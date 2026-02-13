Умер исполнитель хита Moskau Вольфганг Хайхель

Tекст: Елизавета Шишкова

О смерти Вольфганга Хайхеля сообщили его представители, передает РБК. Певец умер еще 20 января, однако известно об этом стало сейчас. Причина смерти не уточняется. Представители отметили, что Хайхель ушел из жизни неожиданно, несмотря на предшествующее улучшение состояния здоровья.

В официальном сообщении говорится: «Хотя певец в последние годы с завидной уверенностью и силой духа справлялся с проблемами со здоровьем, его смерть после периода значительного улучшения стала полной неожиданностью для его семьи, друзей и коллег».

Группа Dschinghis Khan была создана продюсером Ральфом Зигелем как специальный проект для «Евровидения-1979». Вольфганг Хайхель вошел в первоначальный состав коллектива. В 1979 году группа заняла четвертое место на конкурсе с песней Dschinghis Khan, а сингл Moskau стал популярным во многих странах. В Израиле он занял первое место в национальных чартах.

Коллектив прекратил существование в 1985 году, но спустя 30 лет воссоединился. Хайхель покинул группу во второй раз в 2014 году. Помимо участия в группе, музыкант занимался благотворительностью и был назначен официальным культурным послом Монголии. За вклад в развитие культурных связей он был награжден высшей государственной наградой страны – «Медалью дружбы».

