МОК не выявил нарушений в использовании атлетом из Италии флага России на шлеме

Tекст: Дарья Григоренко

Она подчеркнула: «Он говорил о флаге, который был на шлеме спортсмена, который соревновался на шести играх, это был не российский спортсмен, а спортсмен, который нанес флаги всех Игр, на которых он выступал. Это были маленькие флаги всех стран, в которых он соревновался. Я не вижу здесь нарушения», передает РИА «Новости».

Ковентри также рассказала, что фигурист после соревнований показал фотографию своих родителей в так называемом уголке слез и поцелуев, и это не было воспринято как нарушение. По ее словам, спортсменам предложили аналогично показать шлем в микст-зоне или на пресс-конференции, подчеркнув, что для нее было важно поговорить с Фишналлером лично.

Она добавила, что спортсмены имеют право выражать свои взгляды, однако сама площадка соревнований должна оставаться свободной от подобных проявлений. Ковентри отметила, что правила остаются обязательными для всех, и иногда даже при желании невозможно добиться участия спортсмена, если они не соблюдаются.

Директор по коммуникациям МОК Марк Адамс напомнил, что в некоторых случаях организация обращается к национальным олимпийским комитетам для решения спорных ситуаций, если вмешательство самой МОК не требуется.

Ранее итальянский сноубордист Роланд Фишналлер появился на Олимпиаде с российским флагом на шлеме.