Корабль Crew Dragon миссии Crew-12 вышел на целевую орбиту

Tекст: Дарья Григоренко

Аппарат успешно вышел на целевую орбиту и продолжает движение к Международной космической станции, сообщается в Telegram-канале Роскосмоса.

«Мы на целевой орбите. Все системы работают штатно. С этой высоты наша Земля выглядит невероятно хрупкой и целостной. Здесь не видно границ, только тонкая голубая линия атмосферы, которая защищает все живое», – процитировали Федяева в Роскосмосе.

Космонавт подчеркнул, что каждый виток вокруг Земли доказывает возможность объединения наций через науку. По его словам, экипаж Crew Dragon работает для всего человечества и продолжит исследование космоса ради общих целей.

В пятницу с мыса Канаверал во Флориде в космос запустили космический корабль Crew Dragon с российским космонавтом Андреем Федяевым.

Ранее в НАСА перед запуском миссии показали видео на русском языке, в котором российский космонавт Андрей Федяев описывает свои ощущения перед полетом.