  • Новость часаФигурантов дела о покушении на генерала Алексеева обвинили в терроризме
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Счета за отопление стали бедствием для Прибалтики
    Эксперт назвал обещанные Германией пять ракет для ПВО Украины демонстрацией немощи
    Индия согласовала покупку 114 французских истребителей
    Назван заработок Константина Меладзе в России за прошлый год
    Кремль назвал дату и место новых переговоров по Украине
    Шойгу назвал угрозой перспективу создания американских малых реакторов в Армении
    Politico сообщила о провале неформального саммита Евросоюза
    Экипаж Crew-12 отправился в полет с фразой Гагарина «Поехали!»
    Эстония отправила посла из Грузии в Армению из-за охлаждения отношений
    13 февраля 2026, 17:32 • Новости дня

    Симоньян вышла на сцену без парика

    Tекст: Валерия Городецкая

    Главный редактор RT Маргарита Симоньян вышла на церемонию вручения звания почетного гражданина Краснодара без парика, показав обритую голову.

    Видео с церемонии Симоньян опубликовала в своем Telegram-канале. «Когда получаешь награду, всегда чувствуешь гордость и одновременно неловкость, потому что всегда кажется, что есть и более заслуженные люди, которых обошли вниманием», – написала она.

    Симоньян призналась, что за свою жизнь получала множество наград, однако такого «пьянящего набора и объема чувств», как в этот раз, не испытывала никогда.

    По словам Симоньян, решение городской думы и мэрии Краснодара сделать ее почетным гражданином стало для нее источником особой радости и ностальгии. Она отметила, что считает это событие одной из самых чистых и светлых радостей в своей жизни. В завершение Симоньян поблагодарила родной город за оказанную честь.

    В октябре Симоньян сообщила о начале прохождения курса химиотерапии.

    13 февраля 2026, 00:57 • Новости дня
    Внешний долг России впервые за 20 лет превысил 61 млрд долларов
    Внешний долг России впервые за 20 лет превысил 61 млрд долларов
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Впервые за 20 лет сумма внешнего государственного долга России оказалась выше 61 млрд долларов, что отражено в новых данных Минфина.

    По состоянию на 1 февраля 2026 года, государственный внешний долг России составил 61,97 млрд долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Минфина.

    Это произошло впервые с 2006 года, когда показатель составлял 76,5 млрд долларов. На 1 января 2007 года внешний долг снизился до 52 млрд долларов и с тех пор не превышал отметку в 60 млрд долларов, отмечается в материалах финансового ведомства.

    Ранее министр финансов Антон Силуанов подчеркивал, что государственный долг России не должен превышать 20% от ВВП, называя это преимуществом национальной экономики.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ноябре 2025 года сообщалось, что долг России снизился до 14% от ВВП. Силуанов ранее пояснил зависимость курса рубля от размера процентных ставок. Президент России Владимир Путин в декабре 2025 года заявил о снижении внешнего долга российских предприятий почти вдвое.

    Комментарии (10)
    12 февраля 2026, 22:45 • Новости дня
    Новые правила бронирования гостиниц в России вступят в силу 1 марта

    В России изменятся правила заселения в гостиницы с 1 марта 2026 года

    Новые правила бронирования гостиниц в России вступят в силу 1 марта
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    С марта российские гостиницы, согласно постановлению правительства № 1912 от 27.11 2025 года, обязаны ждать заселения гостей сутки, а отмена брони до заезда позволит вернуть оплату полностью.

    Документ правительства России, представленный на портале официального опубликования правовых актов, предусматривает единые правила бронирования для гостиниц, баз отдыха и кемпингов.

    С 1 марта гостиницы обязаны сохранять бронь за гостем в течение суток с момента планируемого заселения до расчетного часа следующего дня, и только после этого могут отменить бронирование, сказано в документе.

    Ранее действовало «негарантированное бронирование», при котором туристу нужно было заехать до определенного часа, иначе бронь автоматически аннулировалась, напомнило РИА «Новости». Теперь отмена брони урегулирована в пользу клиента: при отказе до дня заезда деньги возвращаются полностью, а при позднем отказе или неявке удерживается стоимость только одних суток.

