Костюм Гуменника попал в число самых заметных на Олимпиаде

Итальянский Vogue включил костюм Гуменника в топ Олимпиады

Tекст: Тимур Шайдуллин

Образ российского фигуриста Петра Гуменника вошел в список самых ярких на Олимпиаде 2026 года по версии итальянского журнала Vogue, пишет ТАСС. Гуменник выступил в короткой программе в прозрачной блузке с пышными рукавами, украшенной красными цветами. Этот наряд стал отсылкой к модному цветочному тренду последних показов.

Фигуристу 23 года, он является чемпионом России, также имеет серебряные и бронзовые медали национальных первенств, а еще дважды становился победителем финалов Гран-при России. В короткой программе на Олимпиаде Гуменник набрал 86,72 балла и занял 12-е место.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что участие Гуменника в Олимпиаде в Италии оказалось испорченным из-за смены музыки организаторами.

До этого Гуменник изменил музыкальное сопровождение своей короткой программы на фоне трудностей с согласованием композиции из фильма «Парфюмер».

Напомним, фигурист примет участие в произвольной программе в пятницу, 13 февраля, под 13-м стартовым номером в 23.13 по московскому времени.



