вдаваться в подробности того, что мы собираемся сказать на этих встречах», – сказал он.

    Мюнхенская конференция по безопасности пройдет с 13 по 15 февраля.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, впервые за три года представители партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) вновь приглашены на Мюнхенскую конференцию по безопасности. FT сообщила, что политиков в Европе успокоило отсутствие Трампа на конференции в Мюнхене.

    Комментарии (12)
    13 февраля 2026, 10:11 • Новости дня
    Пентагон ответил на слухи о поставках «слепых» истребителей F-35

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американское военное ведомство заявило, что информация о поступлении в войска новейших боевых самолетов F-35 без установленных радиолокационных станций не соответствует действительности.

    Сообщения о приемке истребителей F-35A из последней производственной партии без установленных радаров не соответствуют действительности, заявили в ведомстве, передает портал The War Zone.

    Представитель Пентагона пояснил, что F-35A из 17-й партии поставляются с радарами APG-81.

    Работа над интеграцией новых систем продолжается в засекреченном режиме.

    Ранее в прессе появилась информация, что военные с июня прошлого года получают технику без РЛС из-за проблем с новым радаром AN/APG-85.

    Отмечалось, что вместо оборудования в носовую часть самолетов для балансировки закладывали груз, а полеты выполнялись только в сопровождении других бортов.

    Новый радар является частью масштабного пакета обновлений Block 4, реализация которого столкнулась с серьезными задержками и ростом расходов. Общая стоимость программы создания и эксплуатации истребителя до 2070-х годов оценивается примерно в 2,1 трлн долларов.

    В 2021 году на Украине заявляли, что американские F-35 уязвимы перед российскими радиолокационными станциями.

    В декабре сообщалось, что Румыния собирается закупить у США 32 самолета F-35 Lightning II за 6,5 млрд долларов.

    Комментарии (0)
    12 февраля 2026, 21:59 • Новости дня
    Страны группы «Рамштайн» решили закупить американское оружие для Киева

    Страны группы «Рамштайн» пообещали выделить сотни миллионов на оружие Киеву

    Tекст: Вера Басилая

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил о решении стран-участниц контактной группы по Украине в формате «Рамштайн» выделить сотни миллионов долларов на закупку оружия производства США для ВСУ.

    Страны, входящие в контактную группу по Украине в формате «Рамштайн», договорились направить сотни миллионов долларов на закупку вооружений американского производства для нужд ВСУ, передает РИА «Новости». Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте после заседания стран-участниц группы в Брюсселе.

    «Я хочу поблагодарить Британию, Исландию, Норвегию, Швецию, Литву за их вклад», – заявил Рютте.

    Он также отметил, что в ближайшие дни и недели другие страны могут принять решение о предоставлении новых средств на приобретение оружия США для нужд Киева. Таким образом, коллективная поддержка стран «Рамштайн» может существенно возрасти в ближайшее время.

    Рютте заявил, что США готовы поставить вооружение на сумму от 12 до 15 млрд долларов для передачи Киеву в 2026 году.

    В странах Евросоюза возникли разногласия по вопросу распределения 90 млрд евро на военную помощь Киеву, включая приоритеты для европейских производителей.

    Комментарии (0)
    13 февраля 2026, 19:20 • Новости дня
    Мерц признал преимущество России над ЕС

    Мерц заявил о военном и политическом превосходстве России над Евросоюзом

    Мерц признал преимущество России над ЕС
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что несмотря на экономическое превосходство, Евросоюз не сильнее России по ряду ключевых параметров.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц признал, что Россия превосходит Евросоюз, несмотря на значительную разницу в экономических возможностях, передает РИА «Новости».

    «ВВП Европейского союза почти в десять раз выше (по сравнению с Россией – ред.). И все же сегодня Европа не в десять раз сильнее России», – заявил Мерц на 62-й Мюнхенской конференции по безопасности в Германии.

    Мерц подчеркнул, что Евросоюз недостаточно эффективно использует свои военные, политические, экономические и технологические ресурсы. По его мнению, для изменения ситуации европейским странам нужно изменить подход и «переключить сознание».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц намерен отомстить французскому президенту Эммануэлю Макрону из-за провала конфискации активов России.

    Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что ни Макрон, ни Мерц не предпринимали попыток прямого контакта с президентом России Владимиром Путиным. До этого Мерц говорил о готовности к переговорам с Россией.

    Комментарии (4)
    13 февраля 2026, 10:22 • Новости дня
    Bloomberg: Европа планирует создание собственных сил ядерного сдерживания
    Bloomberg: Европа планирует создание собственных сил ядерного сдерживания
    @ Francois Mori/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейские столицы впервые после окончания холодной войны начали предметно обсуждать возможность формирования независимого потенциала стратегического сдерживания из-за сомнений в надежности США.

    Поводом для начала дискуссий стали опасения относительно надежности Вашингтона как военного партнера, пишет Bloomberg.