    Гостиницы могут отказать в предоставлении номера в одностороннем порядке только при условии полного возмещения убытков гостю. В договоре бронирования теперь указываются точная площадь номера, условия бронирования, сроки отмены и условия возврата предоплаты.

    С осени 2025 года россияне могли заселяться по загранпаспорту, а с января 2026 года – по водительским правам. Все средства размещения должны быть включены в специальный реестр, иначе забронировать номер через агрегатор будет невозможно. Это решение направлено на повышение прозрачности рынка и защиту потребителей.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, юрист Ульяна Никонова отметила, что сдача дачных домов в аренду посуточно или на длительный срок не запрещена. Крупнейшие отельные сети России отключили продажи через «Яндекс. Путешествия». Финансовые организации стали чаще блокировать переводы граждан за туристические путевки с начала года, из-за того, что банки считают  такие операции подозрительными.


    Комментарии (0)
    12 февраля 2026, 14:44 • Видео
    В «досье Эпштейна» нашли нового важного фигуранта

    Представители обеих партий в Конгрессе США потребовали от президента Дональда Трампа отправить в отставку министра торговли Говарда Лютника. Причина – его фамилия найдена в так называемых файлах Эпштейна. Однако с Лютником все не так просто.

    Комментарии (0)
    12 февраля 2026, 18:30 • Новости дня
    В Общественной палате предложили альтернативное название среднему профобразованию
    В Общественной палате предложили альтернативное название среднему профобразованию
    @ Евгений Курсков/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    «Хорошим термином станет «профессиональное образование», – сказала газете ВЗГЛЯД советник министра просвещения, президент Союза директоров средних специальных учебных заведений России, заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по просвещению и воспитанию Наталия Золотарева, комментируя поручение президента Владимира Путина переименовать «среднее профессиональное образование».

    По итогам заседания Государственного совета президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос об изменении наименования уровня образования «среднее профессиональное образование». 

    «Предпосылок для такой дискуссии несколько. Для государства важно повышение статуса, имиджа системы, ведущей подготовку рабочих, техников – архиважных для экономики государства», – говорит Золотарева. Она отметила, что государство уже более 15 лет планомерно реализует меры укрепления статуса рабочих и специалистов среднего звена, а также системы, обеспечивающей их подготовку – модернизируется инфраструктура и материальная база, совершенствуются образовательные технологии, укрепляется связь с работодателями. Федеральный проект «Профессионалитет» собрал в себе лучшие инструменты, задал высокий уровень и темп развития системы среднего профессионального образования (СПО).

    «Сегодня предмет труда выпускников системы СПО все больше высокотехнологичен. Технологии, используемые как рабочими, так и специалистами среднего звена, быстро развиваются. Поэтому все чаще звучит тезис, что термин «среднее» все меньше соответствует реалиям. Это качественное современное профессиональное образование», – объясняет Золотарева.

    Она предполагает, что кардинальной смены названия все-таки не будет. «На мой взгляд хорошим термином станет «профессиональное образование», – заключила член ОП.

    Ранее академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко также предложил убрать из наименования «среднее профессиональное образование» первое слово.

    Комментарии (7)
    12 февраля 2026, 19:54 • Новости дня
    Силовики сообщили о массовом дезертирстве и потерях ВСУ под Купянском
    Силовики сообщили о массовом дезертирстве и потерях ВСУ под Купянском
    @ REUTERS/Serhii Korovainyi

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В украинских подразделениях на Купянском направлении наблюдаются серьезные трудности с пополнением личного состава на фоне морозов и потерь, сообщают российские силовики.

    Большие потери, морозы и перебои с энергоснабжением приводят к серьезным проблемам с численностью личного состава двух украинских бригад на Купянском направлении, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источники в силовых структурах.

    По словам собеседников агентства, в 116-й бригаде теробороны и 15-й бригаде нацгвардии ежедневно гибнут десятки солдат, тогда как приток новых бойцов практически отсутствует.

    Отмечается, что в рядах ВСУ массово фиксируются случаи дезертирства как с позиций, так и по пути к ним. Основной причиной этого собеседники называют полное безразличие командиров к обеспечению своих подчиненных, выполняющих боевые задачи на передовой.

