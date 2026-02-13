Фигурантов дела о покушении на генерала Алексеева обвинили в терроризме

СК: Фигурантам дела о покушении на генерала Алексеева предъявят обвинение в теракте

Tекст: Валерия Городецкая

Петренко пояснила, что речь идет о Любомире Корбе, Викторе Васине и Павле Васине, а также о Зинаиде Серебрицкой, которой обвинение будет предъявлено заочно, передает РИА «Новости».

«С учетом общей картины преступления и указанных обстоятельств следствие предъявляет обвинение в совершении террористического акта (пункты «а», «в» части 2 статьи 205 УК РФ) Любомиру Корбе, Виктору Васину и Павлу Васину. Зинаиде Серебрицкой аналогичное обвинение будет предъявлено заочно», – сказала она.

Во вторник Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал соучастницу покушения на генерала Владимира Алексеева Зинаиду Серебрицкую.

Напомним, 6 февраля было совершено покушение на генерал-лейтенанта Минобороны Владимира Алексеева в жилом доме на Волоколамском шоссе в Москве. Генерал получил три огнестрельных ранения.

В медицинских кругах рассказали, что Алексеев продолжает лечение под пристальным наблюдением специалистов, его здоровье остается стабильным.