    Европейские лидеры встревожились после того, как США временно прекратили обмен разведданными с Киевом, что привело к неудачам ВСУ на линии соприкосновения. Теперь на континенте ищут способы обеспечить безопасность без опоры на американский «ядерный зонтик».

    Ожидается, что президент Франции Эммануэль Макрон в ближайшее время предложит партнерам использовать французский потенциал сдерживания для общей защиты.

    Париж и Лондон уже обсуждают координацию своих ядерных сил, однако эксперты предупреждают о высокой стоимости и сложности создания независимого европейского арсенала.

    Старший научный сотрудник Института ООН по исследованию проблем разоружения Павел Подвиг привел сценарий, при котором «Россия вторгается в Эстонию». В таком случае у Франции будет возможность нанести России большой ущерб, но Россия определенно нанесет больший ущерб Франции в ответ.

    Остается вопрос, готов ли Париж пойти на такой риск ради союзников.

    Аналитики полагают, что вместо попыток создать общеевропейское ядерное оружие странам целесообразнее сосредоточиться на развитии обычных вооружений. В 2025 году Евросоюз и Британия потратили на оборону более 530 млрд долларов, но замещение американских возможностей остается сложной задачей.

    Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что необходим диалог об отдельной европейской системе ядерного сдерживания.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц пояснял, что Германия ведет переговоры с европейскими странами по вопросу совместного ядерного сдерживания.

    Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями Томас Динанно отмечал, что Вашингтон собирается поддерживать современный арсенал ядерного сдерживания.

    Комментарии (4)
    13 февраля 2026, 17:55 • Новости дня
    Глава Минобороны ФРГ признал мощь Северного флота России

    Министр обороны ФРГ Писториус назвал российский Северный флот очень «мощным»

    Глава Минобороны ФРГ признал мощь Северного флота России
    @ ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр обороны Германии Борис Писториус отметил значительную мощь и активность российского Северного флота в арктическом регионе.

    Министр обороны Германии Борис Писториус назвал российский Северный флот очень мощными военно-морскими силами, передает ТАСС. «Это очень-очень мощные военно-морские силы, о которых мы говорим», – заявил он журналистам в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.

    Российский Северный флот активно действует в Арктике, добавил Писториус, комментируя тему участия ФРГ в миссии НАТО Arctic Sentry («Арктический часовой»).

    Напомним, что Северный флот считается одним из ключевых оперативно-стратегических объединений ВМФ России. Его основными задачами являются защита территориальной целостности России и поддержание стратегических ядерных сил в постоянной боевой готовности в рамках политики ядерного сдерживания.

    Флагманом Северного флота является тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий». В состав объединения входят более 40 подводных лодок и свыше 40 надводных кораблей и катеров, что подчеркивает его значительную военную мощь в Арктическом регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Писториус назвал Северный флот России серьезной угрозой для блока НАТО. Он также заявил, что Балтийское море становится ареной противостояния между Западом и Россией.

    До этого президент России Владимир Путин назвал стратегические атомные подводные лодки, действующие в Арктике, военным преимуществом страны.

    Комментарии (2)
    13 февраля 2026, 10:10 • Новости дня
    Politico: США потребовали от Европы увеличить расходы на НАТО 3.0
    Politico: США потребовали от Европы увеличить расходы на НАТО 3.0
    @ IMAGO/Janine Schmitz/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американское военное ведомство призвало европейских партнеров взять на себя больше ответственности за собственную безопасность в рамках новой концепции развития Североатлантического альянса, сообщают СМИ.

    Заместитель главы Пентагона Элбридж Колби выступил в Брюсселе с речью о необходимости трансформации блока, пишет Politico.

    Он отметил, что Вашингтон смещает фокус на защиту собственных интересов и сдерживание в западной части Тихого океана. Это потребует от Европы сокращения зависимости от США.

    «Переломный момент наступил, и мы должны гордиться этим и быть уверенными в этом», – заявил Колби министрам обороны альянса на закрытой встрече.

    Предложенная концепция «НАТО 3.0» подразумевает, что европейские страны увеличат расходы на собственную оборону, а деятельность организации сосредоточится на защите территории стран-участниц. При этом Вашингтон сохранит за собой обязательства по ядерному сдерживанию, но в более ограниченном формате.

    Генсек альянса Марк Рютте поддержал позицию американской стороны, назвав выступление отличным. Европейские дипломаты также восприняли речь с облегчением, отметив ее спокойный тон по сравнению с предыдущей критикой со стороны представителей США.

    Ранее исследование показало, что большая часть жителей Германии, Франции, Канады и Британии считают Соединенные Штаты ненадежным союзником по НАТО.

    До этого Трамп говорил, что США никогда не нуждались в НАТО.

    Комментарии (3)
    13 февраля 2026, 07:04 • Новости дня
    Орбан: Зеленский едет в Евросоюз на лошади задом наперед
    Орбан: Зеленский едет в Евросоюз на лошади задом наперед
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Стремление главы киевского режима Владимира Зеленского подготовить страну к вступлению в европейское сообщество схоже с попыткой ехать «на лошади задом наперед», заявил премьер Венгрии Виктор Орбан.