    В силовых структурах приводят слова полковника 116-й бригады Максима Литвиненко, который, по данным источников, открыто заявил: «Если ты вышел из фарша живым куском – ты молодец. Если стал фаршем – значит, был недостаточно крут». Собеседники агентства отмечают, что для этого командира потери личного состава не являются трагедией и воспринимаются как «естественный отбор».

    Ранее в ходе боевых действий под Купянском уничтожили подполковника спецподразделения «Альфа» СБУ Руслана Петренко, отвечавшего за координацию диверсионных групп и беспилотников. До этого бойцы группировки ВС России «Север» уничтожили расчет БПЛА ВСУ батальона «Регби тим», отличавшийся особой жестокостью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе ВСУ потеряли убитыми и ранеными, в том числе иностранных наемников, 15 тыс. человек в зонах ответственности группировок «Север», «Юг» и «Запад».

    Комментарии (5)
    12 февраля 2026, 22:40 • Новости дня
    Мэр города в Пензенской области уволилась после скандала с сертификатами на жильё

    Мэр Сердобска уволилась после скандала c выдачей сертификатов на жильё мигрантам

    Tекст: Катерина Туманова

    Мэр Сердобска Пензенской области Марина Ермакова объявила 12 февраля о решении уйти в отставку после скандала с выдачей сертификатов на жильё семьям мигрантов. Ранее глава города выложила в соцсетях фото с обладателями сертификатов и, по ее словам, не ожидала такой волны критики.

    «Считаю необходимым высказаться по поводу событий последних двух дней. Уровень давления на меня в соцсетях перешёл все мыслимые границы <...> Я приняла решение оставить пост главы города. Решение далось непросто, однако в текущих условиях продолжать работу считаю невозможным», – сообщила она в Telegram-канале.

    Ермакова уточнила, что тысячи комментариев в её канале и их авторы, не имеют отношения ни к городу Сердобску, ни к региону. В личных сообщениях – оскорбления, угрозы, клевета.

    «Распространение заведомо ложных сведений, касающихся в том числе моей личной жизни. Всё это разлетелось по сети интернет», – добавила экс-мэр города.

    Она призналась, что ей стало страшно от травли, масштабы которой невозможно представить.

    «И молчать, когда тебя унижают и уничтожают, – значит соглашаться. Поэтому я буду защищать себя от клеветы с помощью  прокуратуры, следственных органов и суда», –  пообещала Ермакова.

    Ситуация в Сердобске заинтересовала главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, который поручил проверить возможные нарушения при выдаче жилищных сертификатов семьям с миграционной историей в Пензенской области.

    «В сети Интернет сообщается о несогласии общественности с предоставлением администрацией двух жилищных сертификатов семьям мигрантов в городе Сердобск Пензенской области. Несмотря на то, что местные жители, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, длительное время ожидают своей очереди, принято решение в пользу семей с миграционной историей. Граждане усматривают коррупционную составляющую. В СУ СК России по Пензенской области организована процессуальная проверка», – сообщили в Telegram-канале ведомства.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, суд Екатеринбурга возвратил жилье жертве мошенников, а деньги – покупателю. Хуснуллин заявил о падении доли рыночной ипотеки до исторического минимума.

    Комментарии (9)
    12 февраля 2026, 20:07 • Новости дня
    В Севастополе задержали гревшую ноги на Вечном огне женщину

    Полиция задержала 54-летнюю жительницу Ялты за неуважение к Вечному огню

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Севастополе 54-летнюю жительницу Ялты задержали за то, что она грела ноги без обуви на Вечном огне мемориала героической обороны, сообщили в полиции.

    Полиция задержала 54-летнюю жительницу Ялты, которая грела ноги на Вечном огне Мемориала героической обороны Севастополя 1941-1942 годов, сообщает УМВД по региону. Нарушительницу обнаружили после мониторинга видеозаписей в социальных сетях: на кадрах видно, как женщина сидит у мемориала, сняв обувь и положив ноги на огонь.

