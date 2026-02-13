В Индонезии за сутки произошли пять извержений вулкана Семеру

Tекст: Мария Иванова

Вулкан Семеру, находящийся в провинции Восточная Ява, за последние сутки пять раз выбрасывал столбы пепла, сообщает агентство ANTARA.

Самый мощный выброс произошёл в 5.36 по местному времени, когда пепел поднялся на один километр над вершиной и распространился к северо-востоку, заявил сотрудник наблюдательного поста Лисванто, передает РИА «Новости».

Кроме этого случая, вулкан продолжал проявлять активность ещё четыре раза в течение суток. Власти предостерегли местных жителей и туристов от пребывания в радиусе 500 метров от русла реки Бесук Кобокан из-за возможного схода раскалённых облаков и лавовых потоков.

Согласно предупреждению, потоки лавы и облака пепла могут распространиться на расстояние до 17 километров от вершины Семеру. Индонезия находится в зоне Тихоокеанского «огненного кольца», где зафиксировано более 120 действующих вулканов, что делает страну одной из самых сейсмически активных в мире.

Ранее на этой неделе в Индонезии произошли четыре новых извержения вулкана Семеру за одни сутки.

В январе в Индонезии произошли шесть извержений вулкана Семеру.

А в ноябре прошлого года вулкан Семеру также выбросил пепел на высоту 4,7 км после восьми извержений.