ЕС в декабре нарастил импорт российских удобрений до максимума

Tекст: Дмитрий Зубарев

Евросоюз в декабре 2025 года значительно увеличил импорт удобрений из России, достигнув максимальных за последние полгода объемов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Евростата.

За месяц страны ЕС закупили российских удобрений на сумму 212,5 млн евро – это на 36,4% больше, чем в декабре 2024 года, и почти вдвое больше, чем в ноябре.

Основная часть закупок пришлась на Польшу, которая потратила 77,03 млн евро, что на 35% больше в годовом выражении. Германия увеличила закупки на 31% (20,6 млн евро), Испания приобрела удобрений в 5,5 раза больше по сравнению с декабрем 2023 года (21,5 млн евро), а Словения увеличила импорт в 2,1 раза (14,7 млн евро). Франция, наоборот, сократила объемы до 22,5 млн евро, что на 17% меньше год к году. В то же время Финляндия, Греция и Словакия в декабре не закупали российские удобрения.

По итогам всего 2025 года страны ЕС закупили у России удобрений на 1,74 млрд евро – это на 3,7% выше, чем годом ранее. Максимальные объемы импорта были зафиксированы в Польше (632,4 млн евро), Германии (181,4 млн евро), Испании (133,9 млн евро), Румынии (128,6 млн евро) и Франции (126,7 млн евро).

Доля России в общем импорте удобрений странами Евросоюза по итогам 2025 года составила 22,1%, что ниже показателя 2024 года, когда она составляла 25,8%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Польша увеличила импорт российских удобрений до рекордных объемов.

Россия сохранила статус крупнейшего поставщика удобрений в Европейский союз несмотря на санкции.

Страны Европейского союза нарастили закупки российских удобрений до рекордного уровня.