Акскаков спрогнозировал снижение ключевой ставки более быстрыми темпами

Аксаков сообщил о планах Центробанка ускорить снижение ставки со второго квартала

Tекст: Вера Басилая

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что Банк России продолжит снижать ключевую ставку с еще большей скоростью, начиная со второго квартала, передает РИА «Новости».

Он указал, что после снижения ставки с 16% до 15,5% в январе Центробанк не стал прерывать цикл смягчения денежно-кредитной политики, несмотря на рост инфляции в начале года. По словам Аксакова, динамика инфляции сейчас позволяет рассчитывать на дальнейшее умеренное снижение ставки в марте и на ускорение этого процесса далее.

«С учетом необходимости повышения темпов экономического роста и возобновления инвестиционной активности Банк России в марте может уменьшить ключевую ставку на 0,5-1% и продолжить двигаться такими же шагами на следующих заседаниях», – заявил Аксаков.

Он добавил, что при благоприятной инфляционной ситуации со второго квартала и во втором полугодии снижение ставки может пойти быстрее, и к концу года ставка может опуститься до 10%.

Согласно словам депутата, инфляция начала замедляться после январского скачка цен, однако последствия повышения НДС и других налоговых решений еще предстоит просчитать, так как их влияние на цены может сохраниться. При этом сейчас усиливаются риски переохлаждения экономики.

Аксаков подчеркнул, что для рынка сейчас важна последовательность Центробанка в снижении ключевой ставки, а банки вслед за регулятором будут также снижать ставки по кредитам для конечных заемщиков. Это, по его мнению, позволит снизить стоимость обслуживания долга для предприятий и поддержит процесс структурной перестройки экономики. Кроме того, снижение ставок по вкладам, как отметил депутат, будет способствовать переходу части накоплений населения на фондовый рынок.

Центробанк уменьшил ключевую ставку на полпроцента до уровня 15,5% годовых. Рубль замедлил рост на фоне снижения ставки Банком России.