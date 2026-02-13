Симоньян вышла на сцену без парика

Tекст: Валерия Городецкая

Видео с церемонии Симоньян опубликовала в своем Telegram-канале. «Когда получаешь награду, всегда чувствуешь гордость и одновременно неловкость, потому что всегда кажется, что есть и более заслуженные люди, которых обошли вниманием», – написала она.

Симоньян призналась, что за свою жизнь получала множество наград, однако такого «пьянящего набора и объема чувств», как в этот раз, не испытывала никогда.

По словам Симоньян, решение городской думы и мэрии Краснодара сделать ее почетным гражданином стало для нее источником особой радости и ностальгии. Она отметила, что считает это событие одной из самых чистых и светлых радостей в своей жизни. В завершение Симоньян поблагодарила родной город за оказанную честь.

В октябре Симоньян сообщила о начале прохождения курса химиотерапии.