    По словам задержанной, она замерзла и решила согреться подобным образом. Температура воздуха в Севастополе последние дни была около нуля градусов, однако в четверг повысилась до 11-13 градусов тепла.

    Полиция собрала материалы по этому инциденту и направит их в следственный орган для дальнейшей проверки. Решение по поведению женщины будет принято после изучения всех обстоятельств дела.

    Ранее в Севастополе задержали мужчину, который потушил Вечный огонь на Мемориале героической обороны города.

    Позже в Южно-Сахалинске группа подростков осквернила мемориал с Вечным огнем, по факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье о реабилитации нацизма.

    Комментарии (0)
    13 февраля 2026, 00:15 • Новости дня
    The Atlantic узнал о готовности Зеленского на значительные уступки ради мира
    The Atlantic узнал о готовности Зеленского на значительные уступки ради мира
    @ Igor Jakubowski/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    В ближайшее время окно переговоров о мире между Россией и Украиной с участием США может захлопнуться, так как американский президент Дональд Трамп переключится на предвыборные игры и может даже передумать пытаться добиться мира в украинском конфликте, пишет The Atlantic.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский понимает это и сам предлагает Трампу положить войне конец «до промежуточных выборов», чтобы добавить на свой счет еще одно, наиболее важное по значимости, достижение миротворца, пишет журнал  The Atlantic, представители которого побывали в офисе Зеленского.

    «Украинцы практически отказались от своих прежних требований о привлечении к ответственности президента России Владимира Путина и его генералов за военные преступления. Зеленский согласился встретиться с Путиным практически где угодно, кроме Москвы, без каких-либо предварительных условий. Двое его советников сказали мне, что Украина, возможно, готова принять самую жесткую уступку: отказ от контроля над землями в восточной части Донецкой области», – заявил один из сотрудников офиса Зеленского журналистам.

    При этом журнал отмечает главное качество Зеленского, которым он зачастую бравирует: «Зеленский демонстрировал качество, которое было неотъемлемой частью его характера на протяжении многих лет, даже десятилетий, его упрямую, порой капризную привычку сопротивляться внешнему давлению».

    Поэтому журнал отмечается, что при всем понимании ситуации и призывах к Трампу, Зеленский выступает за отсутствие договоренности, чем соглашение на плохих условиях.

    «Зеленский сказал мне, что он скорее предпочтет вообще не заключать никакой сделки, чем заставить свой народ принять плохую», – добавил источник журнала.

    Комментарии (15)
    13 февраля 2026, 02:45 • Новости дня
    В Волгоградской области при атаке дронов ВСУ пострадали дети

    Tекст: Катерина Туманова

    Подразделения ПВО отражают массовую террористическую атаку БПЛА на территорию Волгоградской области, которые атаковали жилые дома и объекты промышленной инфраструктуры, приводит слова губернатора региона Андрея Бочарова пресс-служба администрации.

    «Отмечаются повреждения частных домовладений в Волгограде и прилегающих к городу муниципальных образованиях. Значительно пострадал жилой дом многодетной семьи в хуторе Ямы Среднеахтубинского района, госпитализирован мальчик 12 лет. В Красноармейском районе также госпитализированы подросток 18 лет и женщина. Угрозы жизни всех трех пострадавших нет», – сказано в сообщении.

    По словам главы региона, он распорядился привести в готовность пункты временного размещения. Оперативные службы и муниципальные образованиям проведут работы по уточнению повреждений, ликвидации последствий и помощи пострадавшим.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Бочаров сообщал, что жителей Котлубани начали эвакуировать из-за угрозы детонации в связи с пожаром на объекте Минобороны. Возгорание произошло после ракетной атаки. Силами ПВО за три вечерних часа уничтожено более 65 дронов ВСУ над Россией. Для жителей города Волжского Волгоградской области после атаки дрона развернули ПВР.


    Комментарии (0)
    12 февраля 2026, 21:04 • Новости дня
    Бывшую дальневосточную чиновницу задержали за создание криптопирамиды

    Экс-заммэра города Арсеньева задержали за криптопирамиду на 25 млн рублей

    Бывшую дальневосточную чиновницу задержали за создание криптопирамиды
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Бывшую заместительницу мэра Арсеньева в Приморье заключили под стражу по подозрению в обмане россиян на 25 млн рублей через финансовую криптопирамиду.

