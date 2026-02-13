Полиция задержала россиян на Пхукете за игру в покер

Полиция Пхукета задержала семерых россиян за организацию покерного клуба

Tекст: Мария Иванова

Полиция Таиланда задержала на острове Пхукет семерых граждан России за участие в игре в покер, организованной на частной вилле, где действовал нелегальный игорный клуб, передает ТАСС.

Вместе с россиянами были задержаны также гражданин Казахстана и гражданин Украины. В ходе операции изъяты покерный стол, карты, фишки и наличные деньги.

Все девять задержанных были доставлены в полицейский участок Чалонга для проведения необходимых юридических процедур. Им предъявлены обвинения в организации азартных игр без разрешения местных властей. По информации портала Thaiger, в Таиланде разрешены только государственная лотерея и некоторые виды скачек, а за игру в покер предусмотрен штраф до 16 тыс. бат (около 160 долларов) либо лишение свободы до трех лет.

Как сообщили в генконсульстве России в провинции Пхукет, ни один из задержанных россиян не обращался за консульской помощью. Наиболее строгое наказание по закону грозит организаторам нелегальных игорных мероприятий.

