Le Figaro: Сотрудники Лувра похитили у музея почти 10 млн евро

Tекст: Елизавета Шишкова

Как сообщает RT, девять сотрудников Лувра были задержаны по подозрению в хищении средств музея. По данным издания Le Figaro, группа организовала схему проведения экскурсий в обход официальной кассы, устанавливая завышенные цены для посетителей.

Сумма ущерба составила около 10 млн евро, что эквивалентно 917 млн рублей. Отмечается, что преступная деятельность могла вестись с начала 2024 года.

В октябре прошлого года из Лувра также были украдены драгоценности из коллекции Наполеона и императрицы Евгении.

Французский телеканал TF1 впервые опубликовал записи с камер, на которых видно, как грабители разбивают витрины и забирают ценные экспонаты.

Следователи обнаружили гараж под Парижем, куда преступники на скутерах привезли похищенные украшения, но сами реликвии пока не найдены.

Во время ограбления Лувра злоумышленники обошли все препятствия, однако совершили ошибки, что привело к поимке подозреваемых.

Французские следователи подозревают охранника Лувра в передаче информации о системе безопасности, что позволило преступникам скрыться после нападения.