    В Приморье задержали бывшую заместительницу мэра города Арсеньева, которую подозревают в мошенничестве на сумму свыше 25 млн рублей, передает РИА «Новости». По данным правоохранительных органов, экс-чиновница организовала финансовую пирамиду под видом криптобиржи. «Бывшая заместитель мэра города Арсеньева задержана в Приморье по подозрению в мошенничестве и обмане россиян на более 25 млн рублей на мнимой криптобирже», – сообщил источник агентства.

    По версии следствия, схема действовала с 2015 по 2023 год, когда подозреваемая еще была муниципальной служащей. Она убеждала знакомых в наличии доступа к криптобирже, которая на деле оказалась финансовой пирамидой OneCoinLimited. Женщина знала, что вложенные средства нельзя конвертировать в реальную валюту.

    Получив от людей деньги, фигурантка открывала криптокошельки, но доступ к ним оставляла только себе. Таким образом она скрывала как сведения о реальном доходе, так и сам факт получения прибыли от вовлечения в пирамиду новых участников. На уловки мошенницы попались не менее 40 жителей региона.

    На данный момент официально потерпевшими признаны более 20 человек, а общий ущерб превысил 25 млн рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил бывшую чиновницу под стражу на два месяца.

    Полиция просит других возможных пострадавших, которые еще не обращались с заявлениями, связаться с правоохранительными органами. Это можно сделать по телефонам: 8(42361)42578 и 8(42361)44503. Расследование продолжается. Как писала газета ВЗГЛЯД, заместителя губернатора Челябинской области Андрея Фалейчика задержали по делу о взятке.

    Комментарии (4)
    12 февраля 2026, 18:38 • Новости дня
    В Казани начали тестировать беспилотники для уборки снега

    В Казани начали тестировать беспилотники для уборки снега во дворах

    В Казани начали тестировать беспилотники для уборки снега
    @ кадр из видео

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В столице Татарстана управляющие компании опробуют наземные беспилотники, способные заменить работу нескольких десятков дворников при уборке снега.

    В Казани управляющие компании приступили к тестированию наземных беспилотников для уборки снега, сообщает пресс-служба мэрии. В испытаниях участвуют два дрона: один сгребает снег, второй отбрасывает его в сторону и разравнивает очищенную поверхность.

    По данным мэрии, участок площадью 100 на 50 метров пара роботов очищает всего за пять минут, что сопоставимо с трудом 20–30 дворников.

    Вес каждого аппарата составляет примерно 500 кг, автономная работа возможна до восьми часов, а рабочая температура варьируется от минус 25 до плюс 50.

    Мэр Казани Ильсур Метшин отметил: «Использование роботов в городском хозяйстве – это требование сегодняшнего дня. Эту технику еще предстоит адаптировать, но первая неделя испытаний в условиях сильных снегопадов показала отличные результаты». Он добавил, что полностью отказаться от ручного труда не удастся, но автоматизация существенно поможет в зимний период.

    В мэрии отметили, что идея использовать беспилотники для уборки снега принадлежит самому Метшину и совпала с намерением предприятия, производящего дроны для спецоперации, адаптировать их к гражданским задачам. В городе ощущается нехватка около 900 дворников, что и продиктовало необходимость внедрения подобных технологий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Казани началось тестирование запуска роботов-доставщиков. Роботы-роверы сканируют улицы города для создания маршрутов доставки.


    Комментарии (3)
    12 февраля 2026, 23:03 • Новости дня
    Силами ПВО за три вечерних часа уничтожено более 65 дронов ВСУ над Россией
    Силами ПВО за три вечерних часа уничтожено более 65 дронов ВСУ над Россией
    @ Пресс-служба Минобороны России/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    По сообщению Минобороны в мессенджере Max, силами ПВО за три вечерних часа четверга было уничтожено более 66 дронов ВСУ над четырьмя регионами России.

    «В период с 20.00 до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 66 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сообщили там.

