Определены дата и место прощания с историком Роем Медведевым

Прощание с Роем Медведевым решили провести 17 февраля в Одинцове

Tекст: Вера Басилая

Прощание с российским историком Роем Медведевым пройдет 17 февраля в морге в Одинцове, передает ТАСС.

Невестка историка Светлана Медведева сообщила, что после церемонии тело будет отправлено на кремацию. Дальнейшие детали, связанные с прощанием и похоронами, будут объявлены позже.

Историк и публицист родился в 1925 году в Тифлисе (ныне Тбилиси, Грузия), происходил из семьи армейского политработника и виолончелистки, а его брат-близнец Жорес был известным биохимиком и диссидентом.

Медведев окончил философский факультет Ленинградского университета, работал учителем и директором школы, а затем занялся научной деятельностью. В 1959 году вступил в КПСС, но был исключен за критику сталинизма, после чего продолжил заниматься общественной деятельностью и издавал самиздатский журнал.

В 1970-х годах его работы публиковались за рубежом, а в 1989 году он был восстановлен в партии. Медведев стал народным депутатом СССР, входил в комитет по законодательству и был членом Центрального комитета КПСС. На V Съезде народных депутатов в 1991 году выступил против запрета компартии и не признал роспуск съезда.

После распада СССР возглавил Социалистическую партию трудящихся и участвовал в создании блока «Отечество», однако не прошел в Государственную думу. В последние годы продолжал публиковать историко-публицистические книги и был награжден премией ФСБ и Почетной грамотой правительства РФ.

Российский историк Рой Медведев скончался дома в возрасте 100 лет. Предположительной причиной смерти стала сердечная недостаточность.