В ЛДПР назвали провокацией поступок сына Жириновского на партийном мероприятии

Tекст: Елизавета Шишкова

В пресс-службе ЛДПР заявили РИА Новости, что Олег Эйдельштейн, сын основателя партии, вновь попытался пройти на мероприятие без регистрации, что стало причиной конфликта, передает РИА «Новости».

В сообщении подчеркнули, что Эйдельштейн регулярно появляется именно на тех событиях, где действует пропускной режим, однако никогда не регистрируется по установленным правилам. В партии отметили: «Такая ситуация с Олегом Эйдельштейном не впервые. Его цель – провокация, он приходит именно на те мероприятия, где всегда действует пропускной режим, при этом никогда не регистрируется, как это предусмотрено правилами площадок».

Представители ЛДПР добавили, что на Жириновских чтениях в МГИМО была доступна открытая регистрация, которую прошли все желающие, включая иностранных гостей, за исключением Эйдельштейна.

По словам пресс-службы, действия Эйдельштейна направлены не на почтение памяти отца, а на создание информационных поводов через отказ во входе на площадку из-за игнорирования правил регистрации. В ЛДПР подчеркнули, что такие случаи связаны с вопросами безопасности и не будут допускаться в будущем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Одинцовский городской суд отклонил иск внебрачного сына Владимира Жириновского Олега Эйдельштейна к официальному наследнику Игорю Лебедеву о признании права собственности на недвижимость в подмосковном Дарьино. Олег Эйдельштейн сменил фамилию на Жириновский, несмотря на отказ суда признать его законным сыном политика.