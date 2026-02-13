Украина не смогла добиться отмены выступлений российского оркестра в Италии

Tекст: Валерия Городецкая

Дипломаты Украины в соцсетях выразили «глубокую озабоченность» тем, что дирижер и его коллектив допущены к выступлениям на площадках: в театре «Паваротти – Френи» в Модене, Teatro Grande в Брешии и Maggio Musicale во Флоренции, передает ТАСС.

Концерты с программой «Кольцо без слов» уже прошли в Модене и Брешии, а 13 февраля состоится выступление во Флоренции.

Украинское посольство также заявило, что дирекция римского аудиториума «Парк музыки» имени Эннио Морриконе не реагирует на их призывы отменить участие балерины Светланы Захаровой в запланированном на март вечере звезд балета. «На наши обращения пересмотреть ее участие мы не получили никакого ответа», – говорится в публикации. Ранее посольству удалось добиться отмены выступления примы Большого театра во Флоренции.

В прошлом году итальянская площадка отменила концерт российского дирижера Валерия Гергиева в Казерте.

Кроме того, в Италии отменили выступление пианиста Александра Романовского после того, как организаторам стало известно о его выступлении в Мариуполе в 2022 году.