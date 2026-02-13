Tекст: Тимур Шайдуллин

Президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук заявил, что Чернобыльская катастрофа была использована Западом для нанесения первого сокрушительного удара по Советскому Союзу, передает РИА «Новости».

По его словам, Запад применил последствия аварии как инструмент давления, выставив СССР опасной и малограмотной державой, неспособной контролировать свои ядерные объекты.

Ковальчук подчеркнул, что западные страны практически не упоминали о последствиях аварии на японской АЭС «Фукусима-1», несмотря на сильное радиоактивное загрязнение моря.

«Все тихо-мирно, шито-крыто. А у нас все было вытащено наружу по полной программе. Был нанесен удар по Советскому Союзу – что он опасная, малограмотная держава, которая не может содержать свои ядерные установки. И они это проповедовали... что нас надо бояться и разоружать», – заявил Ковальчук во время заседания научно-экспертного совета Морской коллегии РФ.

Он добавил, что эти события стали частью кампании по дискредитации и давлению на СССР, формируя мнение о необходимости его разоружения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, еще в июле 2024 года Ковальчук отмечал, что Запад использовал Чернобыльскую катастрофу для создания пугающего образа СССР.

Позже в саркофаг Чернобыльской АЭС врезался БПЛА, после чего Владимир Зеленский стал запугивать Запад угрозами со стороны России. В Кремле назвали заявления Киева провокацией и заявили, что Россия не наносит удары по объектам атомной инфраструктуры.