    В оборонном ведомстве уточнили, что 43 дрона было сбито над территорией Ростовской области, 20 беспилотников уничтожили над Курской областью, два БПЛА –над Белгородской и один дрон сбили над Волгоградской областью.

    Ранее сообщалось, что силы ПВО сбили девять украинских БПЛА над тремя регионами страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на четверг над Россией уничтожили 106 дронов ВСУ.


    Комментарии (0)
    13 февраля 2026, 02:30 • Новости дня
    Уволившаяся мэр Сердобска выдала жилищные сертификаты мигранту-двоеженцу

    Tекст: Катерина Туманова

    Экс-мэр Сердобска 10 февраля вручила «молодым семьям» сертификат на жильё: на фото с мэром – две женщины в окружении детей, одна – родом из Киргизии, другая – из Таджикистана, отца на фото нет, он на работе, он у детей и жён один.

    Оказалось, что сертификаты получили жены 34-летнего уроженца Таджикистана, который давно проживает в России и получил российское гражданство, выяснило ИА «Регнум».

    Женщины на фото – 32-летняя уроженка Киргизии и 30-летняя уроженка Таджикистана, тоже стали гражданками России и живут в Сердобске на соседних улицах. У обеих дети от мужчины, рожденные с разницей в месяц.

    Местные жители не раз замечали, как мужчина одновременно гуляет по городу с обеими женами и их детьми.

    Источник агентства добавил: согласно выпискам из электронных архивов, обе женщины числятся супругами уроженца Таджикистана, но состоят ли они в официальном браке по законодательству России – не известно.

    Есть данные, что одна из женщин переехала из Киргизии в Москву в 2017 году с целью поиска работы, а позже переехала в Пензенскую область, вторая переехала из Таджикистана в 2018 году. У одной из них минимум трое детей – два мальчика трех и пяти лет и девочка девяти лет. У всех детей одинаковые фамилии и отчества, которые совпадают с фамилией и именем мужчины.

    Уроженец Таджикистана живет в России с 2009 года, а с 2009 по 2012 годы он работал в администрации города Сердобска, как и его родственники. По последней информации, сейчас мужчина работает водителем такси, сообщил источник.

    После вручения жилищных сертификатов этим «молодым семьям» на экс-мэра Сердобска обрушилась волна гнева и оскорблений. В гневных замечаниях и вопросах жители Сердобска напоминали главе администрации о том, что в городе немало коренных жителей, которые годами стоят в очереди на улучшение жилищных условий, тогда как «новые россияне» проскакивают в этой очереди раньше.

    Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить возможные нарушения при выдаче жилищных сертификатов семьям с миграционной историей в Пензенской области.

    Напомним, ранее мэр города Сердобска в Пензенской области уволилась после скандала с сертификатами на жильё.

    Комментарии (0)
    13 февраля 2026, 16:52 • Новости дня
    Назван состав украинской делегации на переговорах в Женеве

    Умеров объявил состав украинской делегации на переговоры в Женеве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил, кто войдет в делегацию Украины на трехсторонних переговорах по урегулированию ситуации, которые пройдут в Женеве.

    Секретарь украинского совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров в своем Телеграм-канале опубликовал состав делегации на трехсторонние переговоры в Женеве между Россией, США и Украиной.

    Умеров подчеркнул: «Вместе со мной в состав делегации войдут: глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов), начальник генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов, глава фракции »Слуга народа« в Раде Давид Арахамия, первый заместитель руководителя офиса Зеленского Сергей Кислица и заместитель начальника главного управления разведки минобороны Вадим Скибицкий».

    В январе украинский лидер Владимир Зеленский утвердил новый состав украинской делегации для переговоров по урегулированию на Украине. В этот расширенный список также вошли советник кабинета президента Александр Бевз, первый заместитель секретаря СНБО Евгений Острянский, первый заместитель главы СБУ Александр Поклад и глава главного управления разведки Олег Иващенко.

    Ранее аналогичные трехсторонние переговоры проходили 4 и 5 февраля, а также 23-24 января в Абу-Даби. Все раунды велись в закрытом формате и без участия прессы.

