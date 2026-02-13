Пискарев заявил о подготовке Западом провокаторов для влияния на выборы в Госдуму

Tекст: Елизавета Шишкова

Пискарев заявил в своем Telegram-канале о готовящейся подрывной деятельности Запада во время выборов в Госдуму. По его словам, западные страны разрабатывают планы по внедрению агентов влияния в представительные органы власти России.

Василий Пискарев отметил, что анализ комиссии выявил активную работу по подготовке провокаторов, которые будут задействованы на выборах. Он подчеркнул, что речь идет не только о самих провокаторах, но и о попытках продвинуть в органы власти специально подготовленных лиц.

Парламентарий рассказал, что в ряде западных стран, включая Прибалтику и Германию, действуют образовательные онлайн-курсы для таких агентов.

«Работает ряд «факультетов». Например, факультет подготовки самозваных «кандидатов», то есть тех, кого попытаются продвигать в органы власти. Есть также факультет «избирателей» и «наблюдателей». Это те, кто обучается навыкам и методикам провокаций на избирательных участках, тактикам нужных им голосований и так далее», – написал он.

Ранее Пискарев заявил, что Запад через иноагентов планирует провести масштабную информационную кампанию против кандидатов, участвовавших в спецоперации на Украине, на выборах в Госдуму в 2026 году.

Страны Запада уже планируют вмешательство в избирательный процесс следующего года, стремясь ослабить единство России.