В Лувре закрыли зал с картинами XV века из-за протечки воды

Протечка воды в Лувре привела к закрытию зала с полотнами XV-XIX веков

Tекст: Мария Иванова

Один из залов Лувра был закрыт из-за крупной протечки воды, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал BFMTV.

Инцидент произошел в зале № 707, который носит название «Дюшатель» и расположен на первом уровне в крыле «Денон». По словам источника, технические службы музея квалифицировали ситуацию как чрезвычайную.

В пострадавшем зале находятся произведения искусства XV и XVI веков, среди которых три картины Бернардино Луини, включая «Спаситель мира, благословляющий», а также «Распятие со святым Домиником в молитве» Фра Анджелико и «Триумф французской живописи: апофеоз Пуссена, Ле Сюёра и Ле Брена» Шарля Мёнье, написанная в XIX веке. Сейчас музей оценивает возможный ущерб этим работам.

Как отмечает телеканал, инцидент с затоплением – не единственная проблема музея за последнее время. Ранее сообщалось о раскрытии мошеннической схемы с билетами, а в октябре 2023 года в Лувре произошло ограбление с похищением королевских драгоценностей. Кроме того, в ноябре одна из галерей уже была закрыта из-за затопления, а с декабря сотрудники музея проводят забастовки.

BFMTV также сообщает, что министр культуры Франции Рашида Дати может рассмотреть отставку директора Лувра Лоранс де Кар на фоне череды неудач, которые преследуют главный музей Парижа. Решение может быть принято до ухода министра ради участия в выборах мэра столицы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре прошлого года библиотеку Лувра затопило грязной водой из-за протечки старых труб. В результате того инцидента были повреждены до 400 экспонатов.