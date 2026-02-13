Суд Лондона отменил запрет движения Palestine Action после разбирательства

Tекст: Тимур Шайдуллин

Высокий суд Англии и Уэльса признал незаконным запрет пропалестинского движения Palestine Action. Решение было оглашено после семи месяцев судебного разбирательства по ходатайству сооснователя движения Худы Аммори, передает ТАСС.

Palestine Action было внесено в черный список 5 июля 2025 года, после чего членство, участие в собраниях и любая поддержка стали уголовно наказуемы с максимальным сроком лишения свободы до 14 лет. С момента запрета на протестах в поддержку организации были задержаны более 2 тыс. человек, обвинения предъявили свыше 250 участникам.

По данным Скотленд-Ярда, большинству задержанных грозили шесть месяцев тюрьмы. Тем, кого признали виновными в нарушении антитеррористического законодательства, могли отказать в трудоустройстве, поступлении в вузы или въезде в Австралию, США, Японию и страны Евросоюза. Сторонники движения ранее заявляли, что продолжат протесты с целью перегрузить судебную систему и добиться отмены запрета.

Причиной запрета стала акция 20 июня 2025 года, когда активисты проникли на британскую авиабазу Брайз-Нортон и повредили два самолета-заправщика Voyager. Представители движения объяснили свои действия протестом против военных поставок и поддержки Израиля и США, обвиняя Лондон в «участии в геноциде в Газе и военных преступлениях на Ближнем Востоке».

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Лондоне полиция задержала почти 500 участников массового митинга в поддержку Palestine Action.

Власти Британии в июле 2025 года признали движение Palestine Action террористической организацией. Британская полиция позже задержала более 100 человек на акциях против запрета Palestine Action.