World Rowing допустила российских гребцов ко всем международным стартам

Tекст: Дмитрий Зубарев

Исполнительный комитет Международной федерации гребного спорта World Rowing разрешил спортсменам из России и Белоруссии выступать в нейтральном статусе во всех классах судов на международных турнирах, сообщает РИА «Новости».

Ранее гребцы из этих стран могли принимать участие лишь в соревнованиях одиночек и двоек.

Теперь российские спортсмены смогут выходить на старт в любых дисциплинах, включая чемпионат мира по гребле-индор, Всемирную регату мастеров, чемпионат мира по прибрежной гребле и финальные соревнования пляжного спринта. Это решение распространяется на все турниры, которые проходят под эгидой World Rowing.

Во Федерации гребного спорта России подчеркнули, что расширение допуска – шаг в правильном направлении. В сообщении ФГСР говорится: «Расширение списка дисциплин и турниров, в которых российские гребцы смогут участвовать в нейтральном статусе, подтверждает, что мы движемся в верном направлении, и даже самые непримиримые федерации со временем вернут российских спортсменов на международные старты без каких-либо ограничений».

Как писала газета ВЗГЛЯД, World Taekwondo разрешила спортсменам из России выступать с национальным флагом и гимном.

Международный олимпийский комитет рекомендовал допускать к турнирам юных спортсменов из России с флагом и гимном.

Международная федерация самбо также разрешила российским спортсменам выступать с флагом и гимном.