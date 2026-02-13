Путин принял в Кремле руководителя фонда «Круг добра» Ткаченко

Tекст: Валерия Городецкая

В этом году фонду исполняется пять лет, передает РИА «Новости». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее отмечал, что «Круг добра» доказал свою эффективность и востребованность.

Песков напомнил, что идея создания фонда принадлежит лично Путину. Организация была учреждена по указу президента для поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе орфанными.

Основная цель «Круга добра» – организация и финансовое обеспечение дорогостоящей медицинской помощи российским детям. Фонд также занимается поставками лекарств и медицинских изделий, включая незарегистрированные в России препараты, а также технических средств реабилитации, не входящих в федеральный перечень.

Ранее Путин заявил об эффективности работы фонда «Круг добра».