    «Вы едете на лошади задом наперед», – заявил Орбан в адрес Зеленского в соцсетях, передает ТАСС.

    Орбан таким образом прокомментировал слова Зеленского о сроках присоединения к ЕС.

    Позже Виктор Орбан пояснил, что вступление в ЕС является процессом, основанным на реальных заслугах, а условия диктуют государства-члены, а не кандидаты.

    Ранее Орбан заявлял, что поддержка членства Украины в Евросоюзе создаст угрозу безопасности для его страны. Также он указывал, что жители европейских стран не желают дальнейшего финансирования Украины.

    Комментарии (0)
    12 февраля 2026, 21:48 • Новости дня
    Макрон призвал ЕС выработать позицию по безопасности для переговоров с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Евросоюз заранее выработать общую позицию по вопросам новой архитектуры европейской безопасности, чтобы быть готовыми к будущему диалогу с Россией.

    Он выступил с этим заявлением после завершения встречи глав государств и правительств стран ЕС, передает РИА «Новости».

    «У нас, у европейцев, также есть вопросы для обсуждения, поэтому мы должны быть за столом переговоров по вопросам процветания, будущего Европы и ее архитектуры безопасности. Это необходимо уже сейчас подготовить на европейском уровне, чтобы в нужный момент быть готовыми к обсуждениям с Россией», – подчеркнул Макрон.

    Напомним, Макрон заявил, что Франция возобновила технические контакты с Россией для выработки общеевропейского подхода к диалогу. Генсек НАТО Марк Рютте поддержал возвращение к диалогу с Россией.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Макрон якобы стремится к диалогу с Россией, однако за этим скрывается попытка вмешаться в переговоры по Украине.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, почему именно французский лидер активнее других высказывается о возобновлении диалога с Россией и стоит ли доверять ему.

    Комментарии (0)
    12 февраля 2026, 21:42 • Новости дня
    Захарова назвала Рютте страдающим синдромом информационной усталости

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова охарактеризовала отказ генсека НАТО Марка Рютте следить за заявлениями России как проявление синдрома информационной усталости, отмечая снижение его работоспособности.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова в разговоре с РИА «Новости» прокомментировала слова генерального секретаря НАТО Марка Рютте о том, что он не следит за высказываниями главы МИД России Сергея Лаврова. Захарова заявила: «Данная проблема генсека НАТО описана в научной литературе как синдром информационной усталости или хроническое информационное истощение».

    Она отметила, что впервые этот термин был введен британским психологом Дэвидом Льюисом еще в 1996 году. Захарова также подчеркнула, что для данного синдрома характерны снижение способности к анализу и принятию решений, ухудшение внимания и памяти, тревожность, иррациональное поведение и снижение работоспособности.

    Ранее Марк Рютте признался, что не следит за заявлениями российских официальных лиц, включая Сергея Лаврова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подчеркнул готовность альянса к разрушительному ответу в случае блокировки Сувалкского коридора. Организация усиливает свой восточный фланг.


    Комментарии (0)
    13 февраля 2026, 01:11 • Новости дня
    Военный эксперт рассказал о попытках контратак ВСУ у Рождественского

    Tекст: Катерина Туманова

    Бойцы ВС России продолжают отражать попытки контратак украинских войск в районах нескольких населенных пунктов Запорожской области, где сохраняется напряженная обстановка, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

    «По той информации, которая мне поступает по району населенного пункта Рождественское Запорожской области, могу сказать, что ситуация здесь стабильно напряженная и основные события развиваются в районах населенных пунктов Придорожное и Терноватое – там ведутся активные боевые действия», – заявил Марочко ТАСС.

    Он уточнил, что противник предпринял ряд контратакующих действий, в ответ на которые российские военнослужащие работают над тем, чтобы не дать противнику реализовать замысел.

    Ранее силовые структуры рассказывали о попытках ВСУ эвакуировать личный состав с позиций в Рождественском, большая часть из которых тяжелораненые бойцы.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские операторы «Ланцета» уничтожили самоходку Caesar ВСУ в Запорожье. Российские войска нанесли удар возмездия по связанным с ВСУ объектам ТЭК Украины


    Комментарии (0)
    Главное
    Назван состав украинской делегации на переговорах в Женеве
    Минюст исключил из списка иноагентов основателя сети Zenden
    В ЛДПР назвали провокацией поступок сына Жириновского на партийном мероприятии
    Набиуллина: Цены на жилье в России в 2025 году выросли выше инфляции
    Власти Германии не встретили Зеленского в аэропорту Мюнхена
    Прокуратура потребовала изъять имущество экс-замглавы Кубани на 330 млн рублей
    Верховный муфтий России предложил перенести молельные комнаты в ТЦ