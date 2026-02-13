Набиуллина: Цены на жилье в России в 2025 году выросли выше инфляции

Новые правила бронирования гостиниц в России вступят в силу 1 марта

В России изменятся правила заселения в гостиницы с 1 марта 2026 года

Tекст: Катерина Туманова

Документ правительства России, представленный на портале официального опубликования правовых актов, предусматривает единые правила бронирования для гостиниц, баз отдыха и кемпингов.

С 1 марта гостиницы обязаны сохранять бронь за гостем в течение суток с момента планируемого заселения до расчетного часа следующего дня, и только после этого могут отменить бронирование, сказано в документе.

Ранее действовало «негарантированное бронирование», при котором туристу нужно было заехать до определенного часа, иначе бронь автоматически аннулировалась, напомнило РИА «Новости». Теперь отмена брони урегулирована в пользу клиента: при отказе до дня заезда деньги возвращаются полностью, а при позднем отказе или неявке удерживается стоимость только одних суток.

Гостиницы могут отказать в предоставлении номера в одностороннем порядке только при условии полного возмещения убытков гостю. В договоре бронирования теперь указываются точная площадь номера, условия бронирования, сроки отмены и условия возврата предоплаты.

С осени 2025 года россияне могли заселяться по загранпаспорту, а с января 2026 года – по водительским правам. Все средства размещения должны быть включены в специальный реестр, иначе забронировать номер через агрегатор будет невозможно. Это решение направлено на повышение прозрачности рынка и защиту потребителей.

