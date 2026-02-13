Прокуратура потребовала изъять имущество экс-замглавы Кубани Миньковой на 330 млн рублей

Tекст: Валерия Городецкая

Проверка выявила нарушения законодательства о противодействии коррупции со стороны экс-замгубернатора, сообщается на сайте Генпрокуратуры России.

По информации ведомства, Минькова, занимая должность, приобрела на территории Кубани несколько объектов недвижимости и транспортные средства, значительно превышающие ее официальные доходы. В их числе названы пять земельных участков, три жилых дома, четыре квартиры и три нежилых помещения общей площадью более 7 тыс. кв. м, а также шесть автомобилей.

Для сокрытия реального положения дел активы оформлялись на родственников Миньковой.

В связи с выявленными фактами Генпрокуратура России подала иск в Прикубанский районный суд Краснодара к Миньковой и ее родственникам. Ведомство требует обратить в доход государства имущество, купленное на неподтвержденные доходы, на сумму более 330 млн рублей.

Минькова была задержана в конце января. Ее отправили под домашний арест по делу о мошенничестве.