Эстония отправила посла из Грузии в Армению из-за охлаждения отношений

Эстония понижает статус дипломатического представительства в Грузии

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Это объясняется охлаждением двусторонних отношений – Эстония регулярно критикует Грузию за «отступление от демократии», со своей стороны, Грузия заявляет о вмешательстве Таллинна во внутренние дела.

Официального комментария Тбилиси по поводу отзыва эстонского посла пока нет.

Ранее председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили в прямом эфире телекомпании «Имеди» показал фотографию заброшенного строения в Эстонии, адрес которого указан в официальной регистрации в этой стране грузинских антиправительственных НПО и СМИ, отказывающихся выполнять требования местного закона «О прозрачности иностранного финансирования».

«Ложные «эстонские» НПО, ложные «эстонские» СМИ по одному ложному эстонскому адресу, – сказал председатель высшего законодательного органа Грузии. – О каких ценностях мы должны разговаривать с Брюсселем, когда имеем дело с международными мошенническими схемами?!».

В прошлом году премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что министр иностранных дел Эстонии Маркус Цахкна является «абсолютно некомпетентным». Комментируя санкции Эстонии против официальных лиц Грузии, Ираклий Кобахидзе заявил, что министр иностранных дел Эстонии «не оставляет впечатление серьезного человека» и в целом в этой стране во власти «абсолютно неавторитетные люди», как и в других критикующих Грузию странах.