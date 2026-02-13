На Олимпиаде закончились бесплатные презервативы

В Олимпийской деревне за три дня закончились все бесплатные презервативы

Tекст: Тимур Шайдуллин

Бесплатные презервативы, которые были предоставлены спортсменам в Олимпийской деревне в Кортина-д'Ампеццо в Италии, закончились всего за три дня, сообщает ТАСС со ссылкой на газету La Stampa. Один из спортсменов поделился с изданием: «Запасы были исчерпаны всего за три дня. Нам обещали, что привезут еще, но когда именно – неизвестно».

Всего для участников соревнований организаторы подготовили около 10 тыс. презервативов. Этот показатель значительно меньше, чем на Олимпиаде-2024 в Париже, где атлетам предоставили примерно 300 тыс. средств контрацепции.

Между тем, организаторы Олимпиады в Рио-де-Жанейро предоставили спортсменам 450 тыс. презервативов, среди которых 100 тыс. предназначались для женщин.

А украинская саблистка Ольга Харлан заявила, что не смогла выиграть медаль на Олимпийских играх в Японии из-за отсутствия секса перед решающими поединками.