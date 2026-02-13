Историк Рой Медведев умер на 101-м году жизни

Tекст: Вера Басилая

Российский историк Рой Медведев скончался на 101-м году жизни, вероятно из-за сердечной недостаточности, передает ТАСС. О смерти ученого сообщила его невестка Светлана Медведева.

«Рой Медведев ушел из жизни. Это случилось сегодня утром», – рассказала она агентству.

Светлана Медведева уточнила, что причиной смерти, скорее всего, стала сердечная недостаточность. Она добавила, что вскрытие пока не проводилось, полиция все еще находится на месте, а после их отъезда тело историка будет доставлено в морг для проведения необходимых процедур.

Историк и публицист родился в 1925 году в Тифлисе (ныне Тбилиси, Грузия), происходил из семьи армейского политработника и виолончелистки, а его брат-близнец Жорес был известным биохимиком и диссидентом.

Медведев окончил философский факультет Ленинградского университета, работал учителем и директором школы, а затем занялся научной деятельностью. В 1959 году вступил в КПСС, но был исключен за критику сталинизма, после чего продолжил заниматься общественной деятельностью и издавал самиздатский журнал.

В 1970-х годах его работы публиковались за рубежом, а в 1989 году он был восстановлен в партии. Медведев стал народным депутатом СССР, входил в комитет по законодательству и был членом центрального комитета КПСС. На V съезде народных депутатов в 1991 году выступил против запрета компартии и не признал роспуск съезда.

После распада СССР возглавил Социалистическую партию трудящихся и участвовал в создании блока «Отечество», однако не прошел в Государственную думу. В последние годы продолжал публиковать историко-публицистические книги и был награжден премией ФСБ и Почетной грамотой правительства РФ.