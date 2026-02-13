Росаккредитация опровергла сообщения о запрете параллельного импорта Adidas

Tекст: Тимур Шайдуллин

Росаккредитация опровергла сообщения ряда СМИ о полном запрете параллельного импорта продукции под брендом Adidas. В заявлении пресс-службы ведомства подчеркивается, что речь идет не о запрете импорта, а о блокировке отдельных партий товара. Причиной блокировки стало отсутствие документов, подтверждающих соответствие продукции требованиям.

Ранее в пятницу Telegram-каналы сообщили, что Росаккредитация якобы аннулировала как минимум десять сертификатов на оригинальные обувь и одежду Adidas. В публикациях утверждалось, что под угрозой оказались также бренды Nike, Reebok и Puma.

В Росаккредитации пояснили: «В связи с распространением в СМИ недостоверных сообщений о запрете параллельного импорта в Россию продукции под брендом Adidas, Росаккредитация подчеркивает, что речь идет исключительно о блокировке отдельных партий товара, заявленного как продукция Adidas, причем по совершенно законным основаниям: на него отсутствовали документы подтверждения соответствия».

Как писала в пятницу газета ВЗГЛЯД, в России запретили продажу спортивных товаров Adidas из-за аннулирования сертификатов соответствия.

Ранее Росаккредитация приостановила действие деклараций соответствия для двух марок веганских котлет. А премьер Михаил Мишустин на встрече с главой Росаккредитации обозначил приоритет контроля за качеством товаров в электронной торговле.