    Как писала в пятницу газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что очередной раунд переговоров России, США и Украины пройдет в Женеве 17-18 февраля, а российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский.

    Ранее Песков назвал прошедшие трехсторонние переговоры в Абу-Даби конструктивными и сложными и отметил, что работа будет продолжена.

    А советник Зеленского по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин сообщил, что украинская делегация готовится к новому раунду переговоров.

    Комментарии (3)
    12 февраля 2026, 18:27 • Новости дня
    Экс-глава «Локомотива» извинился перед семьей убитого по его заказу

    Экс-глава «Локомотива» Липатов извинился перед семьей убитого по его заказу

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший председатель совета директоров футбольного клуба «Локомотив» Сергей Липатов извинился перед вдовой и дочерью убитого по его заказу советника главы Министерства путей сообщения Игоря Фоминова в 2002 году.

    На заседании Одинцовского городского суда адвокат Липатова зачитала текст телеграммы, передает РБК. «Более 20 лет я хотел попросить у вас прощения, потому что тяжесть этого поступка давила на меня каждый день, но я боялся», – говорится в обращении.

    В своем послании Липатов также подчеркнул, что не ждет понимания и прощения от родственников убитого, поскольку осознает, что является «причиной их боли на всю оставшуюся жизнь». Помимо слов сожаления, он перечислил жене и дочери Фоминова 1 млн рублей в качестве компенсации за причиненный моральный вред.

    Отвечая на вопрос государственного обвинителя, почему ранее не предпринял подобных шагов, Липатов пояснил, что осознал свои поступки только к концу следствия. «Телеграмма – это один из моментов сегодняшних моего волеизъявления и моего понимания жизни. Я понимаю, что я телеграммой дела не исправлю и что я совершил непоправимое», – признал он.

    Также в ходе заседания защита Липатова приобщила к материалам дела несколько благодарственных писем. В них отмечалась его благотворительная деятельность: регулярная поддержка детского приюта, помощь военнослужащим и участие в гуманитарных акциях.

    В январе экс-глава совдира ФК «Локомотив» оказался фигурантом дела о заказных убийствах.

    Комментарии (15)
    12 февраля 2026, 20:34 • Новости дня
    В РПЦ заявили о падении интереса россиян ко дню святого Валентина
    В РПЦ заявили о падении интереса россиян ко дню святого Валентина
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В российских городах интерес к Дню святого Валентина заметно угас, и сейчас 14 февраля чаще служит поводом для маркетинговых акций, считают в РПЦ.

    Руководитель информационной службы Московской епархии РПЦ священник Александр Волков в беседе с РИА «Новости» отметил падение интереса к дате 14 февраля. По его словам, просветительская работа дала плоды, и теперь праздник Дня святого Валентина перестал быть важным для россиян.

    «Видно, что этим как каким-то приемчиком пользуются в основном маркетплейсы, которые предлагают своим посетителям подобрать необходимые подарки к этому дню, но не более того», – сказал Волков.

    Священнослужитель пояснил, что церковь относится к состоянию влюбленности с осторожностью, поскольку это чувство лишь зарождается и еще ненадежно. Оно должно перерасти в нечто большее, ведущее к браку и созданию крепкой семьи.

    Волков добавил, что при влюбленности верующим стоит молиться своему святому покровителю или ангелу-хранителю. Это поможет сохранить чистоту эмоций и превратить их в настоящую любовь, избежав неправильного развития отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Росмолодежи указали на отсутствие необходимости запрета Дня святого Валентина из-за снижения его популярности. А первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая предложила сделать праздник универсальным и убрать упоминание святого.

    Комментарии (4)
    Главное
    Укртранснафта отказалась возобновить прокачку нефти по «Дружбе»
    Назван состав украинской делегации на переговорах в Женеве
    В ЛДПР назвали провокацией поступок сына Жириновского на партийном мероприятии
    Набиуллина: Цены на жилье в России в 2025 году выросли выше инфляции
    Опровергнут запрет параллельного импорта Adidas в Россию
    МОК не выявил нарушений в использовании атлетом из Италии флага России на шлеме
    Украина не смогла добиться отмены выступлений российского оркестра в Италии