Кремль спросили об остановке транзита нефти по «Дружбе»

Песков сообщил об отсутствии информации об остановке транзита нефти через «Дружбу»

Tекст: Вера Басилая

Песков на вопрос журналистов о том, известно ли Кремлю об остановке транзита и обращались ли представители Венгрии и Словакии по поводу восстановления экспорта, сообщил, что у него нет точной информации относительно остановки транзита нефти по трубопроводу «Дружба», передает ТАСС.

Он заявил, что по этому вопросу нужно обращаться в наше Минэнерго или к компании, которая обеспечивает прокачку.

Ранее американский госсекретарь Марко Рубио направился в Европу для обсуждения с Венгрией и Словакией возможного отказа от российских энергоресурсов.