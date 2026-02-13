Диетолог рассказал о вреде блинов с икрой на Масленицу

Диетолог Гинзбург рассказал о последствиях переедания блинов на Масленицу

Tекст: Татьяна Косолапова

«Само название праздника говорит о том, что еда будет очень жирная. Традиции Масленицы предполагают много блинов и много масла, в том числе сливочного. Начинки для блинов тоже самые разные. Самая традиционная – это икра, а она достаточно жирный продукт. Другими словами, происходит переедание жиров и простых быстрых углеводов, что негативно сказывается на фигуре и организме в целом», – говорит Гинзбург.

Он отмечает, что сами по себе блины из-за содержания блинной муки при чрезмерном употреблении не приносят пользы организму. Их избыток в рационе способствует набору веса и повышает риск развития сопутствующих заболеваний, таких как гипертония, атеросклероз, диабет и другие.

«Чтобы минимизировать ущерб организму, не стоит злоупотреблять блинами. Даже если у всех масленица и у всех блины, можно просто есть их меньше: не по 5–6 штук, а, например, один. При этом увеличить долю продуктов, не способствующих набору веса – овощей и гарниров вроде гречки», – рекомендует врач.

Далее, продолжает он, в ходе празднования следует больше времени поясящать гуляниям и физической активности. Это приносит пользу сразу по двум направлениям. С одной стороны, мышцы тратят энергию, а с другой – энергия расходуется из запасов, в результате чего «топится» лишний жир. Кроме того, на фоне нагрузок обычно меньше хочется есть.

«Итог простой: больше движения, меньше вредной еды, больше полезной. Блины можно сделать десертом, которого должно быть немного. Причем десерта будет тем меньше, чем более сбалансированным и сытным был основной прием пищи. Для него лучше выбрать нежирное мясо или рыбу, крупяной гарнир, цельнозерновой хлеб, овощи. После такого приема пищи, уже ощущая сытость, можно неторопливо и с удовольствием съесть один блин. А затем отправиться на прогулку, поиграть в снежки, покататься с горки или повозить санки – такая активность станет полезной и тонизирующей нагрузкой», – заключил Гинзбург.

